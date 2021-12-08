Зимние каникулы в Ленинградской области: даты обозначены

Первый каникулярный день во всех общеобразовательных
школах – суббота, 25 декабря. На учебу школьники вернутся в понедельник, 10
января.
- НОВОСТИ
- АФИША
- СПРАВОЧНИК ПРЕДПРИЯТИЙ
- ОФИЦИАЛЬНО
- СПЕЦПРОЕКТЫ
- О ГАЗЕТЕ
- КОНТАКТЫ
- АРХИВ
-
Решением межведомственного регионального штаба по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ленинградской области установлены единые сроки зимних каникулы в общеобразовательных школах - с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года (включительно).
Первый каникулярный день во всех общеобразовательных
школах – суббота, 25 декабря. На учебу школьники вернутся в понедельник, 10
января.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.