Дороги области встречают первые морозы

За минувшие выходные дорожные службы очистили от снега и наледи почти две тысячи километров региональных трасс. «Ленавтодор» предупреждает водителей: зима начинает вступать в свои права, поэтому пора переходить на зимнюю манеру вождения.
В Ленинградской области работает круглосуточная телефонная «горячая» линия по ситуации на региональных трассах, звонки принимаются по номеру 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в Инстаграме — @dorogi_lo.
Для обработки магистралей
используется специальный солевой раствор, который эффективно очищает асфальт
при небольшом минусе. Жидкая соль быстро вступает в реакцию со снегом и льдом,
обеспечивая надёжное сцепление шин с дорогой.
Дорожники призывают
автомобилистов пропускать уборочную технику, избегать резких маневров и
соблюдать скоростной режим.
В ведении комитета по
дорожному хозяйству Ленинградской области находится почти 9,3 тысяч км дорог
регионального значения.
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