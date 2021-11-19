«Есть только миг...», или Вокруг Земли Санникова

Тема для очередной встречи в центре «Загвоздка» была
выбрана неслучайно. Легендарный русский и советский геолог, географ,
путешественник, писатель Владимир Обручев (1863-1956) несколько лет жил в
Гатчине. В основу его знаменитой книги «Земля Санникова» легла история полярных
экспедиций конца XIX - начала XX века, в которых принимал непосредственное
участие будущий адмирал Александр Колчак (1874-1920). Известно, что семья
Колчака до революции также проживала в Гатчине.
Земля Санникова:
миф или реальность?
Любопытно, что на этот вопрос до сих пор нет
однозначного ответа. О том, как начиналась история Земли Санникова и об
экспедициях в поисках этого загадочного острова рассказал историк, профессор
кафедры океанологии РГГМУ, эксперт (МОК) ЮНЕСКО, член Русского Географического
Общества Виталий Иванович Сычев.
Земля Санникова — это «остров-призрак» в Северном
Ледовитом океане, который якобы видели некоторые исследователи в XIX веке
севернее Новосибирских островов. Первым сообщил о ней в 1810 году купец и
полярный путешественник Яков Санников. Постепенно начала складываться легенда о
благодатной земле, где обитали ушедшие с побережий Сибири древние племена.
Искать Землю Санникова начали почти сразу после первых сообщений о ней. А в
1886 году, в ходе арктической экспедиции, ее увидел барон Э.В. Толль, который
буквально бредил ею и мечтал найти ее всю свою оставшуюся жизнь.
Колчак-Полярный
Начиная с 1900 года, в полярных экспедициях Толля
принимал участие и будущий адмирал Александр Васильевич Колчак (тогда еще
лейтенант). В 1902 году, после разделения экспедиции, группа Толля пропала без
вести. На их поиски в 1903 году отправилась спасательная экспедиция, которую
возглавил лейтенант Колчак.
Помимо решения спасательных задач (которые не
увенчались успехом), экспедиция Колчака провела большую исследовательскую
работу. Это принесло Колчаку славу, авторитет в области гидрографии и
неофициальное прозвище - Колчак-Полярный.
А что же Земля Санникова? Колчак ее так и не нашел,
как не нашли ее и экспедиции позднего времени. Любопытный факт: по словам
Виталия Сычева, острова в этих местах Северного Ледовитого океана, особенно на
мелководье, до сих пор то образуются, то пропадают за счет наносов и движения льдов.
Вполне могло быть, что и Земля Санникова не была мифом, а просто опустилась на
дно океана подобно другим островам...
Семья Колчака в Гатчине
После возвращения из своей первой экспедиции на поиски
Земли Санникова Александр Колчак женился на Софье Федоровне Омировой
(1876–1956). Кстати, в честь своей будущей жены он назвал небольшой остров в
архипелаге Литке и мыс на острове Беннета.
С начала Первой Мировой войны Колчак служил на
Балтике, а его жена и сын с осени 1914 по август 1916 года проживали в Гатчине,
на Люцевской улице (сейчас ул. Чкалова), в доме № 6б (сохранился до наших
дней).
В апреле 1916 года Александр Колчак был произведен в
контр-адмиралы, а вскоре и в вице-адмиралы, после чего его назначили
командующим Черноморским флотом. Во время Гражданской войны он стал одним из
лидеров белого движения. В январе 1920 года Колчак попал в плен к большевикам и
7 февраля 1920 года был расстрелян в Иркутске на берегу Ангары. Софье Федоровне
с сыном Ростиславом удалось бежать за границу...
Владимир Обручев —
путешественник, ученый, писатель
О жизни своего знаменитого деда, выдающегося русского
ученого В.А. Обручева рассказала его внучка, преподаватель Национального
минерально-сырьевого университета «Горный», руководитель Фонда Обручева,
Татьяна Сергеевна Обручева.
