Погиб легендарный дуб в усадьбе Тургенева

Это о нём вспоминал великий русский писатель, умирая во Франции: «Когда будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу - родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу».

Дерево, посаженное Иваном Сергеевичем, заменить невозможно ничем. Память о Тургеневском дубе останется в письме великого писателя, многочисленных фотографиях, молодых деревьях, выросших из желудей легендарного дерева, и конечно, в наших воспоминаниях.

Конечно, летом мы хотели, чтобы в конкурсе «Дерево года России» победил Орловский дуб в Гатчине, посаженный около 1781 года под окнами дворца при графе Григории Орлове. Этот дуб на Серебряном лугу Гатчинского парка также входит в Национальный реестр старовозрастных деревьев России (https://gatchinapalace.ru/park/attractions/Orlovskiy.php). Тем не менее, совершенно справедливой победе в этом символическом состязании Тургеневского дуба на Орловщине мы искренне радовались, верили в его победу в конкурсе «Дерево года Европы» в следующем году... И вдруг такая печальная новость...

Уверены, сотрудники усадьбы «Спасское-Лутовиново» примут мудрое и достойное решение о сохранении памяти Тургеневского дуба.

Пресс-служба музея-заповедника «Гатчина»

Фото: Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева