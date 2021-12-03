All inclusive, или Всё включено и все включены

Встреча прошла в рамках
проекта «Живая библиотека», вдохновленного международным проектом Human
Library, где каждая «книга» — это человек с уникальным опытом, готовый в уютном
и камерном формате ответить на самые разные вопросы.
А вопросов действительно много.
Как на самом деле живется людям с особыми потребностями? Как можно сочетать
особенности здоровья и спортивную активность? Как путешествовать, будучи
человеком с инвалидностью? Как заниматься творчеством и общественно полезными
делами, если ты многодетная мама или отец?
All
inclusive: что это значит на самом деле?
Организатор и ведущая
встречи в «Купринке» Дарина Тоткайло начала ее с разговора о ярлыках и штампах,
о том, как стереотипные представления мешают социальному взаимодействию.
Насколько мы зависим от
таких штампов и стереотипов, как часто в повседневной жизни руководствуемся
поверхностными представлениями о людях? Это показала небольшая игра, участники
которой по своему желанию распределялись в группы «по интересам», ориентируясь
на произвольно наклеенные стикеры с названиями профессий или определенных
социальных групп. «За барьером», то есть «выключенными» оказались, к примеру,
«бездомный» и «гастарбайтер». С определенной настороженностью отнеслись и к
представителям некоторых вроде бы полезных и нужных профессий («массажист»,
«чиновник», «музыкант»).
Термин «инклюзия» в общем
обозначает процесс включения, вовлечения или вхождения во что-то как часть
целого. Инклюзия, или вовлечение людей с инвалидностью в жизнь общества,
является важнейшим условием обеспечения прав человека, достижения устойчивого
развития, установления мира и безопасности. В то же время такие вещи, как
доступная среда, отсутствие дискриминации и ксенофобии, благоприятно
сказываются на здоровье общества в целом и важны для каждого гражданина, вне
зависимости от состояния здоровья и социального статуса.
Организаторы встречи
стремились показать, что подлинная инклюзия распространяется не только на людей
с особенностями по здоровью, но и на всех, кто имеет сколько-нибудь отличающийся
от «общепринятого» опыт, идёт ли речь о социальном статусе, национальности,
вероисповедании или убеждениях. И вынесенное в название встречи выражение all
inclusive обозначает общество, в котором ВСЕ включены.
Чтобы помочь разобраться
в этом, главные герои встречи откровенно отвечали на самые разные вопросы,
рассказывали, как предвзятое отношение сказывается на их деятельности,
повседневной жизни, рабочих и творческих проектах.
Михаил
Михаил Морозов - наш
земляк, мастер спорта, победитель Чемпионата мира по настольному теннису среди
людей с поражениями опорно-двигательного аппарата. А еще он детский тренер с
15-летним стажем работы в Сиверской спортивной школе олимпийского резерва
«Ника», заботливый отец и просто мужественный и жизнелюбивый человек.
Михаил рассказал, как он
пришел к своему виду спорта, как получил высшее образование и стал тренером
детской спортшколы. Поведал он и о том, как приходится реагировать на неудобные
вопросы детей, связанные с его физическими особенностями, и возникают ли какие-то
сложности с их родителями. По его словам, все такие вопросы снимаются сами
собой чуть ли не после первой же тренировки, и пока ни один родитель не принял
решение перевести своего ребенка к другому тренеру.
На встречу Михаил пришел
с сыном Романом. Так получилось, что он уже долгие годы воспитывает мальчика в
одиночку и, надо сказать, справляется с этим. Сейчас это замечательный семейный
тандем, в котором каждый является для другого опорой, помощником и другом. При
таких условиях любые трудности в быту и в жизни, включая приготовление пищи,
решаются без особого труда.
- Конечно, есть какие-то
вещи, которые ты просто не можешь сделать, - говорит Михаил. - Но ведь это же
свойственно всем людям: мы все очень разные, и у всех разные возможности,
способности, ресурсы. Если я чего-то не умею, то другой поможет мне это
сделать, и наоборот.
Михаил Морозов мечтает
открыть в Гатчине инклюзивную школу, в которой могли бы заниматься спортом и
другими занятиями как дети с особенностями по здоровью, так и совершенно здоровые
ребята. Важно, чтобы они вместе росли, общались, дружили, уверен он.
Виктория
Виктория Томаль вынуждена
передвигаться в инвалидной коляске, но это не мешает ей заниматься творчеством,
преподавать, учиться в магистратуре и заниматься волонтерской деятельностью.
Виктория — вокалист,
преподаватель, тренер по развитию инклюзивного мышления. В настоящее время
занимается с детьми: преподает вокал, теорию музыки и технику речи в мастерской
речи «VitaɅогос».
Как считает Виктория,
обществу нужно уходить от дифференциации (разделения) людей на «обычных» и
«особенных», даже если это делается из добрых» побуждений создания более
комфортной среды для последних. Единственный важный статус, который может быть
у любого человека, это то, что он — человек...
Виктория искренне верит в
человечество, открыто делится радостями и сложностями, показывая, что в жизни
каждого человека есть солнце, и яркость его лучей зависит только от него
самого. Она уверена, что любой человек, даже если он в коляске, может добиться
всего, но при единственном условии — если он действительно этого хочет и
стремится к чему-то большему.
Людмила
Людмила Визжачая -
преподаватель, искусствовед, фотограф и многодетная мама. Людмила рассказала,
как ей удается совмещать творчество и работу с заботой о детях, которых в этой
семье трое. Себя она считает мамой доброй, но строгой. Дети, которые находятся
на семейном образовании, воспитываются в условиях хоть и «мягкой», но
дисциплины. У каждого в семье свои обязанности, но каждый готов прийти на
помощь друг другу, помочь, поддержать и заменить в нужный момент.
Поговорили и о том,
помогает ли в реальности государство такой большой семье, как реагирует
общество на многодетность и стремление идти своим путем.
Артём
Артём Рыков уже десять
лет является донором крови и состоит в регистре потенциальных доноров костного
мозга. А еще Артём - многодетный папа и спортсмен, бегающий на большие
дистанции.
На встрече в «Купринке»
Артём с готовностью ответил на все вопросы, связанные с совмещением самых
разных занятий и, в первую очередь, с донорством. По его словам, на первую
сдачу крови он пришел ради интереса, а потом втянулся и остался, почувствовав
себя участником большого, важного и доброго дела.
Со временем Артём решился
на еще более серьезный шаг, став потенциальным донором костного мозга.
Пересадку костного мозга применяют в самых тяжелых ситуациях - при
онкогематологических заболеваниях, нарушениях в системе кроветворения и в
иммунной системе. Если у больного нет родственного донора, то поиск
совместимого донора ведется в регистрах доноров костного мозга. К сожалению,
регистр доноров костного мозга в России пока еще очень мал, и родственных
доноров приходится искать за границей и за большие деньги.
Как говорит Артём, в
донации костного мозга нет ничего страшного для здорового человека. К тому же
восстановление после сдачи костного мозга происходит гораздо быстрее, чем в
случае обычной крови или плазмы.
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Считается, что уровень
цивилизационного развития общества характеризуется именно его отношением к
наименее защищенным его членам - детям, пожилым, людям с особыми потребностями.
Мир постепенно отказывается от практики создания специальных «анклавов» в
пользу инклюзии. Наша общая задача — создать такое общество, в котором нашлось
бы место каждому человеку - вне зависимости от его диагноза, статуса, опыта.
Юлия Лысанюк