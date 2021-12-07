Столкнулись с фактами коррупции – сообщите!

«Телефон доверия» работает с целью оперативного реагирования по фактам злоупотребления и превышения должностных полномочий со стороны должностных лиц службы, взяточничества, конфликта интересов на государственной службе, а также несоблюдения сотрудниками установленных запретов и ограничений.

Обращаем внимание, что данный телефон не является справочным. По нему не предоставляется информация о наличии задолженности и о мерах принудительного взыскания, применяемых к должникам.

По указанному номеру граждане могут сообщить о признаках коррупционной составляющей в действиях судебных приставов. Конфиденциальность обращения гарантируется.

Помимо этого о фактах коррупции можно сообщить, направив сообщение по почте или на электронный адрес Управления, либо изложить заявления, жалобы и предложения на личном приеме.