Работу в снежный шторм скоординируют штабы

«Грядут первые сильные снегопады, поэтому уделяем усиленное внимание уборке снега на дорогах, во дворах, на общественных пространствах. Поручил создать штабы с участием профильных комитетов ― по ЖКХ и по дорожному хозяйству», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В ближайшие три дня в регионе прогнозируется усиление ветра и сильные снегопады. Температура воздуха в восточных районах опустится ночью до -16 градусов, высота выпавшего снега местами может составить от 20 сантиметров. Дорожные службы, работающие на региональных трассах, с начала выходных работают в усиленном режиме: от снега и наледи вычищено порядка девяти тысяч километров трасс, работы по обработке и очистке не прекращаются.

На дорогах с наиболее интенсивным движением выставляются специальные патрули. За состоянием проезжей части круглосуточно следят 29 метеостанций. «Ленавтодор» призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и пропускать машины экстренных служб. Обращений автомобилистов дорожники ждут на «горячей» линии по телефону 8(812) 251-42-84 и в инстаграмме @dorogi_lo.

Если из-за снегопадов возникнут перебои с электроснабжением, для оперативного реагирования служб и выезда аварийных бригад нужно оставить обращение по телефону горячей линии ПАО «Россети Ленэнерго» 8-800-220-02-20 и на портале «Светлая страна» или связаться с единой дежурно-диспетчерской службой вашего района.