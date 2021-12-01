Тема Всемирного дня борьбы со СПИДом в 2021 году - «Покончить с неравенством. Ликвидировать СПИД». По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году в мире насчитывается почти 38 млн человек, живущих с ВИЧ инфекцией. В прошлом году было инфицировано примерно 1,5 млн человек, 680 тысяч человек умерли от причин, связанных с ВИЧ.

Ленинградская область входит в число высокопораженных ВИЧ-инфекцией регионов России. По состоянию на 30 июня 2021 года среди жителей региона зарегистрировано более 19 тысяч человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. За шесть месяцев текущего года зарегистрировано 396 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 8,5 % больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом растет и количество новых случаев ВИЧ-инфекции в возрасте 40-59 лет.

Цифры настораживают, именно поэтому Ленинградский центр по профилактике и борьбе со СПИД в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом запустил информационную кампанию «Безопасность всех зависит от каждого», направленную на информирование жителей региона о ситуации с ВИЧ.

Число заболевших в Гатчинском районе стабильно

Врач-инфекционист, заведующая кабинетом по работе с ВИЧ Гатчинской КМБ Марианна Петрова рассказала, что сегодня в Гатчинском районе зарегистрировано порядка пяти тысяч ВИЧ-инфицированных человек. Сложно судить, много это или мало, но такое же количество ВИЧ-инфицированных зарегистрировано во всей Республике Карелии.

Число заболевших в Гатчинском районе практически не меняется, так как ежегодный прирост ВИЧ-инфицированных равен количеству умерших от заболеваний, ставших следствием ВИЧ.

Количество женщин и мужчин среди всех ВИЧ-инфицированных в Гатчинском районе примерно одинаковое.

Дети, рожденные от ВИЧ-инфицированной матери - их чуть больше 30, находятся под постоянным наблюдением. Каждый такой ребенок проходит несколько обследований до полутора лет, пока у него не будет выявлен отрицательный иммуноферментный анализ (ИФА), то есть пока не будет антител к ВИЧ-инфекции матери. Если инфекция все же диагностируется, то ребенок ставится на учет и каждые три месяца проходит обследование в Республиканской клинической инфекционной больнице.

Тестирование на ВИЧ в Гатчинской КМБ проводится постоянно – сдать тест может любой желающий. Также узнать свой ВИЧ-статус можно в женской консультации и в психоневрологическом диспансере.

- Если раньше ВИЧ-инфекции были подвержены в основном наркоманы и другие асоциальные граждане, то сегодня ситуация изменилась. Как правило, это обычные женщины или мужчины, когда-то допустившие ошибку. Бывает, что они узнают о своем диагнозе спустя несколько лет. Наш самый возрастной пациент – 1949 года рождения. В таких случаях нужно незамедлительно начинать принимать лекарства, - отметила Марианна Петрова.

Большая работа ведется по выявлению уклонистов – тех, кто когда-то попал в поле зрения как ВИЧ-инфицированный пациент, но потом пропал из поля зрения медиков.

- Мы не можем заставить их принимать антиретровирусную терапию, но всегда стараемся уговорить, объясняем, что благодаря лекарствам они смогут существенно улучшить качество своей жизни и продлить ее. Кроме этого, они несут ответственность за здоровье своих партнеров и детей, - говорит Марианна Петрова.

Лекарства для антиретровирусной терапии имеются в наличии в полном объеме, проблем с поставками не было, даже несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. А вот стационарное лечение ВИЧ-инфицированных в инфекционном отделении Гатчинской КМБ временно приостановлено, о чем заведующая кабинетом по работе с ВИЧ по-настоящему жалеет. Его возобновят, как только ситуация с коронавирусом изменится.

Первого декабря 2021 года кабинету по работе с ВИЧ Гатчинской КМБ исполняется 15 лет. Все эти годы сотрудники кабинета делают все от них зависящее, чтобы создать благоприятную и дружескую атмосферу. ВИЧ продолжает оставаться стигматизированным заболеванием, и многие попросту боятся обращаться за лечением из-за вероятности встретить в кабинете по работе с ВИЧ Гатчинской КМБ кого-то из знакомых. Но на кону стоит жизнь, поэтому здесь нет места стеснению, уверена Марианна Петрова.

Только факты

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является внутриклеточным паразитом, который поражает иммунную систему и ослабляет защиту от многих инфекций и некоторых типов рака, с которыми может справиться иммунитет здорового человека. Нехватка иммунитета, в свою очередь, приводит к образованию злокачественных новообразований, других инфекций и вторичных заболеваний. Иммунная система ослабевает до такой степени, что становится неспособной противостоять болезням и инфекциям, атакующим организм. Самой поздней стадией ВИЧ-инфекции является синдром приобретенного иммунодефицита. Для СПИДа характерно развитие некоторых видов рака, инфекций или других тяжелых клинических проявлений хронического характера. Продолжительность течения ВИЧ-инфекции колеблется от нескольких месяцев до 15-20 лет.

Диагностика

ВИЧ поддается диагностике с помощью экспресс-тестов, которые позволяют получить результат в тот же день. Наиболее широко используемые тесты для диагностики ВИЧ обнаруживают антитела, вырабатываемые иммунной системой человека в ответ на появление ВИЧ. У большинства людей антитела к ВИЧ вырабатываются в течение 28 дней после инфицирования. Этот период, в течение которого антитела к ВИЧ не вырабатываются в достаточном количестве для выявления с помощью стандартных тестов, симптомы не проявляются, а передача ВИЧ уже возможна, называется «серонегативным окном».

После инфицирования передача ВИЧ возможна сексуальному партнеру или партнеру по приему наркотиков, возможна также передача ВИЧ-инфекции беременными женщинами детям во время беременности или в период грудного вскармливания.

Для обнаружения ВИЧ-инфекции у детей в возрасте до 18 месяцев серологического тестирования недостаточно, поэтому для выявления наличия вируса должно проводиться вирусологическое тестирование (через шесть недель или сразу после рождения).

Признаки и симптомы

Симптомы ВИЧ варьируются в зависимости от стадии инфекции. На протяжении первых месяцев люди с ВИЧ, как правило, наиболее заразны, но многие из них узнают о своем статусе лишь на более поздних стадиях. На протяжении первых недель после инфицирования у людей может не появляться никаких симптомов или развиться гриппоподобная болезнь, включая лихорадку, головную боль, сыпь или боль в горле.

По мере того, как инфекция постепенно ослабляет иммунную систему, у инфицированного человека могут появляться другие признаки и симптомы, такие как опухшие лимфоузлы, потеря веса, лихорадка, диарея и кашель. При отсутствии лечения могут развиться такие тяжелые болезни, как туберкулез, криптококковый менингит, тяжелые бактериальные инфекции и онкологические заболевания, в частности лимфомы и саркома Капоши.

Чтобы избежать заражения ВИЧ-инфекцией, необходимо соблюдать определенные меры безопасности, а именно: использовать личные средства гигиены (бритвы, маникюрные принадлежности), стерильные инструменты при прокалывании ушей и пирсинге, не употреблять инъекционные наркотики, обязательно использовать барьерную контрацепцию.



