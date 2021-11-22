Дороги области встречают первые морозы

Для обработки магистралей используется специальный солевой раствор, который эффективно очищает асфальт при небольшом минусе. Жидкая соль быстро вступает в реакцию со снегом и льдом, обеспечивая надёжное сцепление шин с дорогой.

Дорожники призывают автомобилистов пропускать уборочную технику, избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим.

В ведении комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области находится почти 9,3 тысяч км дорог регионального значения.