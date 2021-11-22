В Гатчинском районе скорректируют границы запретной зоны

Управление Росреестра по Ленинградской области выступило с инициативой к органам Минобороны России о проведении корректировки границ запретной зоны, так как при определении ее границ, не были учтены уже существующие вышеперечисленные населенные пункты, что нарушило права и интересы граждан.

В настоящее время начата работа по изменению границ запретной зоны, после которой, в случае исключения перечисленных территорий из границ зоны, препятствия для постановки объектов на учет отпадут.

Об окончании работ Управление проинформирует дополнительно на официальном сайте rosreestr.gov.ru, и официальных страницах Управления в социальных сетях VK и Instagram @rosreestr47.

До внесения изменений о границах зоны в ЕГРН Управление рекомендует не подавать заявления о кадастровом учете и регистрации прав на принадлежащие Вам объекты недвижимости во избежание решений о приостановлении и отказе.