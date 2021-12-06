Юные «ленинградцы» получили заслуженные медали

По этому случаю в администрации Гатчинского района состоялась церемония награждения футболистов и их тренеров. Участниками мероприятия стали генеральный директор Федерации футбола Ленинградской области Сергей Галактинов, директор СШ «Ленинградец» Игорь Наумов, игрок футбольного клуба «Ленинградец» Алексей Гасилин, а также заместитель главы районной администрации Марк Кравчук.

Гости пожелали начинающим свой футбольный путь мальчишкам не останавливаться на достигнутых результатах, совершенствоваться в футбольном мастерстве, и, конечно, не забывать про успеваемость в школе.

В команду Дмитрия Белика, которая стала лучшей, входят Алексей Горлов, Максим Калачев, Максим Заяц, Руслан Картышов, Никита Колосов, Кирилл Соломкин, Лев Александров, Григорий Долгих, Глеб Матвеев, Андрей Оберст, Григорий Попко, Владимир Трифоненко, Кирилл Чугаев, Артем Агеенко, Марат Зашивайко, Илья Зудин, Платон Платонов, Андрей Стреляев.

«Серебряные медалисты» – воспитанники Сергея Губина: Даниил Балека, Степан Коротков, Сергей Бандышев, Никита Васюнин, Роман Кондратьев, Сергей Нашатопов, Станислав Свянни, Алексей Станевич, Максим Федоров, Александр Алексеев, Никита Воробьев, Виктор Дулевич, Артем Карпов, Никита Мумладзе, Денис Негляд, Данила Ананьев, Семен Гусаков, Сергей Кудрявцев, Кирилл Уваров.

По окончании награждения ребята долго не отпускали Алексея Гасилина, который с удовольствием раздавал автографы и фотографировался.





Фото: пресс-служба администрации Гатчинского района