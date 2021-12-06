«Золотой лев» Юрия Калугина

XXVIII Международный
театральный фестиваль негосударственных театров и театральных коллективов
«Рождественский парад» продлится до 15 декабря. В этом году экспертный совет
получил около 60 заявок, из которых члены жюри отобрали двадцать
спектаклей-участников. В афише представлены кукольные и драматические
спектакли, пластические, синтетические и экспериментальные проекты со всей
России. Их покажут в Доме актера, на малой сцене театра имени В.Ф.
Комиссаржевской, на площадках театров «Особняк», «Кукольный формат», Театра
«Поколений». Среди участников как совсем молодые коллективы-дебютанты, так и
театры, уже знакомые постоянным зрителям фестиваля.
Гатчинский театр «За углом»
представит на суд жюри одну из своих последних работ – спектакль «Островки
моего детства» по книге гатчинской писательницы и друга театра Ирины Ёлочкиной.
Спектакль будет показан 9 декабря.
А в день открытия фестиваля
случился приятный сюрприз. Главный режиссер театра-студии «За углом» Юрий
Калугин получил приз «Золотой лев» имени Льва Иосифовича Гительмана от
оргкомитета фестиваля «Рождественский парад» – за благородство и верность
театру.