«Есть только миг...», или Вокруг Земли Санникова

Тема для очередной встречи в центре «Загвоздка» была выбрана неслучайно. Легендарный русский и советский геолог, географ, путешественник, писатель Владимир Обручев (1863-1956) несколько лет жил в Гатчине. В основу его знаменитой книги «Земля Санникова» легла история полярных экспедиций конца XIX - начала XX века, в которых принимал непосредственное участие будущий адмирал Александр Колчак (1874-1920). Известно, что семья Колчака до революции также проживала в Гатчине.

Земля Санникова: миф или реальность?

Любопытно, что на этот вопрос до сих пор нет однозначного ответа. О том, как начиналась история Земли Санникова и об экспедициях в поисках этого загадочного острова рассказал историк, профессор кафедры океанологии РГГМУ, эксперт (МОК) ЮНЕСКО, член Русского Географического Общества Виталий Иванович Сычев.

Земля Санникова — это «остров-призрак» в Северном Ледовитом океане, который якобы видели некоторые исследователи в XIX веке севернее Новосибирских островов. Первым сообщил о ней в 1810 году купец и полярный путешественник Яков Санников. Постепенно начала складываться легенда о благодатной земле, где обитали ушедшие с побережий Сибири древние племена. Искать Землю Санникова начали почти сразу после первых сообщений о ней. А в 1886 году, в ходе арктической экспедиции, ее увидел барон Э.В. Толль, который буквально бредил ею и мечтал найти ее всю свою оставшуюся жизнь.

Колчак-Полярный

Начиная с 1900 года, в полярных экспедициях Толля принимал участие и будущий адмирал Александр Васильевич Колчак (тогда еще лейтенант). В 1902 году, после разделения экспедиции, группа Толля пропала без вести. На их поиски в 1903 году отправилась спасательная экспедиция, которую возглавил лейтенант Колчак.

Помимо решения спасательных задач (которые не увенчались успехом), экспедиция Колчака провела большую исследовательскую работу. Это принесло Колчаку славу, авторитет в области гидрографии и неофициальное прозвище - Колчак-Полярный.

А что же Земля Санникова? Колчак ее так и не нашел, как не нашли ее и экспедиции позднего времени. Любопытный факт: по словам Виталия Сычева, острова в этих местах Северного Ледовитого океана, особенно на мелководье, до сих пор то образуются, то пропадают за счет наносов и движения льдов. Вполне могло быть, что и Земля Санникова не была мифом, а просто опустилась на дно океана подобно другим островам...

Семья Колчака в Гатчине

После возвращения из своей первой экспедиции на поиски Земли Санникова Александр Колчак женился на Софье Федоровне Омировой (1876–1956). Кстати, в честь своей будущей жены он назвал небольшой остров в архипелаге Литке и мыс на острове Беннета.

С начала Первой Мировой войны Колчак служил на Балтике, а его жена и сын с осени 1914 по август 1916 года проживали в Гатчине, на Люцевской улице (сейчас ул. Чкалова), в доме № 6б (сохранился до наших дней).

В апреле 1916 года Александр Колчак был произведен в контр-адмиралы, а вскоре и в вице-адмиралы, после чего его назначили командующим Черноморским флотом. Во время Гражданской войны он стал одним из лидеров белого движения. В январе 1920 года Колчак попал в плен к большевикам и 7 февраля 1920 года был расстрелян в Иркутске на берегу Ангары. Софье Федоровне с сыном Ростиславом удалось бежать за границу...

Владимир Обручев — путешественник, ученый, писатель

О жизни своего знаменитого деда, выдающегося русского ученого В.А. Обручева рассказала его внучка, преподаватель Национального минерально-сырьевого университета «Горный», руководитель Фонда Обручева, Татьяна Сергеевна Обручева.

Владимир Обручев - один из самых ярких представителей древнего рода Обручевых, которые более пяти веков служили российским государям. Владимир Афанасьевич родился в 1863 году в городе Ржеве Тверской губернии. Воспитанный на книгах Жюля Верна и Фенимора Купера, он с детства мечтал быть путешественником и ученым. И мечта его целиком и полностью сбылась.

Получив высшее образование в Горном институте Санкт-Петербурга, Владимир Обручев стал не просто исследователем, а первым геологом Горного управления Восточной Сибири. В ходе экспедиций по Сибири, Центральной и Средней Азии он открыл ряд хребтов в горах Няньшань, хребты Даурский и Борщовочный, исследовал нагорье Бэйшань. Обручев стал автором многочисленных трудов, посвященных геологическому строению Сибири и ее полезным ископаемым, тектонике, неотектонике, мерзлотоведению. Результатом многих лет исследований стал фундаментальный труд «История геологических исследований Сибири» в пяти томах.

Широкой публике Владимир Обручев известен как автор научно-фантастических романов «Плутония» и «Земля Санникова». Знаменитой стала именно вторая книга, основанная на одной научной гипотезе.

Роман «Земля Санникова, или Последние онкилоны» был написан в 1922-1924 годах, а издан в 1926 году. Удивительно уже начало этой книги. Автор описывает заседание Императорского Русского географического общества, на котором с докладом об экспедиции, снаряженной для поисков пропавшего без вести Толля, выступает некий морской офицер. Описанию этого героя полностью соответствует реальный человек — Александр Васильевич Колчак, который к моменту написания книги уже несколько лет как был расстрелян большевиками, и назвать имя которого в 1924 году было невозможно.

Земля Санникова в романе Обручева — это теплый, благодатный, покрытый лесами, лугами и горами остров. Будучи ученым, автор объяснял такой климат во льдах вулканической деятельностью.

Книгой Обручева зачитывались и взрослые, и дети. Угасший было интерес к поиску острова-призрака разгорался вновь. Существовала ли на самом деле эта таинственная земля? Была ли она миражом или просто растаявшей грудой ископаемого льда?

Спустя много лет, в 1973 году, по книге Обручева был поставлен популярный фильм «Земля Санникова». В этом фильме мало что осталось от первоисточника, и все же, в силу своих художественных достоинств и высокой доли романтизма, он стал легендарным. К тому же эта лента вновь привлекла внимание и к истории, и к освоению Северного морского пути, заставив ученых вернуться к этой теме уже с новыми силами и возможностями.

Обручевы в Гатчине

В 1929 году Владимир Обручев стал директором Геологического института АН СССР, и вся его семья переехала в Ленинград. В том же году Обручевы купили в Гатчине большой дом с садом и огородом. К сожалению, до наших дней этот дом не сохранился, но известно, что он располагался на на улице Чехова (бывшая Ольгинская), рядом со станцией Татьянино.

Семья Обручевых в основном проживала в Гатчине, Владимир Афанасьевич ездил в Ленинград дважды в неделю. В 1933 году жена Обручева, Елизавета Исааковна, скоропостижно скончалась и была похоронена на гатчинском кладбище (захоронение не найдено). В 1934 году семья продала гатчинский дом и переехала в Москву.

Владимир Афанасьевич Обручев скончался в 1956 году, проживя долгую жизнь, будучи знаменитым ученым с мировым именем, внесшим свой вклад в геологию, палеонтологию и другие смежные науки.

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Встреча прошла в рамках культурно-просветительского проекта «Двенадцать. Из Гатчины в Россию — с любовью», который реализует центр «Загвоздка» при поддержке Фонда президентских грантов Российской Федерации. Полные видеозаписи творческих встреч можно увидеть на канале центра «Загвоздка» в YouTube.



