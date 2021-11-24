Безопасный призыв

Данные
меры проводятся на всех этапах проведения призывной кампании: от дверей
комиссариатов, каждый из которых работает в условиях усиленного
противоэпидемиологического режима, до прибытия новобранцев в воинские части.
Все
призывники, которые отправляются к месту службы проходят обязательные
медицинские обследования. При наличии заболеваний предусмотрены дополнительные
медицинские обследования и консультации с врачами-специалистами для определения
категории годности к военной службе.
Так,
призываются на военную службу граждане, годные на военную службу – категория
годности А, и годные к военной службе с незначительными ограничениями –
категория годности B. Остальные граждане освобождаются от военной службы или
получают отсрочку. Порядок медицинского освидетельствования определён
Постановлением Правительства Российской Федерации N 565 «Об утверждении
положения о военно-врачебной экспертизе».
Учитывая
эпидемиологическую обстановку, будущие солдаты проходят двухэтапное тестирование
на COVID-19. На уровне муниципальных военных комиссариатов сдается
ПЦР-тестирование. Только после этого призывники допускаются на сборный пункт
области. Далее на сборном пункте предусмотрена экспресс диагностика на
определение антител к новой коронавирусной инфекции.
В
целях недопущения скопления большого количества призывников был скорректирован
график заседания призывных комиссий. На призывных пунктах передвижение
призывников организовано с соблюдением социальной дистанции.
Призывники
и сотрудники военных комиссариатов обеспечиваются средствами индивидуальной
защиты. Все призывные пункты оборудованы медицинскими постами. Также, в
соответствии с разработанным регламентом, осуществляется ежедневная дезинфекция
сборного пункта. Напомним, что осенняя призывная кампания продлится до 31
декабря.