Областные мамы ― лучшие футболистки

В нашу сборную вошли
преимущественно многодетные мамы, давно играющие и только начинающие обучаться
футболу. Подготовка к турниру проходила в ходе совместных тренировок в Гатчине,
тренер сборной – Александр Фёдоров из школы олимпийского резерва «Ника».
Команда тренируется на
средства гранта губернатора, выданного комитетом общественных коммуникаций. В рамках
проекта создано четыре филиала женского футбольного клуба «Ленинградская семья»
в Тосненском, Всеволожском и Гатчинском районах. Все филиалы имеют возможность
бесплатно проводить тренировки, закупить необходимый инвентарь и форму для
сборной.