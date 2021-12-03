All inclusive, или Всё включено и все включены

Встреча прошла в рамках проекта «Живая библиотека», вдохновленного международным проектом Human Library, где каждая «книга» — это человек с уникальным опытом, готовый в уютном и камерном формате ответить на самые разные вопросы.

А вопросов действительно много. Как на самом деле живется людям с особыми потребностями? Как можно сочетать особенности здоровья и спортивную активность? Как путешествовать, будучи человеком с инвалидностью? Как заниматься творчеством и общественно полезными делами, если ты многодетная мама или отец?

All inclusive: что это значит на самом деле?

Организатор и ведущая встречи в «Купринке» Дарина Тоткайло начала ее с разговора о ярлыках и штампах, о том, как стереотипные представления мешают социальному взаимодействию.

Насколько мы зависим от таких штампов и стереотипов, как часто в повседневной жизни руководствуемся поверхностными представлениями о людях? Это показала небольшая игра, участники которой по своему желанию распределялись в группы «по интересам», ориентируясь на произвольно наклеенные стикеры с названиями профессий или определенных социальных групп. «За барьером», то есть «выключенными» оказались, к примеру, «бездомный» и «гастарбайтер». С определенной настороженностью отнеслись и к представителям некоторых вроде бы полезных и нужных профессий («массажист», «чиновник», «музыкант»).

Термин «инклюзия» в общем обозначает процесс включения, вовлечения или вхождения во что-то как часть целого. Инклюзия, или вовлечение людей с инвалидностью в жизнь общества, является важнейшим условием обеспечения прав человека, достижения устойчивого развития, установления мира и безопасности. В то же время такие вещи, как доступная среда, отсутствие дискриминации и ксенофобии, благоприятно сказываются на здоровье общества в целом и важны для каждого гражданина, вне зависимости от состояния здоровья и социального статуса.

Организаторы встречи стремились показать, что подлинная инклюзия распространяется не только на людей с особенностями по здоровью, но и на всех, кто имеет сколько-нибудь отличающийся от «общепринятого» опыт, идёт ли речь о социальном статусе, национальности, вероисповедании или убеждениях. И вынесенное в название встречи выражение all inclusive обозначает общество, в котором ВСЕ включены.

Чтобы помочь разобраться в этом, главные герои встречи откровенно отвечали на самые разные вопросы, рассказывали, как предвзятое отношение сказывается на их деятельности, повседневной жизни, рабочих и творческих проектах.

Михаил

Михаил Морозов - наш земляк, мастер спорта, победитель Чемпионата мира по настольному теннису среди людей с поражениями опорно-двигательного аппарата. А еще он детский тренер с 15-летним стажем работы в Сиверской спортивной школе олимпийского резерва «Ника», заботливый отец и просто мужественный и жизнелюбивый человек.

Михаил рассказал, как он пришел к своему виду спорта, как получил высшее образование и стал тренером детской спортшколы. Поведал он и о том, как приходится реагировать на неудобные вопросы детей, связанные с его физическими особенностями, и возникают ли какие-то сложности с их родителями. По его словам, все такие вопросы снимаются сами собой чуть ли не после первой же тренировки, и пока ни один родитель не принял решение перевести своего ребенка к другому тренеру.

На встречу Михаил пришел с сыном Романом. Так получилось, что он уже долгие годы воспитывает мальчика в одиночку и, надо сказать, справляется с этим. Сейчас это замечательный семейный тандем, в котором каждый является для другого опорой, помощником и другом. При таких условиях любые трудности в быту и в жизни, включая приготовление пищи, решаются без особого труда.

- Конечно, есть какие-то вещи, которые ты просто не можешь сделать, - говорит Михаил. - Но ведь это же свойственно всем людям: мы все очень разные, и у всех разные возможности, способности, ресурсы. Если я чего-то не умею, то другой поможет мне это сделать, и наоборот.

Михаил Морозов мечтает открыть в Гатчине инклюзивную школу, в которой могли бы заниматься спортом и другими занятиями как дети с особенностями по здоровью, так и совершенно здоровые ребята. Важно, чтобы они вместе росли, общались, дружили, уверен он.

Виктория

Виктория Томаль вынуждена передвигаться в инвалидной коляске, но это не мешает ей заниматься творчеством, преподавать, учиться в магистратуре и заниматься волонтерской деятельностью.

Виктория — вокалист, преподаватель, тренер по развитию инклюзивного мышления. В настоящее время занимается с детьми: преподает вокал, теорию музыки и технику речи в мастерской речи «VitaɅогос».

Как считает Виктория, обществу нужно уходить от дифференциации (разделения) людей на «обычных» и «особенных», даже если это делается из добрых» побуждений создания более комфортной среды для последних. Единственный важный статус, который может быть у любого человека, это то, что он — человек...

Виктория искренне верит в человечество, открыто делится радостями и сложностями, показывая, что в жизни каждого человека есть солнце, и яркость его лучей зависит только от него самого. Она уверена, что любой человек, даже если он в коляске, может добиться всего, но при единственном условии — если он действительно этого хочет и стремится к чему-то большему.

Людмила

Людмила Визжачая - преподаватель, искусствовед, фотограф и многодетная мама. Людмила рассказала, как ей удается совмещать творчество и работу с заботой о детях, которых в этой семье трое. Себя она считает мамой доброй, но строгой. Дети, которые находятся на семейном образовании, воспитываются в условиях хоть и «мягкой», но дисциплины. У каждого в семье свои обязанности, но каждый готов прийти на помощь друг другу, помочь, поддержать и заменить в нужный момент.

Поговорили и о том, помогает ли в реальности государство такой большой семье, как реагирует общество на многодетность и стремление идти своим путем.

Артём

Артём Рыков уже десять лет является донором крови и состоит в регистре потенциальных доноров костного мозга. А еще Артём - многодетный папа и спортсмен, бегающий на большие дистанции.

На встрече в «Купринке» Артём с готовностью ответил на все вопросы, связанные с совмещением самых разных занятий и, в первую очередь, с донорством. По его словам, на первую сдачу крови он пришел ради интереса, а потом втянулся и остался, почувствовав себя участником большого, важного и доброго дела.

Со временем Артём решился на еще более серьезный шаг, став потенциальным донором костного мозга. Пересадку костного мозга применяют в самых тяжелых ситуациях - при онкогематологических заболеваниях, нарушениях в системе кроветворения и в иммунной системе. Если у больного нет родственного донора, то поиск совместимого донора ведется в регистрах доноров костного мозга. К сожалению, регистр доноров костного мозга в России пока еще очень мал, и родственных доноров приходится искать за границей и за большие деньги.

Как говорит Артём, в донации костного мозга нет ничего страшного для здорового человека. К тому же восстановление после сдачи костного мозга происходит гораздо быстрее, чем в случае обычной крови или плазмы.

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Считается, что уровень цивилизационного развития общества характеризуется именно его отношением к наименее защищенным его членам - детям, пожилым, людям с особыми потребностями. Мир постепенно отказывается от практики создания специальных «анклавов» в пользу инклюзии. Наша общая задача — создать такое общество, в котором нашлось бы место каждому человеку - вне зависимости от его диагноза, статуса, опыта.

Юлия Лысанюк