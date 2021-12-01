Тема
Всемирного дня борьбы со СПИДом в 2021 году - «Покончить с неравенством.
Ликвидировать СПИД». По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020
году в мире насчитывается почти 38 млн человек, живущих с ВИЧ инфекцией. В
прошлом году было инфицировано примерно 1,5 млн человек, 680 тысяч человек
умерли от причин, связанных с ВИЧ.
Ленинградская
область входит в число высокопораженных ВИЧ-инфекцией регионов России. По
состоянию на 30 июня 2021 года среди жителей региона зарегистрировано более 19
тысяч человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. За шесть месяцев текущего года
зарегистрировано 396 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 8,5 % больше, чем за
аналогичный период 2020 года. При этом растет и количество новых случаев
ВИЧ-инфекции в возрасте 40-59 лет.
Цифры
настораживают, именно поэтому Ленинградский центр по профилактике и борьбе со
СПИД в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом запустил информационную кампанию
«Безопасность всех зависит от каждого», направленную на информирование жителей
региона о ситуации с ВИЧ.
Число заболевших в Гатчинском районе стабильно
Врач-инфекционист,
заведующая кабинетом по работе с ВИЧ Гатчинской КМБ Марианна Петрова
рассказала, что сегодня в Гатчинском районе зарегистрировано порядка пяти тысяч
ВИЧ-инфицированных человек. Сложно судить, много это или мало, но такое же
количество ВИЧ-инфицированных зарегистрировано во всей Республике Карелии.
Число
заболевших в Гатчинском районе практически не меняется, так как ежегодный
прирост ВИЧ-инфицированных равен количеству умерших от заболеваний, ставших
следствием ВИЧ.
Количество
женщин и мужчин среди всех ВИЧ-инфицированных в Гатчинском районе примерно
одинаковое.
Дети,
рожденные от ВИЧ-инфицированной матери - их чуть больше 30, находятся под
постоянным наблюдением. Каждый такой ребенок проходит несколько обследований до
полутора лет, пока у него не будет выявлен отрицательный иммуноферментный
анализ (ИФА), то есть пока не будет антител к ВИЧ-инфекции матери. Если
инфекция все же диагностируется, то ребенок ставится на учет и каждые три месяца
проходит обследование в Республиканской клинической инфекционной больнице.
Тестирование
на ВИЧ в Гатчинской КМБ проводится постоянно – сдать тест может любой желающий.
Также узнать свой ВИЧ-статус можно в женской консультации и в
психоневрологическом диспансере.
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Если раньше ВИЧ-инфекции были подвержены в основном наркоманы и другие
асоциальные граждане, то сегодня ситуация изменилась. Как правило, это обычные
женщины или мужчины, когда-то допустившие ошибку. Бывает, что они узнают о
своем диагнозе спустя несколько лет. Наш самый возрастной пациент – 1949 года
рождения. В таких случаях нужно незамедлительно начинать принимать лекарства, -
отметила Марианна Петрова.
Большая
работа ведется по выявлению уклонистов – тех, кто когда-то попал в поле зрения
как ВИЧ-инфицированный пациент, но потом пропал из поля зрения медиков.
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Мы не можем заставить их принимать антиретровирусную терапию, но всегда
стараемся уговорить, объясняем, что благодаря лекарствам они смогут существенно
улучшить качество своей жизни и продлить ее. Кроме этого, они несут
ответственность за здоровье своих партнеров и детей, - говорит Марианна
Петрова.
Лекарства
для антиретровирусной терапии имеются в наличии в полном объеме, проблем с
поставками не было, даже несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. А вот
стационарное лечение ВИЧ-инфицированных в инфекционном отделении Гатчинской КМБ
временно приостановлено, о чем заведующая кабинетом по работе с ВИЧ
по-настоящему жалеет. Его возобновят, как только ситуация с коронавирусом
изменится.
Первого
декабря 2021 года кабинету по работе с ВИЧ Гатчинской КМБ исполняется 15 лет.
Все эти годы сотрудники кабинета делают все от них зависящее, чтобы создать
благоприятную и дружескую атмосферу. ВИЧ продолжает оставаться
стигматизированным заболеванием, и многие попросту боятся обращаться за
лечением из-за вероятности встретить в кабинете по работе с ВИЧ Гатчинской КМБ
кого-то из знакомых. Но на кону стоит жизнь, поэтому здесь нет места стеснению,
уверена Марианна Петрова.
Только факты
Вирус
иммунодефицита человека (ВИЧ) является внутриклеточным паразитом, который
поражает иммунную систему и ослабляет защиту от многих инфекций и некоторых
типов рака, с которыми может справиться иммунитет здорового человека. Нехватка
иммунитета, в свою очередь, приводит к образованию злокачественных
новообразований, других инфекций и вторичных заболеваний. Иммунная система
ослабевает до такой степени, что становится неспособной противостоять болезням
и инфекциям, атакующим организм. Самой поздней стадией ВИЧ-инфекции является
синдром приобретенного иммунодефицита. Для СПИДа характерно развитие некоторых
видов рака, инфекций или других тяжелых клинических проявлений хронического
характера. Продолжительность течения ВИЧ-инфекции колеблется от нескольких
месяцев до 15-20 лет.
Диагностика
ВИЧ
поддается диагностике с помощью экспресс-тестов, которые позволяют получить
результат в тот же день. Наиболее широко используемые тесты для диагностики ВИЧ
обнаруживают антитела, вырабатываемые иммунной системой человека в ответ на
появление ВИЧ. У большинства людей антитела к ВИЧ вырабатываются в течение 28
дней после инфицирования. Этот период, в течение которого антитела к ВИЧ не
вырабатываются в достаточном количестве для выявления с помощью стандартных
тестов, симптомы не проявляются, а передача ВИЧ уже возможна, называется
«серонегативным окном».
После
инфицирования передача ВИЧ возможна сексуальному партнеру или партнеру по
приему наркотиков, возможна также передача ВИЧ-инфекции беременными женщинами
детям во время беременности или в период грудного вскармливания.
Для
обнаружения ВИЧ-инфекции у детей в возрасте до 18 месяцев серологического
тестирования недостаточно, поэтому для выявления наличия вируса должно
проводиться вирусологическое тестирование (через шесть недель или сразу после
рождения).
Признаки и симптомы
Симптомы
ВИЧ варьируются в зависимости от стадии инфекции. На протяжении первых месяцев
люди с ВИЧ, как правило, наиболее заразны, но многие из них узнают о своем
статусе лишь на более поздних стадиях. На протяжении первых недель после
инфицирования у людей может не появляться никаких симптомов или развиться
гриппоподобная болезнь, включая лихорадку, головную боль, сыпь или боль в
горле.
По
мере того, как инфекция постепенно ослабляет иммунную систему, у
инфицированного человека могут появляться другие признаки и симптомы, такие как
опухшие лимфоузлы, потеря веса, лихорадка, диарея и кашель. При отсутствии
лечения могут развиться такие тяжелые болезни, как туберкулез, криптококковый
менингит, тяжелые бактериальные инфекции и онкологические заболевания, в
частности лимфомы и саркома Капоши.
Чтобы
избежать заражения ВИЧ-инфекцией, необходимо соблюдать определенные меры
безопасности, а именно: использовать личные средства гигиены (бритвы,
маникюрные принадлежности), стерильные инструменты при прокалывании ушей и
пирсинге, не употреблять инъекционные наркотики, обязательно использовать
барьерную контрацепцию.