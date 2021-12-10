Юные авиамоделисты посетили музей «Ордынка»

Провел эту очень интересную экскурсию председатель совета ветеранов воинской части В.А. Саранченков. Он подробно рассказал об истории создания аэродрома, его традициях, боевых заслугах, остановился на героических подвигах личного состава. Дети с удовольствием слушали, с любопытством рассматривали экспонаты, примеряли на себя гермошлем и другую атрибутику летной деятельности, сидели в катапультном кресле, подержали в руках некоторые экспонаты.

Большую заинтересованность дети проявили к экспозиции боевой славы, в которой были представлены фотопортреты ветеранов, списки награжденных орденами и медалями. В витринах - награды и наградные удостоверения, благодарственные письма, личные вещи. Особенно ребятам понравилась экспонаты, связанные с боевой частью самолетов и вооружением (оно и понятно, ведь они - будущие защитники Отечества).

Также особое внимание школьников привлек стенд с макетами самолетов, которые находились на вооружении авиационного полка, ранее дислоцирующегося на аэродроме в поселке Сиверский. Воспитанники кружка «Взлет» Артем Хрипаченко и Саша Хуторской выразили желание подарить музею изготовленные ими макеты истребителя ЛА-5 и И-15. Выпускник авиакружка Александр Носов предложил музею свои презентации «Шаги в космос Г.С. Титова» и «Подвиг летчика Владимира Петровича Нестерова», который ценою своей жизни не допустил падения самолета на деревню Куровицы.

Во время экскурсии и после нее дети задавали много интересующих их вопросов по тематике экспозиций, получая подробные ответы. Так, например, на один из вопросов «Как стать летчиком?» ответил присутствующий там бывший летчик Анатолий Григорьевич Язон.

Дети были в восторге от посещения музея — у них осталось много впечатлений от увиденных экспонатов. По окончании экскурсии ребята поблагодарили экскурсовода Валерия Александровича Саранченкова и хранителя музея Владимира Валерьевича Шабанова, внесших большой вклад в дело создания этого замечательного музея.

Руководитель авиамодельного кружка «Взлёт» МБОУ ДО «РЦДТ» И.В. Демьянов