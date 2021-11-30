Дело – труба…

27-го ноября, около часу дня, артист оркестра Петербургской филармонии им. Шостаковича – 23-летний трубач, вышел из парадной своего дома в Техническом переулке в Коммунаре. Он собирался на концерт. В руках нес костюм и чехол для музыкальных инструментов, в котором лежали две трубы: Vincent Bach Model 37 серебряного цвета и золотистая Thein Brass Ines из латуни.

Выйдя на улицу, трубач обнаружил, что у его машины спущено колесо. Он положил костюм в салон автомобиля, а чехол с трубами оставил у подъезда. Подкачал колесо, вернулся за инструментами – а их нет! Серебристая труба была его собственная, купленная около 15 лет назад. Теперь она стоит порядка 150 тысяч рублей. Вторая труба, которая золотистая, новая и состоит на балансе филармонии. Ее стоимость в несколько раз больше.

По факту кражи в значительном размере возбуждено уголовное дело.