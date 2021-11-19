«Покровские колокола» в Гатчине

«Покровские колокола» в Гатчине

В Гатчине прошел I вокальный конкурс «Покровские колокола» имени императрицы Александры Федоровны. Главной площадкой для выступлений стал духовно-просветительский центр Покровского собора.

Рубрики : Культура     19 Nov 2021

В роли организаторов конкурса «Покровские колокола» выступили музыкально-концертное общество имени императрицы Александры Федоровны (Санкт-Петербург), Гатчинская епархия Русской Православной церкви, Санкт-Петербургская митрополия. Принять участие в конкурсе мог любой желающий из всех регионов России и других стран. Главной номинацией конкурса стал академический вокал.

Конкурс открылся в концертном зале духовно-просветительского центра Покровского собора в Гатчине 5 ноября. В его открытии принял участие праздничный хор Покровского собора. А 13 ноября состоялся гала-концерт лауреатов и обладателей специальных призов конкурса, среди которых были и зарубежные участники.

В рамках концерта лауреатам конкурса были вручены дипломы победителей. Так, лауреатами 1 степени стали Марьяна Олейник и Ху Чжаньцзюнь. Лауреат 2 степени - Ангелина Носкова. Лауреаты 3 степени - Пэн Юэсинь и Ду Чжаохуэй. Приз симпатий за выразительное исполнение получила Екатерина Моисеева.

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+