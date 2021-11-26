Ипотека для семей – с господдержкой

Программа позволяет
получить средства не только на покупку готового жилья или участие в долевом
строительстве, но и на строительство индивидуального жилого дома, а при
необходимости на одновременное с этим приобретение земельного участка. Льготная
ставка составляет 6% годовых.
В программе могут
участвовать семьи, в которых с 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года
родился второй, третий или последующий ребенок.
Подробная информация о
том, как оформить «Семейную ипотеку» и какое жилье можно приобрести с ее
помощью, размещена на сайте Министерства финансов Российской Федерации в
разделе «Государственная поддержка жилищного (ипотечного) кредитования», а
также на сайте Консультационного центра АО «ДОМ.РФ».
Программа льготного
ипотечного кредитования «Семейная ипотека» реализуется в рамках федерального
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в составе национального
проекта «Демография».