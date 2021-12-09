Областные мамы ― лучшие футболистки

В нашу сборную вошли преимущественно многодетные мамы, давно играющие и только начинающие обучаться футболу. Подготовка к турниру проходила в ходе совместных тренировок в Гатчине, тренер сборной – Александр Фёдоров из школы олимпийского резерва «Ника».

Команда тренируется на средства гранта губернатора, выданного комитетом общественных коммуникаций. В рамках проекта создано четыре филиала женского футбольного клуба «Ленинградская семья» в Тосненском, Всеволожском и Гатчинском районах. Все филиалы имеют возможность бесплатно проводить тренировки, закупить необходимый инвентарь и форму для сборной.