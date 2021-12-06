«Золотой лев» Юрия Калугина

«Золотой лев» Юрия Калугина

4-го декабря в Санкт-Петербурге начал работу XXVIII Международный театральный фестиваль негосударственных театров и театральных коллективов «Рождественский парад», который уже принес награду главному режиссеру театра-студии «За углом» Гатчинского городского Дома культуры Юрию Калугину.

Рубрики : Культура     06 Dec 2021

XXVIII Международный театральный фестиваль негосударственных театров и театральных коллективов «Рождественский парад» продлится до 15 декабря. В этом году экспертный совет получил около 60 заявок, из которых члены жюри отобрали двадцать спектаклей-участников. В афише представлены кукольные и драматические спектакли, пластические, синтетические и экспериментальные проекты со всей России. Их покажут в Доме актера, на малой сцене театра имени В.Ф. Комиссаржевской, на площадках театров «Особняк», «Кукольный формат», Театра «Поколений». Среди участников как совсем молодые коллективы-дебютанты, так и театры, уже знакомые постоянным зрителям фестиваля.

Гатчинский театр «За углом» представит на суд жюри одну из своих последних работ – спектакль «Островки моего детства» по книге гатчинской писательницы и друга театра Ирины Ёлочкиной. Спектакль будет показан 9 декабря.

А в день открытия фестиваля случился приятный сюрприз. Главный режиссер театра-студии «За углом» Юрий Калугин получил приз «Золотой лев» имени Льва Иосифовича Гительмана от оргкомитета фестиваля «Рождественский парад» – за благородство и верность театру.

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