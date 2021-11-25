«Золото» и «бронза» дружногорских дзюдоистов

Участниками турнира стали
команды из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Великих Лук, Москвы,
Петрозаводска, Пскова и многих других городов.
Среди спортсменов 2015
г.р. и младше бронзовые медали завоевали Кирилл Ковалев и Иван Пелевин, среди
спортсменов 2009-2010 г.р. Ярослав Соснин также занял третье место. Александр
Смирнов, Сергей Виноградов, Анатолий Попов, Захар Кацин, Семен Николаев и
Виталий Мазюкин остановились в шаге от пьедестала, став пятыми.
Также дружногорские
спортсмены приняли участие в традиционном муниципальном турнире по дзюдо
«Спортивная смена», который прошел в Луге. Среди юношей 2005-2007 г.р. и
2008-2010 г.р. золотые медали завоевали Денис Пелевин в категории (50 кг),
Александр Шарангия (50 кг) и Владислав Шарангия (60 кг).