Студенты ГИЭФПТ – финалисты всероссийского молодежного кубка по менеджменту

Кубок
«Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для
каждого» национального проекта «Образование». Оператором кубка является
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации.
По
итогам полуфинальных мероприятий, прошедших в распределенном очно-заочном
формате в Северо-Западном федеральном округе, пять студентов Ленинградской
области стали финалистами кубка. Все они являются представителями
Государственного института экономики, финансов, права и технологий (ГИЭФПТ).
Это - Владислав Киселев, Даниил Костылев, Олеся Осипова, Валерия Пронякина, Жанна
Русинова.
В
рамках кубка участники с помощью специального бизнес-симулятора пробовали себя
в роли руководителей виртуальной компании, и в условиях, максимально
приближенных к реальным, принимали стратегические решения для ее развития. Цель
соревнований – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и
выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их
компетенций и адаптации на рынке труда.
В
процедуре оценки лидерских компетенций студентов приняли участие представители
ведущих компаний-работодателей федерального уровня, а также представители
крупных региональных работодателей и региональных органов власти, в том числе и
успешные участники конкурса управленцев «Лидеры России».
«Финалист
молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» – весомый статус как для участника
проекта, так и для партнеров-работодателей, ведь ребята попали в список 160
лучших студентов управленцев со всей России.
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На кубок было подано более 30 000 заявок на старте, а это значит, что финалист
уже прошел конкурс 200 человек на 1 место. За спиной у каждого из участников
финала множество успешно пройденных испытаний и теперь они готовятся сразиться
с лучшими из лучших со всех федеральных округов страны за кубок победителя
проекта, – отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна
возможностей» Антон Сериков.
В
финале студенты ГИЭФПТ показали все свои самые сильные стороны, ярко проявили
свои управленческие компетенции, показали, как умеют создавать презентации и
защищать стратегии развития своих виртуальных компаний.
Ребята
получили очень ценный опыт, призы от экспертов, провели беседы и ценные
разговоры в поисках своего успешного будущего.