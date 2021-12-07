Новые меры поддержки для сирот

Согласно принятому сразу во втором и третьем чтениях законопроекту новые меры поддержки установлены для детей-сирот, которые достигли совершеннолетия, но продолжают обучаться в образовательных организациях по программам основного общего и среднего общего образования.

В рамках нового законопроекта было предложено освободить указанных лиц в период обучения от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взнос на капитальный ремонт; обеспечить бесплатным проездом в городском и пригородном транспорте, в сельской местности, а также один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.

Кроме того, законопроектом предусмотрена поддержка детей-сирот в виде компенсации за аренду помещения, предоставляемого на период до обеспечения жилыми помещениями по договору найма, а также выплата социальной стипендии для ежегодного пособия на приобретение учебной литературы.

- У многих детей-сирот есть собственное жилье, но ребенок сам не зарабатывает деньги и не имеет доходов, соответственно не может платить за коммунальные услуги, в результате к моменту начала самостоятельной жизни у многих таких детей образуется огромный долг за коммуналку, - прокомментировала председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Марина Левченко. - Теперь такие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, будут включены в перечень граждан, получающих меры социальной поддержки в виде освобождения от платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Елена Суралёва