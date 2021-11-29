Не дразните «красного петуха»!

Спасательным
службам расслабляться некогда: летом они защищают леса от пожаров, в зимний
период выезды часто связаны с возгораниями в жилом фонде. Обогревая жилища,
люди не берут в расчет, что некачественная проводка, использование неисправных
или самодельных электронагревательных приборов, чрезмерная нагрузка на сеть
могут им стоить жизни.
«По
данным на 15 ноября, в этом году в 47-м регионе произошло 6630 пожаров. Это
меньше, чем в прошлом году. Но число погибших, к сожалению, выросло — 136
человек», — сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по
Ленинградской области Сергей Платонов.
Подавляющее
большинство трагедий происходит в частном жилом фонде и садовых товариществах
региона — 94 случая. Анализ ЧП показывает, что треть пожаров связана с
нарушением правил эксплуатации электрооборудования, 36 человек погибли из-за
неосторожного обращения с огнем, 25 жизней унесли неисправные печи. «Это три
кита печальной статистики», — подчеркнул Сергей Платонов.
Особую
боль вызывает гибель детей. В этому году в огне погибли уже пятеро маленьких
ленинградцев. Сотрудники МЧС и «Леноблпожспаса» ведут постоянную
профилактическую работу со школьниками и воспитанниками детских садов. Это
конкурсы и викторины, семинары, экскурсии, учения, соревнования по пожарно-прикладному
спорту, летом в регионе работают тематические смены в загородных и пришкольных
лагерях. Словом, делается все, чтобы соблюдение правил пожарной безопасности в
быту у детей вошло в привычку.
Но
и взрослым нужно быть настороже. Ни в коем случае нельзя оставлять без
присмотра малышей или беспомощных детей с ограниченными возможностями здоровья.
«Известны случаи, когда взрослые буквально на пять минут уходят в магазин,
оставив ребятишек без присмотра, и случается беда», — объясняет замначальника
ГУ МЧС России по Ленобласти.
Спасти
человеческие жизни (46 человек сгорели во сне) помогает установка в доме или
квартире пожарных извещателей. Прибор стоит около 400 рублей, работает от
батареек. Он срабатывает при появлении дыма. Газоанализаторы, оснащенные
датчиками на угарный и природный сжиженный газ, стоят заметно дороже. И все же
не жалейте деньги, жизнь — дороже.
«Приобретайте
такое оборудование в специализированных компаниях, проверив сертификат на
продукцию, а установку закажите у специалистов, — советует заместитель
генерального директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» Владислав Степанеев. — Сейчас участились
случаи мошенничества, когда нечистые на руку люди ходят по домам и предлагают купить
якобы сигнализаторы загазованности».
Происшествия,
связанные с бытовым газом, в этом году в 47-м регионе не зафиксированы. Это
общий результат работы служб, причастных к техническому обслуживанию газового
оборудования, и профилактики, проводимой ведомствами.
Одно
из слабых звеньев многоквартирных домов — нарушение тяги в дымовых каналах.
Ответственность за это несет управляющая компания, указывают в «Газпром
газораспределении». Проверки должны проводиться трижды в год. Жильцы, в свою
очередь, обязаны заключать договоры на внутриквартирное обслуживание газового
оборудования, чтобы специалисты контролировали его состояние не реже чем раз
год.
Инга
Решетова
Языком
фактов и цифр
В
2021 году сотрудники противопожарной службы Ленобласти:
·
провели 1082 профилактических мероприятия
в многоквартирном жилом фонде, охватив 3014 домов;
·
обошли дворы в 117 поселениях, охватив
1959 человек;
·
приняли участие в 168 сходах жителей, а
также в собраниях дачников 22 садовых товариществ и жильцов 258 многоквартирных
домов;
·
организовали 78 бесед с проживающими в
социальных учреждениях, 74 – с пациентами больниц и 279 — с посетителями
учреждений культуры;
·
участвовали в 5709 уроках ОБЖ в
образовательных учреждениях;
·
провели 3583 тренировочные эвакуации;
·
распространили более 200 тысяч листовок.