В Гатчинском районе скорректируют границы запретной зоны

В Гатчинском районе скорректируют границы запретной зоны

Установка запретной зоны военного аэродрома «Пушкин», на которых расположены поселок Бугры, Коммолово Гатчинского района, коттеджные поселки «Графская славянка», «Павловская слобода», «Марьины рощи», «Павловская жемчужина», «Павловские дачи», «Покровское», садоводства «Массив дачный - 1», «Массив дачный - 2», «Массив дачный - 3» вызвала препятствие в оформлении права собственности и кадастрового учета объектов, расположенных в границах зоны.

Рубрики : Общество     22 Nov 2021

Управление Росреестра по Ленинградской области выступило с инициативой к органам Минобороны России о проведении корректировки границ запретной зоны, так как при определении ее границ, не были учтены уже существующие вышеперечисленные населенные пункты, что нарушило права и интересы граждан.

В настоящее время начата работа по изменению границ запретной зоны, после которой, в случае исключения перечисленных территорий из границ зоны, препятствия для постановки объектов на учет отпадут.

 Об окончании работ Управление проинформирует дополнительно на официальном сайте rosreestr.gov.ru, и официальных страницах Управления в социальных сетях VK и Instagram @rosreestr47.

До внесения изменений о границах зоны в ЕГРН Управление рекомендует не подавать заявления о кадастровом учете и регистрации прав на принадлежащие Вам объекты недвижимости во избежание решений о приостановлении и отказе.

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