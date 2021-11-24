Личный прием — эффективные решения

Жители Ленинградской
области обратились в приемную Президента с вопросами по дорогам, водо- и газоснабжению. Александр Дрозденко со
своими заместителями ответил на все вопросы и обозначил сроки их решения.
Житель Никольского в
Тосненском районе попросил повысить надежность водоснабжения города. Из-за
аварий были прецеденты, когда жители оставались без холодной воды.
Область выстроила работы
по проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». В Никольском
завершается реконструкция площадки резервуаров чистой воды. Они создадут запас
для всего города на трое суток — то есть даже при нештатных ситуациях жители
будут обеспечены холодным водоснабжением. Кроме того, идет строительство нового
водовода протяженностью более 7 километров. Работы планируется полностью
завершить летом 2022 года. Также повышается надежность водоснабжения
расположенных поблизости Ульяновки и Красного Бора — в первом населенном пункте
идут работы на водопроводной насосной станции, РЧВ и сетях, по второму ведутся
проектные работы.
Следующий вопрос касался
ремонта подъезда к Шлиссельбургу в Кировском районе Ленинградской области.
Местной жительнице рассказали, что уже разработан проект капитального ремонта
этой дороги протяженностью 4,7 км, пройдена госэкспертиза, а 29 октября
заключен контракт на проведение работ. Также там предстоит сделать освещение.
Капремонтом займется Киришское ДРСУ. По контракту работы должны завершиться в
начале августа, но рабочее движение планируется открыть в июне-июле. Сейчас по
предложению местных властей изучается вопрос, можно ли сделать рядом
велодорожку.
«Мы создаем рабочую
группу, которая займется подготовкой к 700-летию Шлиссельбурга. Проведем
комплекс мероприятий по благоустройству города — будет разработана отдельная
программа», поделился планами Александр Дрозденко.
Завершающий вопрос
касался газификации — его задал староста деревни Старосиверской Гатчинского
района.
Зампред правительства
Ленинградской области по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин рассказал, что
заключен контракт на строительство распределительного газопровода в
Старосиверской, подрядчик выбран, срок завершения работ — октябрь 2022 года. По
факту газ планируется подвести уже к сентябрю: причем не просто достроить
коммуникации, а обеспечить газификацию индивидуальных домов жителей. Для этого
жителям предстоит подать заявки на бесплатную догазификацию. Для оперативного
ответа на возникающие вопросы за деревней закрепили специалиста комитета по
топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.
Жители поблагодарили
главу региона за оперативное решение вопросов.