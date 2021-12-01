Выход на лёд запрещен

С учетом складывающихся погодно-климатических условий, и предупреждению гибели на водных объектах напоминаем ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН. Под снегом лед не прочный.

Администрациями муниципальных образований Ленинградской области установлены запреты выхода на лед. Перед выходом на ледовое покрытие водоемов необходимо ознакомиться с действующими распоряжениями на официальном сайте районной администрации. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112.





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