Владимир Обручев - один из самых ярких представителей
древнего рода Обручевых, которые более пяти веков служили российским государям.
Владимир Афанасьевич родился в 1863 году в городе Ржеве Тверской губернии.
Воспитанный на книгах Жюля Верна и Фенимора Купера, он с детства мечтал быть
путешественником и ученым. И мечта его целиком и полностью сбылась.
Получив высшее образование в Горном институте
Санкт-Петербурга, Владимир Обручев стал не просто исследователем, а первым
геологом Горного управления Восточной Сибири. В ходе экспедиций по Сибири,
Центральной и Средней Азии он открыл ряд хребтов в горах Няньшань, хребты
Даурский и Борщовочный, исследовал нагорье Бэйшань. Обручев стал автором
многочисленных трудов, посвященных геологическому строению Сибири и ее полезным
ископаемым, тектонике, неотектонике, мерзлотоведению. Результатом многих лет
исследований стал фундаментальный труд «История геологических исследований
Сибири» в пяти томах.
Широкой публике Владимир Обручев известен как автор
научно-фантастических романов «Плутония» и «Земля Санникова». Знаменитой стала
именно вторая книга, основанная на одной научной гипотезе.
Роман «Земля Санникова, или Последние онкилоны» был
написан в 1922-1924 годах, а издан в 1926 году. Удивительно уже начало этой книги.
Автор описывает заседание Императорского Русского географического общества, на
котором с докладом об экспедиции, снаряженной для поисков пропавшего без вести
Толля, выступает некий морской офицер. Описанию этого героя полностью
соответствует реальный человек — Александр Васильевич Колчак, который к моменту
написания книги уже несколько лет как был расстрелян большевиками, и назвать
имя которого в 1924 году было невозможно.
Земля Санникова в романе Обручева — это теплый,
благодатный, покрытый лесами, лугами и горами остров. Будучи ученым, автор
объяснял такой климат во льдах вулканической деятельностью.
Книгой Обручева зачитывались и взрослые, и дети.
Угасший было интерес к поиску острова-призрака разгорался вновь. Существовала
ли на самом деле эта таинственная земля? Была ли она миражом или просто
растаявшей грудой ископаемого льда?
Спустя много лет, в 1973 году, по книге Обручева был
поставлен популярный фильм «Земля Санникова». В этом фильме мало что осталось
от первоисточника, и все же, в силу своих художественных достоинств и высокой
доли романтизма, он стал легендарным. К тому же эта лента вновь привлекла
внимание и к истории, и к освоению Северного морского пути, заставив ученых
вернуться к этой теме уже с новыми силами и возможностями.
Обручевы в Гатчине
В 1929 году Владимир Обручев стал директором
Геологического института АН СССР, и вся его семья переехала в Ленинград. В том
же году Обручевы купили в Гатчине большой дом с садом и огородом. К сожалению,
до наших дней этот дом не сохранился, но известно, что он располагался на на
улице Чехова (бывшая Ольгинская), рядом со станцией Татьянино.
Семья Обручевых в основном проживала в Гатчине,
Владимир Афанасьевич ездил в Ленинград дважды в неделю. В 1933 году жена
Обручева, Елизавета Исааковна, скоропостижно скончалась и была похоронена на
гатчинском кладбище (захоронение не найдено). В 1934 году семья продала
гатчинский дом и переехала в Москву.
Владимир Афанасьевич Обручев скончался в 1956 году,
проживя долгую жизнь, будучи знаменитым ученым с мировым именем, внесшим свой
вклад в геологию, палеонтологию и другие смежные науки.
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Встреча прошла в рамках культурно-просветительского
проекта «Двенадцать. Из Гатчины в Россию — с любовью», который реализует центр
«Загвоздка» при поддержке Фонда президентских грантов Российской Федерации.
Полные видеозаписи творческих встреч можно увидеть на канале центра «Загвоздка»
в YouTube.