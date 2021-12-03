«Тёплый дом» помогает детям остаться в семьях

В Центре развития инновационных социальных услуг «Партнерство – каждому ребенку» разработали проект «Эффективные социальные услуги для детей и родителей в России» на средства гранта Европейской комиссии. География проекта охватывает Ленинградскую, Тюменскую, Томскую, Свердловскую, Челябинскую, Омскую и Нижегородскую области, Республику Карелия, Пермский край.

Социальный педагог фонда «Теплый дом» Галина Леонова рассказала, что проект «Эффективные социальные услуги для детей и родителей в России» направлен на снижение уровня социального сиротства, усиление профессиональной компетентности специалистов, работающих в социальной области.

В рамках проекта два социальных педагога и психолог фонда прошли обучение - как онлайн, так и лично с сотрудниками центра «Партнерство – каждому ребенку», по итогам которого получили сертификат о повышении квалификации. В ходе обучения им рассказывали, как работать с семьями, находящимися в кризисной ситуации, как проводить оценку потребности семьи с упором на потребности детей, составлять план работы с семьями.

Для участия в проекте, реализация которого проходила в тесном сотрудничестве с реабилитационным центром «Дарина», были выбраны 15 семей. Одни из них находятся в состоянии развода, по другим органы опеки уже вышли в суд для ограничения или лишения родительских прав, также в проект попали малообеспеченные семьи.

- Мы посещали семьи на дому, приглашали к нам в фонд. Психолог проводила работу с детьми. Мы помогали решить насущные проблемы: записать ребенка к врачу, оформить пособия или инвалидность, обращались за помощью в фонд «Благо Дари», помогали с вещами, мебелью. Наша главная цель – сделать все, чтобы сохранить семью, - рассказала Галина Леонова.



