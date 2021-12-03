«Тёплый дом» помогает детям остаться в семьях

В Центре развития
инновационных социальных услуг «Партнерство – каждому ребенку» разработали
проект «Эффективные социальные услуги для детей и родителей в России» на
средства гранта Европейской комиссии. География проекта охватывает
Ленинградскую, Тюменскую, Томскую, Свердловскую, Челябинскую, Омскую и
Нижегородскую области, Республику Карелия, Пермский край.
Социальный педагог фонда
«Теплый дом» Галина Леонова рассказала, что проект «Эффективные социальные
услуги для детей и родителей в России» направлен на снижение уровня социального
сиротства, усиление профессиональной компетентности специалистов, работающих в
социальной области.
В рамках проекта два
социальных педагога и психолог фонда прошли обучение - как онлайн, так и лично
с сотрудниками центра «Партнерство – каждому ребенку», по итогам которого
получили сертификат о повышении квалификации. В ходе обучения им рассказывали,
как работать с семьями, находящимися в кризисной ситуации, как проводить оценку
потребности семьи с упором на потребности детей, составлять план работы с
семьями.
Для участия в проекте,
реализация которого проходила в тесном сотрудничестве с реабилитационным
центром «Дарина», были выбраны 15 семей. Одни из них находятся в состоянии
развода, по другим органы опеки уже вышли в суд для ограничения или лишения
родительских прав, также в проект попали малообеспеченные семьи.
- Мы посещали семьи на
дому, приглашали к нам в фонд. Психолог проводила работу с детьми. Мы помогали
решить насущные проблемы: записать ребенка к врачу, оформить пособия или
инвалидность, обращались за помощью в фонд «Благо Дари», помогали с вещами,
мебелью. Наша главная цель – сделать все, чтобы сохранить семью, - рассказала
Галина Леонова.