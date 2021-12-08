Областной бюджет-2022 принят

Областной бюджет-2022 принят

Проект бюджета Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов принят во втором и третьем чтениях. Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на традиционной ежегодной итоговой пресс-конференции.

Рубрики : Экономика     08 Dec 2021

«У нас бюджет абсолютно социально ориентированный. Более 65% расходов ― на социальные цели и задачи. В целом бюджет Ленинградской области растет на протяжении 8 лет. Растет и по доходной, и по расходной части. По доходной части он вырос более, чем в 2,3 раза, а по расходной более, чем в 2,5 раза. Это одни из самых высоких темпов роста доходно-расходной части по стране. Мы ставим задачу до 2025 года достичь собственных доходов бюджета Ленинградской области в 200 млрд. Все для этого у нас есть», ─ сказал глава региона.

На заседании Законодательного собрания Ленинградской области параметры бюджета представил первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков.

Согласно документу, доходы в 2022 году составят 160,4 млрд рублей, а расходы 163,9  млрд рублей, дефицит бюджета ─ 3,4  млрд рублей.

Несмотря на то, что бюджет Ленинградской области в ближайший год будет дефицитным, это не помешает выполнению всех социальных обязательств перед жителями. Еще один бюджетный приоритет    реализация национальных целей развития.

«Только что мы приняли основополагающий документ, который будет определять развитие Ленинградской области в ближайшей трехлетней перспективе и обеспечивать поступательное развитие региона, учитывая интересы всех групп населения. Бюджетный процесс – это профессиональная работа, которую может сделать только команда. Наша совместная работа показала, что мы в состоянии находить компромиссы и совместно работать. Работая над бюджетом, мы применяли взвешенный подход, и в результате у нас получился сбалансированный документ», ─ отметил Роман Марков.

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