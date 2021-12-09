Пять лет в творчестве и искусстве

Сегодня без выступлений любительского объединения «Судари и Сударушки» невозможно представить ни один концерт или праздник Таицкого поселения. Своими звонкими голосами, красочными костюмами и молодецким задором «Судари и Сударушки» доказывают, что после выхода на пенсию активная жизнь не заканчивается, было бы желание ее продолжать – весело и играючи.

Любительское объединение «Судари и Сударушки» сложилось по предложению руководства Таицкого культурно-досугового центра. В первом выступлении приняли участие шесть человек. Постепенно коллектив рос, и сегодня «Судари и Сударушки» насчитывают 14 талантливых вокалистов: 12 сударушек и двух сударей. Каждый из них может похвастаться внушительной и разносторонней биографией.

Геннадий Дмитриевич Зубчук самый возрастной участник коллектива. В марте следующего года он будет праздновать свой юбилей – 85-й день рождения. Геннадий Дмитриевич – ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, инженер-строитель.

Владимир Иванович Филимонов работал монтажником железобетонных конструкций, сегодня – художник-оформитель.

Зинаида Сергеевна Ермолаева трудилась в НИИ «Прометей».

Любовь Алексеевна Филимонова - машинист башенного крана.

Валентина Михайловна Кривенкова – ветеран труда, заслуженный работник сельского хозяйства, кандидат сельскохозяйственных наук, имеет медаль Министерства сельского хозяйства России, работала зооинженером.

Валентина Ивановна Андрюшина – ветеран труда, «ребенок войны», работала инженером-экономистом.

Тамара Ивановна Бабынина – ветеран труда Ленинградской области, работала бухгалтером.

Анна Дмитриевна Ганган – ветеран труда, работала воспитателем в детском саду.

Марина Дмитриевна Муратова – ветеран труда, «ребенок войны», по профессии - строитель-проектировщик.

Светлана Николаевна Рогова – ветеран труда, работала экономистом.

Татьяна Анатольевна Лобцова – ветеран труда, работала воспитателем в детском саду, медсестрой, сборщиком радиоаппаратуры.

Людмила Александровна Фомичева – ветеран труда, работала агрономом.

Антонина Алексеевна Цветкова – ветеран труда Ленинградской области, была товароведом.

Людмила Алексеевна Сутула – ветеран труда, работает заведующей Гатчинским селекционным участком декоративных культур.

На занятиях, которые всегда сопровождаются песнями, танцами и декламацией стихов, им помогают педагоги – Ирина Ивановна Зубчук (хореография), Галина Васильевна Грекова (хоровое пение), Наталья Михайловна Островская (театральная деятельность). Костюмы для своих выступлений участники любительского объединения шьют сами, им также помогают Таицкий КДЦ, администрация поселения, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

Но даже на этом активная деятельность коллектива не останавливается. Многие из них имеют хобби, к которому относятся со всей ответственностью. Тамара Бабынина, Валентина Андрюшина, Валентина Кривенкова вышивают бисером и занимаются алмазной мозаикой, Марина Муратова вышивает атласными лентами. Людмила Фомичева увлекается макраме, Татьяна Лобцова вяжет. Живопись – настоящее профессиональное увлечение Владимира Филимонова, Светланы Роговой и Людмилы Петровой. Есть в коллективе свой поэт и автор театральных миниатюр – это Людмила Сутула. Бессменным кинооператором является Валерий Веденеев. А монтаж фото и видеосъемок осуществляет Любовь Филимонова.

Свое пятилетие артисты отметили на сцене Таицкого КДЦ в ходе праздничного концерта «Мелодии золотой осени», посвященного Дню пожилого человека. Руководители Таицкого поселения и Гатчинского района передали «Сударям и Сударушкам» свои поздравления и пожелания успехов. Творческие подарки подготовили и другие творческие коллективы Таицкого КДЦ. После концерта руководство Таицкого КДЦ преподнесло юбилярам праздничный торт для совместного чаепития.

- Любительское объединение «Судари и Сударушки» вносит весомую лепту в работу всего культурно-досугового центра. Своей деятельностью они в очередной раз доказывают, что возраст – не помеха ни для танцев, ни для песен, ни для театрализованных представлений, ни в целом для творчества. Искренне благодарю их за душевное тепло, неиссякаемую энергию и доброту, которыми они щедро делятся. Надеюсь, что наши артисты еще долго будут радовать жителей Таицкого поселения и всего Гатчинского района своими выступлениями, - сказал директор Таицкого КДЦ Андрей Александров.

Так, за пять лет из простого любительского объединения сложилась настоящая дружная и большая семья, члены которой всегда поддерживают друг друга и в горе, и в радости.

Администрация Таицкого поселения и сотрудники Таицкого культурно-досугового центра желают всему коллективу «Судари и Сударушки» и их педагогам новых постановок, ярких, запоминающихся выступлений, а также крепкого здоровья и семейного благополучия.

Ирина Хрусталёва

Фото предоставлено Таицким КДЦ