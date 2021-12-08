Зимние каникулы в Ленинградской области: даты обозначены

Зимние каникулы в Ленинградской области: даты обозначены

Решением межведомственного регионального штаба по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ленинградской области установлены единые сроки зимних каникулы в общеобразовательных школах - с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года (включительно).

Рубрики : Образование     08 Dec 2021

Первый каникулярный день во всех общеобразовательных школах – суббота, 25 декабря. На учебу школьники вернутся в понедельник, 10 января.

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