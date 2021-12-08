Областной бюджет-2022 принят

«У нас бюджет абсолютно социально ориентированный. Более 65% расходов ― на социальные цели и задачи. В целом бюджет Ленинградской области растет на протяжении 8 лет. Растет и по доходной, и по расходной части. По доходной части он вырос более, чем в 2,3 раза, а по расходной более, чем в 2,5 раза. Это одни из самых высоких темпов роста доходно-расходной части по стране. Мы ставим задачу до 2025 года достичь собственных доходов бюджета Ленинградской области в 200 млрд. Все для этого у нас есть», ─ сказал глава региона.

На заседании Законодательного собрания Ленинградской области параметры бюджета представил первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков.

Согласно документу, доходы в 2022 году составят 160,4 млрд рублей, а расходы 163,9 млрд рублей, дефицит бюджета ─ 3,4 млрд рублей.

Несмотря на то, что бюджет Ленинградской области в ближайший год будет дефицитным, это не помешает выполнению всех социальных обязательств перед жителями. Еще один бюджетный приоритет ─ реализация национальных целей развития.

«Только что мы приняли основополагающий документ, который будет определять развитие Ленинградской области в ближайшей трехлетней перспективе и обеспечивать поступательное развитие региона, учитывая интересы всех групп населения. Бюджетный процесс – это профессиональная работа, которую может сделать только команда. Наша совместная работа показала, что мы в состоянии находить компромиссы и совместно работать. Работая над бюджетом, мы применяли взвешенный подход, и в результате у нас получился сбалансированный документ», ─ отметил Роман Марков.