«Мы с мамой – почти одно и то же…»

Едва ли найдется в истории русской литературы пример столь прочной взаимной связи поэта и его матери, не только духовной, но и творческой. Личность Александры Бекетовой, дочери русского ботаника, профессора и ректора Императорского Санкт-Петербургского университета, бесспорно, оказала большое влияние на становление будущего поэта-символиста. «Кроме своей великой любви, Александра Андреевна вложила в сына черты своей натуры. Мать и сын были во многом сходны. Повышенная впечатлительность, нежность, страстность, крайняя нервность, склонность к мистицизму и к философскому углублению жизненных явлений, – все это черты, присущие им обоим», – пишет её сестра Мария Бекетова в своей книге «Ал. Блок и его мать: воспоминания и заметки» (1925), ознакомиться с которой можно на портале Президентской библиотеки в специальной коллекции «А.А. Блок (1880–1921)».

Александр Блок, которого в раннем детстве мать ласково называла «Бибой», на протяжении всей ее жизни был исключительной, самой глубокой и сильной привязанностью. На нем сосредоточилась вся материнская нежность и любовь, которая с годами становилась лишь крепче.

Блок вырос в атмосфере ректорского дома, в котором к литературе относились с благоговением, часто обсуждали творчество классиков и современных писателей, цитируя стихотворения и прозу. В книге «А.А. Блок в воспоминаниях современников и его письмах» (1924) читаем: «вся обстановка жизни в семье матери способствовала развитию моей любви к слову», – писал сам поэт в автобиографии. Именно женская линия семьи Бекетовых отличалась литературным талантом. Бабушка, а затем и мать поэта были переводчицами, неподдельный интерес к писательству унаследовал и Александр Блок. Мать привила сыну чистоту вкуса, воспитанного на классических образцах, тяготение к высокому и к подлинному лиризму. Александра Андреевна сочиняла немало стихов в молодые годы, которым, однако, в силу сложности и противоречивости характера, она не придавала никакого значения и безжалостно уничтожала. Много позже она все же печаталась, появились её переводы стихотворений французских поэтов и написанная Александрой Кублицкой-Пиоттух (ее фамилия по второму мужу) популярная биография Михаила Ломоносова. Это была женщина, которую занимали размышления не только о литературе, но и об общественных, политических явлениях. Как писала Мария Бекетова, много раз после какого-нибудь разговора, «в котором она, казалось бы, с ярым убеждением высказывала какое-нибудь мнение, она говорила мне: „Я ничего не знаю, я ни в чем не уверена“. Не только поистине „алчущая и жаждущая правды“ и, как все таковые, беспрестанно терялась в сомнениях и колебалась, ища точки опоры». Такой опорой для нее был горячо любимый сын Александр Блок.

Будучи по своей натуре прежде всего матерью, она писала сказки для своего Саши, которые он очень любил, и очень скоро, в возрасте 7 лет, сам начал сочинять коротенькие рассказы, стихи, ребусы, составляя из них альбомы и журналы. Один из таких сборников, состоящих из четверостишья и ребуса, называется «Мамулин альбом», на его последней странице которого тщательно выведено «Я очень люблю мамулю». Кроме этой записи, на нем, рукой матери, с трепетом отмечавшей успехи ребенка, подпись – «8 лет». Еще на одной книжке, так же составленной для мамы, печатными буквами написано: «Для моей крошечки», ниже «Для моей маленькой кроши». Все эти детские старания показывают безграничную нежность и привязанность к матери, которую в одном из детских писем он называл «моя капелька».

Неразрывная духовная связь была между ними на протяжении всей жизни. Доказательством этой близости служат груды их писем друг другу. Александр Блок и во взрослом возрасте относился к матери с большой любовью и теплотой, доверяя ей и первое прочтение своих стихотворений, и сердечные переживания, всегда находя у нее поддержку и понимание.

Блок всегда высоко оценивал профессиональное мнение матери о различных литературных произведениях. Став уже известным поэтом, литературным деятелем, Александр Блок поручал ей резюме некоторых своих работ в Чрезвычайной Комиссии Временного правительства, редактором которой он был, приняв революцию 1917 года.

Непростой характер Александры Андреевны состоял из множества противоречий, она была очень сложным, тонко чувствующим и нервным человеком, и в то же время, всегда – всеобщей любимицей. И как мать известного петербургского поэта, обладающая исключительной близостью с ним, пониманием его творчества, и как женщина с оригинальным умом, она вызывала желание всех его друзей искать сближения с нею. Даже после смерти самого Блока, друзья поэта не забывали его мать.

Мать Блока пережила сына всего на полтора года. «Жизнь ее после этой потери была так мучительна, что только высоко понятое чувство долга перед памятью сына и покорность высшей воле удержали ее от самоубийства», – вспоминала Мария Бекетова в книге «Ал. Блок и его мать: воспоминания и заметки» (1925). В эти тяжелые годы она продолжала неутомимо работать, переписывая целые тома рукописей своего сына. «Мы похоронили мать Блока по ее завету против могилы сына. Их кресты смотрят друг на друга, и по ее завещанию, найденному у нее в столе, на ее кресте обозначена фамилия не только второго, но и первого ее мужа, чтобы увековечить и после смерти ее причастность к сыну, к ее дорогому ребенку».





Пресс-служба Президентской библиотеки