«Ёлка желаний» - чтобы исполнялись мечты

В
этом году на елке в Доме правительства Ленинградской области поместились 130
шариков, на каждом из которых написаны желания детей из Тихвинского, Сиверского
и Свирьстройского детских домов. Исполнять их могут все желающие.
Первым
снял шарики губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.
«В
этом году мы расширили ёлку желаний – такие же елочки появятся в районных
администрациях области, которые присоединятся к акции. Надеюсь, что у нас в
этом году произойдет такое же чудо как в прошлом – люди настолько активно
разбирали шарики с елки, что нам пришлось её обновлять три раза. Благодаря этому
исполнились желания очень многих ребят. Я рассчитываю, что в этом году елки
желаний в районах Ленинградской области помогут увеличить круг тех ребятишек, у
которых исполнится маленькая новогодняя мечта», ― сказал губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.
По
традиции он взял с елки три шарика. Там оказались просьбы от 15-летних девочек
подарить штатив с лампой для фотосъемок и рюкзак, и просьба 16-летнего молодого
человека о наборе мужской косметики.
«Абсолютно
нормальные желания, очень скромные. Точно будет исполнено», ― прокомментировал
Александр Дрозденко.
К
акции присоединились депутаты Законодательного собрания региона. Так, Людмиле
Тептиной попался шарик с желанием от ребят из Сиверского ресурсного центра.
Акция
«Ёлка желаний» организована Комитетом общественных коммуникаций Ленинградской
области в рамках объявленного на 2022 год в области Года Команды 47.
Каждый
житель Ленинградской области может подарить подарок ребенку, оказавшемуся в
сложной жизненной ситуации. Сотрудники и посетители здания правительства
области могут взять шарик на ёлке в холле первого этажа.
К
акции уже присоединились Гатчинский район, где стартовала «Гатчинская Ёлка
желаний» и Тихвинский район, где акция называется «Подари мечту».