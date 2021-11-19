«Покровские колокола» в Гатчине

В
роли организаторов конкурса «Покровские колокола» выступили
музыкально-концертное общество имени императрицы Александры Федоровны
(Санкт-Петербург), Гатчинская епархия Русской Православной церкви,
Санкт-Петербургская митрополия. Принять участие в конкурсе мог любой желающий
из всех регионов России и других стран. Главной номинацией конкурса стал академический
вокал.
Конкурс
открылся в концертном зале духовно-просветительского центра Покровского собора
в Гатчине 5 ноября. В его открытии принял участие праздничный хор Покровского
собора. А 13 ноября состоялся гала-концерт лауреатов и обладателей специальных
призов конкурса, среди которых были и зарубежные участники.
В
рамках концерта лауреатам конкурса были вручены дипломы победителей. Так,
лауреатами 1 степени стали Марьяна Олейник и Ху Чжаньцзюнь. Лауреат 2 степени -
Ангелина Носкова. Лауреаты 3 степени - Пэн Юэсинь и Ду Чжаохуэй. Приз симпатий
за выразительное исполнение получила Екатерина Моисеева.