Студенты ГИЭФПТ – финалисты всероссийского молодежного кубка по менеджменту

Кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

По итогам полуфинальных мероприятий, прошедших в распределенном очно-заочном формате в Северо-Западном федеральном округе, пять студентов Ленинградской области стали финалистами кубка. Все они являются представителями Государственного института экономики, финансов, права и технологий (ГИЭФПТ). Это - Владислав Киселев, Даниил Костылев, Олеся Осипова, Валерия Пронякина, Жанна Русинова.

В рамках кубка участники с помощью специального бизнес-симулятора пробовали себя в роли руководителей виртуальной компании, и в условиях, максимально приближенных к реальным, принимали стратегические решения для ее развития. Цель соревнований – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.

В процедуре оценки лидерских компетенций студентов приняли участие представители ведущих компаний-работодателей федерального уровня, а также представители крупных региональных работодателей и региональных органов власти, в том числе и успешные участники конкурса управленцев «Лидеры России».

«Финалист молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» – весомый статус как для участника проекта, так и для партнеров-работодателей, ведь ребята попали в список 160 лучших студентов управленцев со всей России.

- На кубок было подано более 30 000 заявок на старте, а это значит, что финалист уже прошел конкурс 200 человек на 1 место. За спиной у каждого из участников финала множество успешно пройденных испытаний и теперь они готовятся сразиться с лучшими из лучших со всех федеральных округов страны за кубок победителя проекта, – отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

В финале студенты ГИЭФПТ показали все свои самые сильные стороны, ярко проявили свои управленческие компетенции, показали, как умеют создавать презентации и защищать стратегии развития своих виртуальных компаний.

Ребята получили очень ценный опыт, призы от экспертов, провели беседы и ценные разговоры в поисках своего успешного будущего.



