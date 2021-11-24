«Отечество» глазами школьников

«Отечество» глазами школьников

Подведены итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса ученических краеведческих исследовательских работ «Отечество». Отбор работ проходил в два этапа: сначала жюри знакомилось с представленной работой, затем участники, которые набрали больше всего баллов, должны были публично защитить свой проект и ответить на вопросы.

Рубрики : Образование     24 Nov 2021

По итогам конкурса в номинациях «Великая Отечественная война», «Экскурсоводы – краеведы» и «Экологическое краеведение» призовые места заняли:

- Егор Власов, 11 класс Вырицкой школы №1 (руководитель А.А. Степанова);

- Ксения Степаненко, участница творческого объединения «Люби и знай свой край» РЦДТ, с/п «Центр «Созвездие» (руководитель В.М. Калалб);

- Григорий Гаврилов, 11 класс Гатчинской школы №2 (руководитель Е.В. Пономарева);

В номинации «Земляки. Исторический некрополь России» призовые места распределились следующим образом:

- Фатма Мамедова, 8 класс Гатчинской школы №7» (руководитель С.Н. Максимова) - 1 место (12-14 лет);

- Ольга Хмелева, 7 класс Пламенской школы (руководитель Н.А. Быков) - 2 место (12-14 лет);

- Надежда Мергинёва, 7 класс Таицкой школы (руководитель А.П. Красильникова) - 3 место (12-14 лет);

- Арина Курданова, 9 класс Сусанинской школы (руководитель А.М. Лапиков) - 1 место (15-18 лет);

- Екатерина Александрова, 9 класс Вырицкой школы №1 (руководитель Н.Ю. Еремина) - 2 место (15-18 лет).

В номинации «Школьные музеи. История детского движения. История образования» призовые места присудили:

- Веронике Калалб, участница творческого объединения «Люби и знай свой край» РЦДТ, с/п «Центр «Созвездие» (руководитель В.М. Калалб) - 1 место;

- Александру Смирнову, 6 класс Гатчинской школы №4 (руководитель Е.В. Киселева) - 2 место.

Номинацию «Этнография» представили:

- Карина Амзина, 9 класс Гатчинской школы №7 (руководитель Л.В. Волк) - 1 место;

- Юлия Правдина, 9 класс Гатчинской школы №7 (руководитель Л.В. Волк) - 2 место.

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