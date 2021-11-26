Ипотека для семей – с господдержкой

Программа позволяет получить средства не только на покупку готового жилья или участие в долевом строительстве, но и на строительство индивидуального жилого дома, а при необходимости на одновременное с этим приобретение земельного участка. Льготная ставка составляет 6% годовых.

В программе могут участвовать семьи, в которых с 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года родился второй, третий или последующий ребенок.

Подробная информация о том, как оформить «Семейную ипотеку» и какое жилье можно приобрести с ее помощью, размещена на сайте Министерства финансов Российской Федерации в разделе «Государственная поддержка жилищного (ипотечного) кредитования», а также на сайте Консультационного центра АО «ДОМ.РФ».

Программа льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека» реализуется в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в составе национального проекта «Демография».