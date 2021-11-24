На чем в Псоеди можно съесть собаку

«Мой отец, Борис Иванович, родился и вырос в Псоеди. Затем уехал в Ленинград, поступил на философский факультет университета. Вся его профессиональная жизнь была связана с социологией, — рассказывает директор частного музея деревни Псоедь Анна Максимова. — На папиных глазах из цветущей, веселой, работящей Псоеди уходила жизнь. Он считал, что необходимо сохранить ускользающую историю — элементы деревенского уклада, предметы, памятные для односельчан».

Так в 2008 году родилась идея создать музей лужской деревни, в истории которой отражается история настоящей российской глубинки.

Анна Максимова зарегистрировала некоммерческую организацию. Под музей заняли здание сельского клуба. Он к тому времени стоял заброшенным. Экспонаты собирали со всей округи — с чердаков, из сараев, из сундуков. Тащили в музей все, что на дворе ни к чему, а выбросить вроде жалко. Разбирали семейные архивы. Записывали рассказы старожилов.

Потихоньку из предметов крестьянского быта и сельскохозяйственных инструментов оформилась экспозиция. Есть пилорама, токарный и ткацкий станки. Все можно трогать и пускать в ход — помолоть зерно в жерновах, завести патефон, распилить бревна, принести из колодца воду в деревянных ведрах на коромысле.

Мало-помалу ширилась команда энтузиастов. Изъявил желание присоединиться к активу музея пчеловод Юрий Поликарпов из соседней деревни. В туристический маршрут включили посещение его пасеки. Юрий Николаевич увлекательно рассказывает о жизни пчел, показывает рамки, ульи, дает трутней подержать в руках (потому тур и назван «Погладь пчелу»), устраивает дегустацию меда. Потом и в местной пожарной части решили попробовать водить экскурсии.

В Псоедь стали приезжать не только со всей округи. Потянулись экскурсанты из других районов, сарафанное радио обеспечило гостями из Петербурга.

Сейчас здесь 70 домов. Зимуют только в семи-восьми. Остальные занимают дачники. «Наша деревня вступила в традиционную для сегодняшнего времени дачную историю, — считает Анна Борисовна. — Псоедь не так чтобы далеко от города, пути сюда два — два с половиной часа. Летом полна людьми. Огородники теперь не копаются день-деньской на грядках. Хотят отдыхать активно, интересно. Значит, нужно возрождать народные праздники, гулянья, концерты, программы для детей. Это новые реалии российского села».

По мнению директора музея, развитие туристического кластера вдохнет жизнь в сельскую глубинку. Перемены в Осьминском сельском поселении уже налицо.

На самом деле Псоедь — настоящая находка для туристов. Начнем с того, что места живописные. Здесь однозначно есть на что посмотреть. Например, обнажения девонского периода на берегах реки Сабы, где то и дело попадаются останки древних панцирных рыб. Можно попробовать себя в народных промыслах: скажем, взять у местных умельцев мастер-класс по керамике. Или сходить к старому Велесову камню, где с язычества поклонялись лошадям и другим домашним животным. У славян Велес был покровителем скота, его называли «скотий бог». Ну и, конечно, познакомиться с сельским бытом, традициями русского крестьянства, историей деревни. Один из предлагаемых маршрутов называется «На чем можно съесть собаку в деревне Псоедь».

Специальных знаний первопроходцам не хватает, и Анна Максимова активно учится — участвует в семинарах, ездит на стажировки. Нужно подготовить экскурсоводов, запустить онлайн-продажу туров, решить множество организационных моментов. Например, пока туристы обедают в трапезной при храме. А ведь работала когда-то в деревне своя столовая.

В прошлом году музей участвовал в конкурсе проектов социального предпринимательства, который проводит благотворительный фонд «Добрый город Петербург», и выиграл грант. На эти средства пригласили экспертов, которые объяснили стратегию продвижения в туристическом бизнесе, рассказали, как привлекать путешественников. Был приобретен торговый киоск, где выставлена продукция местных производителей — мед, глиняные изделия, фруктовые чипсы.

Музей деревни Псоедь вошел в Ассоциацию частных музеев Ленинградской области. Анна Борисовна говорит, что планов у них громадье. В Музейном агентстве 47-го региона одобрили желание развивать территорию через этнографию. Очень рассчитывают активисты на поддержку местных властей и областного комитета по туризму.

Людмила Кондрашова

Фото предоставлены музеем