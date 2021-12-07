Столкнулись с фактами коррупции – сообщите!

«Телефон доверия»
работает с целью оперативного реагирования по фактам злоупотребления и
превышения должностных полномочий со стороны должностных лиц службы, взяточничества,
конфликта интересов на государственной службе, а также несоблюдения
сотрудниками установленных запретов и ограничений.
Обращаем внимание, что
данный телефон не является справочным. По нему не предоставляется информация о
наличии задолженности и о мерах принудительного взыскания, применяемых к
должникам.
По указанному номеру
граждане могут сообщить о признаках коррупционной составляющей в действиях
судебных приставов. Конфиденциальность обращения гарантируется.
Помимо этого о фактах
коррупции можно сообщить, направив сообщение по почте или на электронный адрес
Управления, либо изложить заявления, жалобы и предложения на личном приеме.