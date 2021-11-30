Многодетные семьи освободят от НДФЛ при продаже жилья

Речь идет о доходах,
полученных при продаже квартир, жилых домов или их частей, которые были
использованы для покупки нового жилья большей площади. На льготу могут
претендовать родители или усыновители, у которых есть несовершеннолетние дети,
либо дети в возрасте до 24 лет, которые обучаются очно. На нее же может
претендовать и один из детей.
При этом должны
соблюдаться некоторые условия. Так, новое жилье должно быть куплено в том же
году, когда продавалось старое (либо не позже 30 апреля следующего года).
Кадастровая стоимость продаваемой недвижимости не должна быть выше 50 млн
рублей и быть больше кадастровой стоимости нового жилья. На момент продажи ни
один из членов семьи не должен быть собственником какого-либо другого жилья,
чья площадь превышала бы в совокупности половину приобретаемой недвижимости.
Как ранее пояснял
председатель Госдумы Вячеслав Володин, этот закон имеет обратную силу.
"Данная норма будет действовать в отношении доходов от продажи квартир,
полученных начиная с 1 января 2021 года", - говорил он.
"Российская газета" https://rg.ru/2021/11/29/putin-osvobodil-mnogodetnye-semi-ot-ndfl-pri-prodazhe-zhilia.html
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