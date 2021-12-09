Областные мамы ― лучшие футболистки

Областные мамы ― лучшие футболистки

Женская команда «Ленинградская семья» заняла первое место в межрегиональном турнире по футболу среди любительских женских команд «В сиянии звёзд». Соревнования проходили в Москве, игры проводились в двух группах по 3 команды в каждой.

Рубрики : Спорт     09 Dec 2021

В нашу сборную вошли преимущественно многодетные мамы, давно играющие и только начинающие обучаться футболу. Подготовка к турниру проходила в ходе совместных тренировок в Гатчине, тренер сборной  – Александр Фёдоров  из школы олимпийского резерва «Ника».

Команда тренируется на средства гранта губернатора, выданного комитетом общественных коммуникаций. В рамках проекта создано четыре филиала женского футбольного клуба «Ленинградская семья» в Тосненском, Всеволожском и Гатчинском районах. Все филиалы имеют возможность бесплатно проводить тренировки, закупить необходимый инвентарь и форму для сборной.

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