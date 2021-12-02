Ленинградские спортсмены на Специальной Олимпиаде

Ленинградскую область на Специальной Олимпиаде представляли воспитанники Сиверской школы-интерната, Гатчинского психоневрологического интерната и атлеты Лесобиржской школы-интерната. 20 спортсменов смогли побороться за медали и право представить Ленинградскую область на соревнованиях всероссийского уровня.

Участников соревнований приветствовали генеральный директор Специальной Олимпиады России Егор Лебедев, председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, мастер спорта Антон Шантырь, президент федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга, директор Специального Олимпийского комитета Санкт-Петербурга Сергей Гутников.

Победителем турнира по мини-футболу (футзал) стала команда Сиверской школы-интерната. В состав команды вошли ученики 7-10 классов школы Валерий Смирнов, Павел Лопаткин, Николай Вербицкий, Александр Шарабуев, Илья Аверкин, Никита Белов, Василий Целищев, Влад Румак. Ребята тренируются под руководством своего учителя физкультуры, кандидата в мастера спорта Анны Арефьевой. Команда регулярно выступает на соревнованиях по мини-футболу, организованных Региональной общественной физкультурно-спортивной организацией «Специальная Олимпиада» Ленинградской области и показывает высокие результаты.

В армрестлинге первое место занял учащийся Кингисеппского района из Лесобиржской школы-интерната Руслан Боровиков, второе место занял Даниил Прибылов, бронзовые медали – у Ксении Селезневой и Дарьи Селезневой.

В дартсе проводились соревнования в личном зачете. Победителями соревнований стала Алина Климина и Иван Цыбин, второе место занял Руслан Болычев, бронза – у Анны Барандиной. Все спортсмены учатся в Лесобиржской школе-интернате и тренируются у педагога по физической культуре Юрия Алексеева.

В соревнованиях по боулингу Ленинградскую область представили атлеты из Гатчины. В личных соревнованиях первые места заняли Марина Сергеева, Мария Ермолаева и Андрей Жиринок, третье место присудили Павлу Ермолаеву. В парном зачете среди женщин первое место заняли Марина Сергеева и Мария Ермолаева, у мужчин лучшими стали Павел Ермолаев и Андрей Жиринок. В командном зачете атлеты завоевали бронзу. Тренирует команду специалист Гатчинского психоневрологического интерната Владимир Прилуцкий.

Поздравляем ленинградских атлетов, у которых впереди год для отбора на Летние Всемирные Специальные Олимпийские игры в Берлине.