Безопасный призыв

Данные меры проводятся на всех этапах проведения призывной кампании: от дверей комиссариатов, каждый из которых работает в условиях усиленного противоэпидемиологического режима, до прибытия новобранцев в воинские части.

Все призывники, которые отправляются к месту службы проходят обязательные медицинские обследования. При наличии заболеваний предусмотрены дополнительные медицинские обследования и консультации с врачами-специалистами для определения категории годности к военной службе.

Так, призываются на военную службу граждане, годные на военную службу – категория годности А, и годные к военной службе с незначительными ограничениями – категория годности B. Остальные граждане освобождаются от военной службы или получают отсрочку. Порядок медицинского освидетельствования определён Постановлением Правительства Российской Федерации N 565 «Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе».

Учитывая эпидемиологическую обстановку, будущие солдаты проходят двухэтапное тестирование на COVID-19. На уровне муниципальных военных комиссариатов сдается ПЦР-тестирование. Только после этого призывники допускаются на сборный пункт области. Далее на сборном пункте предусмотрена экспресс диагностика на определение антител к новой коронавирусной инфекции.

В целях недопущения скопления большого количества призывников был скорректирован график заседания призывных комиссий. На призывных пунктах передвижение призывников организовано с соблюдением социальной дистанции.

Призывники и сотрудники военных комиссариатов обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Все призывные пункты оборудованы медицинскими постами. Также, в соответствии с разработанным регламентом, осуществляется ежедневная дезинфекция сборного пункта. Напомним, что осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря.