Он завершал эту войну

Михаил Стефанович – из
того поколения, которое завершало Вторую мировую – на Дальнем Востоке. Хотя в
его воспоминаниях есть и гитлеровская оккупация, свою войну он вел с японскими
милитаристами.
- Сначала нас,
призывников 1944-го, планировали на Карельский фронт, – рассказывает Михаил
Стефанович. – Но события разворачивались так, что Финляндия уже выходила из
объятий Германии. И Карельский фронт сворачивался. Нас направили на Дальний
Восток.
Мы прибыли на границу –
на самую крайнюю точку в районе озера Ханка, на станцию Платоновка. Там стояла
39 стрелковая дивизия, личный состав которой, по существу, был отправлен на
Западный фронт. Поэтому мы – 17-18-летние мальчишки прибыли на укомплектование
Дальневосточных рубежей.
Ситуация там была очень
сложная. В начале 1944-го Япония как сателлит Германии активно готовилась
оказать ей содействие. Но Сталинградская операция, Курская дуга показали
слабость фашистской Германии, и японцы уже не так активно выступали на
дальневосточных границах. Но все равно – нарушения границ происходили
постоянно. А мы стояли всего в 20 км от границы – занимали свой укрепленный
район. Жили в землянках (а когда Германия капитулировала, нас перевели в
Приморский край на охрану японских военнопленных).
Надо сказать, в этот
период армия наша уже значительно окрепла, войска, освобождавшиеся на Западном
фронте, перебрасывались на Дальний Восток, так что мы вели, в основном, боевую
подготовку. Знали, что рано или поздно нам придется выступать.
Весной 1945-го война для
Михаила Стефановича не закончилась – события только разворачивались. Когда все
праздновали победный май, наши дальневосточные войска готовились к наступлению.
- 8 августа 1945 года был
отдан приказ перейти границу. Так начались боевые действия. Они были очень
сложные. Граница проходила на рубеже Манчжурии – это буквально непроходимая
тайга. После того, как КВЖД закрыли, армии приходилось действовать в суровых
условиях. Однако был нанесен первый мощный удар, и наши войска вклинились в
манчжурские рубежи. Мы заняли Мукден, потом вышли к Харбину. После этого судьба
Японии была, по сути, решена.
…Первый раз она отклонила
условия капитуляции, которые выдвинули США, поскольку они вели непосредственные
боевые действия. А когда наши войска перешли границу и стали активно
продвигаться вперед, Япония была вынуждена принять капитуляцию.
Тут началась история с
военнопленными. Квантунская армия на рубеже Манчжурии насчитывала около
миллиона человек, и у нас произошли переформирования. Для охраны военнопленных
были сформированы конвойные войска, и мы начали охрану. Таким образом на
Дальнем Востоке я дослужил до 1949 года.
В 1950-м наш возраст
подлежал демобилизации. Но я остался на сверхсрочную службу, был направлен в
военное училище в Умань. Потом служил в Днепропетровске, в оперативных войсках
в Германии, после Германии – в Белоруссии, в Несвиже. Оттуда в 1964 году был
направлен на службу в Польшу, и из Польши уже с семьей в 1974 году меня
направили в Гатчину.
В Гатчине в Красных
казармах Михаил Стефанович служил, пока не уволился по возрасту. А после
увольнения из армии еще 20 лет по направлению военкомата проработал в
гатчинском ДОСААФе – до 1996 года. Потому что в армии он 27 лет был
автомобилистом – офицером, начальником автомобильной службы частей. И только на
Дальнем Востоке – в мотопехоте.
У Михаила Стефановича –
23 медали и орден Отечественной войны. О своих наградах он тоже говорит без
пафоса. Похоже, ему больше интересен день сегодняшний, тот колоссальный
технический прогресс, свидетелем которого он стал.
- За мои 95 лет мне
пришлось видеть, какие изменения происходили в процессе эволюции советского
государства. Ведь мы же пришли на рубеж развития в техническом плане, в
основном, только при советской власти. Нам пришлось строить свою
промышленность, развивать железнодорожный транспорт. Когда я пришел в армию,
основной транспорт был какой? – лошадка. Я самый младший в семье, и все, что я
получил в наследство от своего отца, это умение управлять лошадью и запрягать
ее. Братья служили в артиллерии – и тоже занимались лошадьми. А уже в ходе
войны лошадей сменила техника…
Как самое страшное из
военных событий Михаил Стефанович вспоминает оккупацию. Воронежская область,
откуда он призывался, была оккупирована в 1942 году.
- Хлебнули мы оккупации,
тяжело это было… – говорит Михаил Стефанович. – Четверо старших братьев ушли на
фронт в первую мобилизацию и все погибли. Один из них призывался в мае 1942
года – за два месяца до оккупации. Пришли немцы, и мы долго ничего не знали о
его местонахождении. Потом случайно, когда разграбили почту, нашлось его
письмо. Он писал: «Идет погрузка на пароход, мы отправляемся в Севастополь».
Больше вестей о нем не было. Он погиб где-то на Черном море… Это был четвертый
по старшинству брат. Я – пятый, самый младший – заканчивал службу, и
заканчивалась война. Наше поколение участвовало в завершающем этапе – в
разгроме японских милитаристов.
Японцы, по сравнению с
теми зверствами, которые творили немцы во время оккупации, были, если можно так
выразиться, «скромнее», более лояльны. Выполняли условия, предписанные мировым
сообществом, как побежденные. Но они говорили: «Если бы наш император не
согласился на капитуляцию, мы бы вам показали Сталинград!» Вот такие разговоры
они вели. Воинственно были настроены. Они вообще фанатики, очень религиозны и
преданы императору. Ко всем этим вопросам относились крайне серьезно.
Но капитуляцию восприняли
тоже как условия религиозные и сложили оружие. Однако, несмотря на это, более
32 тысяч наших солдат погибло в этой войне с Японией.
Михаил Стефанович – из
поколения победителей. Из тех, кто поставил последнюю точку в этой войне, и кто
еще может о ней рассказать – чтобы помнили. Низкий поклон Вам, Михаил
Стефанович, от не видевших войны потомков…