Личный прием — эффективные решения

Жители Ленинградской области обратились в приемную Президента с вопросами по дорогам, водо- и газоснабжению. Александр Дрозденко со своими заместителями ответил на все вопросы и обозначил сроки их решения.

Житель Никольского в Тосненском районе попросил повысить надежность водоснабжения города. Из-за аварий были прецеденты, когда жители оставались без холодной воды.

Область выстроила работы по проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». В Никольском завершается реконструкция площадки резервуаров чистой воды. Они создадут запас для всего города на трое суток — то есть даже при нештатных ситуациях жители будут обеспечены холодным водоснабжением. Кроме того, идет строительство нового водовода протяженностью более 7 километров. Работы планируется полностью завершить летом 2022 года. Также повышается надежность водоснабжения расположенных поблизости Ульяновки и Красного Бора — в первом населенном пункте идут работы на водопроводной насосной станции, РЧВ и сетях, по второму ведутся проектные работы.

Следующий вопрос касался ремонта подъезда к Шлиссельбургу в Кировском районе Ленинградской области. Местной жительнице рассказали, что уже разработан проект капитального ремонта этой дороги протяженностью 4,7 км, пройдена госэкспертиза, а 29 октября заключен контракт на проведение работ. Также там предстоит сделать освещение. Капремонтом займется Киришское ДРСУ. По контракту работы должны завершиться в начале августа, но рабочее движение планируется открыть в июне-июле. Сейчас по предложению местных властей изучается вопрос, можно ли сделать рядом велодорожку.

«Мы создаем рабочую группу, которая займется подготовкой к 700-летию Шлиссельбурга. Проведем комплекс мероприятий по благоустройству города — будет разработана отдельная программа», поделился планами Александр Дрозденко.

Завершающий вопрос касался газификации — его задал староста деревни Старосиверской Гатчинского района.

Зампред правительства Ленинградской области по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин рассказал, что заключен контракт на строительство распределительного газопровода в Старосиверской, подрядчик выбран, срок завершения работ — октябрь 2022 года. По факту газ планируется подвести уже к сентябрю: причем не просто достроить коммуникации, а обеспечить газификацию индивидуальных домов жителей. Для этого жителям предстоит подать заявки на бесплатную догазификацию. Для оперативного ответа на возникающие вопросы за деревней закрепили специалиста комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

Жители поблагодарили главу региона за оперативное решение вопросов.