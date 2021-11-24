Насыщенные соревнования «соколят»

В Луге на турнире по дзюдо нашу команду представляли Расул Насридинов и Георгий Петрунин. К сожалению, ребята не заняли призовые места, но боролись до последнего.

В Санкт-Петербурге на турнире по самбо «Наука побеждать» нашу команду представлял единственный участник – Джасур Насридинов. Он выступил в четырех поединках. Но, к сожалению, в схватке за бронзовую награду уступил всего один балл. Несмотря на это, тренеры достойно оценили его выступление.

На открытое первенство Федерации дзюдо Тверской области среди спортсменов до 13 лет отправилась команда «соколят» в составе Лидии Улитиной, Матвея Фролова и Ксении Копачевой. В этих соревнованиях приняли участие более 100 юных дзюдоистов из Твери, Рамешек, Торжка, Кувшиново, Вышнего Волочка, Осташков, Чувашии, Санкт-Петербурга, Ленинградской области.

В зале «Дзюдо-Южный» собрались одни из самых сильных спортсменов этой возрастной категории. Ребята сражались достойно – каждый кубок и медаль были завоеваны в горячих схватках в условиях сильной конкуренции. Участников соревнований приветствовали вице-президент Тверской региональной федерации дзюдо, председатель регионального отделения ОГФСО «Юность России» Абдурахман Базаров и главный судья соревнований Андрей Салми.

Итогом первенства для гатчинских спортсменов стали две серебряные медали, завоеванные Лидией Улитиной и Ксенией Копачевой под руководством тренера Алексея Михайлова. Уже в эти выходные девочки отправятся на престижный турнир «Loko Judo», который состоится в городе Долгопрудный Московской области.

Неделей ранее, 14 ноября, состоялся традиционный турнир «Кубок Федерации», приуроченный к дню рождения тверской региональной федерации дзюдо. На татами ФОКа им. С. Ахмерова собрались дзюдоисты из Твери, Лихославля, Рамешек, Торжка, Осташкова, Вышнего Волочка, Домодедово, Санкт Петербурга, Гатчины, Челябинска, Саратова, Нижнего Новгорода, Москвы, Электростали, Лобни, Волоколамска. Более 400 дзюдоистов до 13 и до 15 лет показали по-настоящему красивую борьбу. Юные спортсмены бились по-взрослому, при такой палитре участников конкуренция была высока.

Спортивный клуб «Сокол» на данных соревнованиях представляли Полина Петренко, Джасур Насридинов, Ярослав Зайцев, Ярослав Алексеев и Павел Тимофеев. Ребята получили очень хороший опыт выступлений за пределами нашего региона. Несмотря на отсутствие медалей Джасур Насридинов выполнил норматив первого юношеского разряда по дзюдо.

Кроме этого, Полина Петренко успешно выступила на четвертом этапе лиги «Здоровое Поколение» по дзюдо и завоевала бронзовую награду.

Лидия Улитина и Ксения Копачева завоевали бронзовую и серебряную медали на турнире по самбо «Здоровое поколение», который прошел в городе Отрадное Ленинградской области.