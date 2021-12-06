«Золотой лев» Юрия Калугина

XXVIII Международный театральный фестиваль негосударственных театров и театральных коллективов «Рождественский парад» продлится до 15 декабря. В этом году экспертный совет получил около 60 заявок, из которых члены жюри отобрали двадцать спектаклей-участников. В афише представлены кукольные и драматические спектакли, пластические, синтетические и экспериментальные проекты со всей России. Их покажут в Доме актера, на малой сцене театра имени В.Ф. Комиссаржевской, на площадках театров «Особняк», «Кукольный формат», Театра «Поколений». Среди участников как совсем молодые коллективы-дебютанты, так и театры, уже знакомые постоянным зрителям фестиваля.

Гатчинский театр «За углом» представит на суд жюри одну из своих последних работ – спектакль «Островки моего детства» по книге гатчинской писательницы и друга театра Ирины Ёлочкиной. Спектакль будет показан 9 декабря.

А в день открытия фестиваля случился приятный сюрприз. Главный режиссер театра-студии «За углом» Юрий Калугин получил приз «Золотой лев» имени Льва Иосифовича Гительмана от оргкомитета фестиваля «Рождественский парад» – за благородство и верность театру.