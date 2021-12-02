Ленинградские спортсмены на Специальной Олимпиаде

Ленинградскую область на
Специальной Олимпиаде представляли воспитанники Сиверской школы-интерната,
Гатчинского психоневрологического интерната и атлеты Лесобиржской
школы-интерната. 20 спортсменов смогли побороться за медали и право представить
Ленинградскую область на соревнованиях всероссийского уровня.
Участников соревнований приветствовали
генеральный директор Специальной Олимпиады России Егор Лебедев, председатель
комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, мастер спорта Антон
Шантырь, президент федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга, директор
Специального Олимпийского комитета Санкт-Петербурга Сергей Гутников.
Победителем турнира по
мини-футболу (футзал) стала команда Сиверской школы-интерната. В состав команды
вошли ученики 7-10 классов школы Валерий Смирнов, Павел Лопаткин, Николай
Вербицкий, Александр Шарабуев, Илья Аверкин, Никита Белов, Василий Целищев, Влад
Румак. Ребята тренируются под руководством своего учителя физкультуры,
кандидата в мастера спорта Анны Арефьевой. Команда регулярно выступает на
соревнованиях по мини-футболу, организованных Региональной общественной
физкультурно-спортивной организацией «Специальная Олимпиада» Ленинградской
области и показывает высокие результаты.
В армрестлинге первое
место занял учащийся Кингисеппского района из Лесобиржской школы-интерната
Руслан Боровиков, второе место занял Даниил Прибылов, бронзовые медали – у
Ксении Селезневой и Дарьи Селезневой.
В дартсе проводились соревнования в личном
зачете. Победителями соревнований стала Алина Климина и Иван Цыбин, второе
место занял Руслан Болычев, бронза – у Анны Барандиной. Все спортсмены учатся в
Лесобиржской школе-интернате и тренируются у педагога по физической культуре
Юрия Алексеева.
В соревнованиях по
боулингу Ленинградскую область представили атлеты из Гатчины. В личных
соревнованиях первые места заняли Марина Сергеева, Мария Ермолаева и Андрей
Жиринок, третье место присудили Павлу Ермолаеву. В парном зачете среди женщин
первое место заняли Марина Сергеева и Мария Ермолаева, у мужчин лучшими стали
Павел Ермолаев и Андрей Жиринок. В командном зачете атлеты завоевали бронзу.
Тренирует команду специалист Гатчинского психоневрологического интерната
Владимир Прилуцкий.
Поздравляем ленинградских
атлетов, у которых впереди год для отбора на Летние Всемирные Специальные
Олимпийские игры в Берлине.