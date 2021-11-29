Работу в снежный шторм скоординируют штабы

«Грядут первые сильные
снегопады, поэтому уделяем усиленное внимание уборке снега на дорогах, во
дворах, на общественных пространствах. Поручил создать штабы с участием
профильных комитетов ― по ЖКХ и по дорожному хозяйству», — подчеркнул
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В ближайшие три дня в
регионе прогнозируется усиление ветра и сильные снегопады. Температура воздуха
в восточных районах опустится ночью до -16 градусов, высота выпавшего снега
местами может составить от 20 сантиметров. Дорожные службы, работающие на
региональных трассах, с начала выходных работают в усиленном режиме: от снега и
наледи вычищено порядка девяти тысяч километров трасс, работы по обработке и
очистке не прекращаются.
На дорогах с наиболее
интенсивным движением выставляются специальные патрули. За состоянием проезжей
части круглосуточно следят 29 метеостанций. «Ленавтодор» призывает водителей
быть внимательными, соблюдать скоростной режим и пропускать машины экстренных служб.
Обращений автомобилистов дорожники ждут на «горячей» линии по телефону 8(812) 251-42-84 и в инстаграмме
@dorogi_lo.
Если из-за снегопадов
возникнут перебои с электроснабжением, для оперативного реагирования служб и
выезда аварийных бригад нужно оставить обращение по телефону горячей линии ПАО
«Россети Ленэнерго» 8-800-220-02-20 и на портале «Светлая страна» или связаться
с единой дежурно-диспетчерской службой вашего района.