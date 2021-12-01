Куда жаловаться на уборку снега

Обращения по поводу уборок федеральных трасс, проходящих по территории Ленинградской области и КАДа принимаются диспетчерской службой ФКУ Упрдор «Северо-Запад» (https://sevzap.rosavtodor.ru/) по номеру 8 (812) 405-08-60.

Пожаловаться на уборку региональных дорог можно по горячей линии «Ленавтодора» — 8(812)251-42-84, в официальном инстаграмме @dorogi_lo и группе ВК — https://vk.com/bkadleningrad.

О плохой уборке местных улиц и дворов следует сообщать по телефонам единой диспетчерской службы Гатчинского района по тел.: (8 813 71) 96-074, (981)735-19-80

Кроме того, о проблемах с очисткой на территории можно и нужно сообщать местной администрации через социальные сети:

Гатчинский район

https://vk.com/gmr47

https://www.instagram.com/gatchina_gov/

Глава администрации

https://www.instagram.com/lyudmila_nln/

vk.com/id396209574