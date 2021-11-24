«Отечество» глазами школьников

По итогам конкурса в
номинациях «Великая Отечественная война», «Экскурсоводы – краеведы» и
«Экологическое краеведение» призовые места заняли:
- Егор Власов, 11 класс
Вырицкой школы №1 (руководитель А.А. Степанова);
- Ксения Степаненко,
участница творческого объединения «Люби и знай свой край» РЦДТ, с/п «Центр
«Созвездие» (руководитель В.М. Калалб);
- Григорий Гаврилов, 11
класс Гатчинской школы №2 (руководитель Е.В. Пономарева);
В номинации «Земляки.
Исторический некрополь России» призовые места распределились следующим образом:
- Фатма Мамедова, 8 класс
Гатчинской школы №7» (руководитель С.Н. Максимова) - 1 место (12-14 лет);
- Ольга Хмелева, 7 класс
Пламенской школы (руководитель Н.А. Быков) - 2 место (12-14 лет);
- Надежда Мергинёва, 7
класс Таицкой школы (руководитель А.П. Красильникова) - 3 место (12-14 лет);
- Арина Курданова, 9
класс Сусанинской школы (руководитель А.М. Лапиков) - 1 место (15-18 лет);
- Екатерина Александрова,
9 класс Вырицкой школы №1 (руководитель Н.Ю. Еремина) - 2 место (15-18 лет).
В номинации «Школьные
музеи. История детского движения. История образования» призовые места
присудили:
- Веронике Калалб,
участница творческого объединения «Люби и знай свой край» РЦДТ, с/п «Центр
«Созвездие» (руководитель В.М. Калалб) - 1 место;
- Александру Смирнову, 6
класс Гатчинской школы №4 (руководитель Е.В. Киселева) - 2 место.
Номинацию «Этнография»
представили:
- Карина Амзина, 9 класс
Гатчинской школы №7 (руководитель Л.В. Волк) - 1 место;
- Юлия Правдина, 9 класс
Гатчинской школы №7 (руководитель Л.В. Волк) - 2 место.