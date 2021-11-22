В Гатчинском районе скорректируют границы запретной зоны

Управление Росреестра по Ленинградской области
выступило с инициативой к органам Минобороны России о проведении корректировки
границ запретной зоны, так как при определении ее границ, не были учтены уже
существующие вышеперечисленные населенные пункты, что нарушило права и интересы
граждан.
В настоящее время начата работа по изменению границ
запретной зоны, после которой, в случае исключения перечисленных территорий из
границ зоны, препятствия для постановки объектов на учет отпадут.
Об окончании
работ Управление проинформирует дополнительно на официальном сайте rosreestr.gov.ru, и официальных страницах Управления в социальных
сетях VK и
Instagram @rosreestr47.
До внесения изменений о границах зоны в ЕГРН
Управление рекомендует не подавать заявления о кадастровом учете и регистрации
прав на принадлежащие Вам объекты недвижимости во избежание решений о
приостановлении и отказе.