«Ёлка желаний» - чтобы исполнялись мечты

В этом году на елке в Доме правительства Ленинградской области поместились 130 шариков, на каждом из которых написаны желания детей из Тихвинского, Сиверского и Свирьстройского детских домов. Исполнять их могут все желающие.

Первым снял шарики губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

«В этом году мы расширили ёлку желаний – такие же елочки появятся в районных администрациях области, которые присоединятся к акции. Надеюсь, что у нас в этом году произойдет такое же чудо как в прошлом – люди настолько активно разбирали шарики с елки, что нам пришлось её обновлять три раза. Благодаря этому исполнились желания очень многих ребят. Я рассчитываю, что в этом году елки желаний в районах Ленинградской области помогут увеличить круг тех ребятишек, у которых исполнится маленькая новогодняя мечта», ― сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По традиции он взял с елки три шарика. Там оказались просьбы от 15-летних девочек подарить штатив с лампой для фотосъемок и рюкзак, и просьба 16-летнего молодого человека о наборе мужской косметики.

«Абсолютно нормальные желания, очень скромные. Точно будет исполнено», ― прокомментировал Александр Дрозденко.

К акции присоединились депутаты Законодательного собрания региона. Так, Людмиле Тептиной попался шарик с желанием от ребят из Сиверского ресурсного центра.

Акция «Ёлка желаний» организована Комитетом общественных коммуникаций Ленинградской области в рамках объявленного на 2022 год в области Года Команды 47.

Каждый житель Ленинградской области может подарить подарок ребенку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации. Сотрудники и посетители здания правительства области могут взять шарик на ёлке в холле первого этажа.

К акции уже присоединились Гатчинский район, где стартовала «Гатчинская Ёлка желаний» и Тихвинский район, где акция называется «Подари мечту».