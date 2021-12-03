Безработица ― ниже, вакансий ― больше

С начала года для поиска подходящей работы на областную Биржу труда обратились 44,6 тысяч человек, безработными были признаны 16,5 тысяч человек. За 11 месяцев 2021 года служба занятости выдала 66,7 тысяч направлений на работу 42,9 тысячам граждан. В итоге, за 11 месяцев с помощью Биржи было трудоустроено 19,2 тысяч жителей региона.

Сегодня в базе вакансий области 56,8 тысяч предложений, из них 79% по рабочим профессиям, 21% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих.

При содействии службы занятости с начала года на оплачиваемые общественные работы трудоустроено 1306 человек. Из них 624 человека ― на временные рабочие места, созданные за счет субсидий из областного бюджета в «Усадьбе Марьино», ТД «Цветы Тельмана», Ресурсный центр «Анна», АНО Ресурсный центр «Кайкино», «СтройСтандарт», «Кингисеппский машиностроительный завод» и других организациях региона.

С января по ноябрь к обучению по направлению службы занятости приступили 1629 человек, из них 1533 безработных, 73 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, 20 пенсионеров, 3 незанятых инвалида. Завершили обучение и обрели новые компетенции 1487 человек.

Более 2500 жителей приступили к бесплатному профессиональному обучению в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», из них 891 человек уже успешно его завершили. «Задача проекта – помочь обучающимся найти новую работу, сохранить имеющуюся или начать свое дело в качестве самозанятого», – отметила председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

В рамках программы опережающего профессионального обучения для работников предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также сотрудников организаций, осуществляющих модернизацию производства, направлены на обучение для получения новых знаний и расширения профессиональных возможностей 648 человек. Завершили обучение и сохранили свои рабочие места 598 работников.

При финансовой поддержке службы занятости 60 жителей региона открыли свое дело. Ими создано дополнительно 25 рабочих мест для трудоустройства безработных. Сферы бизнеса ленинградцы выбирают самые разные ― сельское хозяйство, торговля, пекарни, салоны красоты, строительные услуги, благоустройство ландшафта, производство одежды и другие.