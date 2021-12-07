Новые меры поддержки для сирот

Согласно принятому сразу
во втором и третьем чтениях законопроекту новые меры поддержки установлены для
детей-сирот, которые достигли совершеннолетия, но продолжают обучаться в
образовательных организациях по программам основного общего и среднего общего
образования.
В рамках нового
законопроекта было предложено освободить указанных лиц в период обучения от
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взнос на капитальный
ремонт; обеспечить бесплатным проездом в городском и пригородном транспорте, в
сельской местности, а также один раз в год к месту жительства и обратно к месту
учебы.
Кроме того,
законопроектом предусмотрена поддержка детей-сирот в виде компенсации за аренду
помещения, предоставляемого на период до обеспечения жилыми помещениями по
договору найма, а также выплата социальной стипендии для ежегодного пособия на
приобретение учебной литературы.
- У многих детей-сирот
есть собственное жилье, но ребенок сам не зарабатывает деньги и не имеет
доходов, соответственно не может платить за коммунальные услуги, в результате к
моменту начала самостоятельной жизни у многих таких детей образуется огромный
долг за коммуналку, - прокомментировала председатель постоянной комиссии по
образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Марина Левченко.
- Теперь такие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, будут
включены в перечень граждан, получающих меры социальной поддержки в виде
освобождения от платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
Елена Суралёва