Погиб легендарный дуб в усадьбе Тургенева

Это о нём вспоминал
великий русский писатель, умирая во Франции: «Когда будете в Спасском,
поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу - родине поклонитесь,
которую я уже, вероятно, никогда не увижу».
Дерево, посаженное Иваном
Сергеевичем, заменить невозможно ничем. Память о Тургеневском дубе останется в
письме великого писателя, многочисленных фотографиях, молодых деревьях,
выросших из желудей легендарного дерева, и конечно, в наших воспоминаниях.
Конечно, летом мы хотели,
чтобы в конкурсе «Дерево года России» победил Орловский дуб в Гатчине,
посаженный около 1781 года под окнами дворца при графе Григории Орлове. Этот
дуб на Серебряном лугу Гатчинского парка также входит в Национальный реестр
старовозрастных деревьев России
(https://gatchinapalace.ru/park/attractions/Orlovskiy.php). Тем не менее,
совершенно справедливой победе в этом символическом состязании Тургеневского
дуба на Орловщине мы искренне радовались, верили в его победу в конкурсе
«Дерево года Европы» в следующем году... И вдруг такая печальная новость...
Уверены, сотрудники
усадьбы «Спасское-Лутовиново» примут мудрое и достойное решение о сохранении
памяти Тургеневского дуба.
Пресс-служба музея-заповедника
«Гатчина»
Фото: Государственный
мемориальный и природный
музей-заповедник И.С. Тургенева