«Золото» и «бронза» дружногорских дзюдоистов

Участниками турнира стали команды из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Великих Лук, Москвы, Петрозаводска, Пскова и многих других городов.

Среди спортсменов 2015 г.р. и младше бронзовые медали завоевали Кирилл Ковалев и Иван Пелевин, среди спортсменов 2009-2010 г.р. Ярослав Соснин также занял третье место. Александр Смирнов, Сергей Виноградов, Анатолий Попов, Захар Кацин, Семен Николаев и Виталий Мазюкин остановились в шаге от пьедестала, став пятыми.

Также дружногорские спортсмены приняли участие в традиционном муниципальном турнире по дзюдо «Спортивная смена», который прошел в Луге. Среди юношей 2005-2007 г.р. и 2008-2010 г.р. золотые медали завоевали Денис Пелевин в категории (50 кг), Александр Шарангия (50 кг) и Владислав Шарангия (60 кг).