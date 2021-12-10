Кто может получить отказное письмо?

Для каких целей необходимо отказное письмо?

Отказное письмо (сокращенно – ОП), по сути, является мотивированным отказом аккредитованного сертификационного органа в проведении сертификации. Это официальный документ, свидетельствующий о том, что указанные в нем товары не требуют проведения обязательной оценки, в связи с чем, их реализация может происходить без разрешительной документации.

Носит информационно-разъяснительный характер, является аналогом отрицательного решения в проведении сертификационных мероприятий.

Различают два типа ОП:

- для торговли – предоставляют партнерам по бизнесу для заключения сделок и при участии в государственных и коммерческих закупках;

- для таможни – позволяет в срок и без сложностей пройти процедуру таможенного оформления и избежать простоя груза на границе.

Отказные письма могут выдаваться на 1 год. В некоторых ситуациях продолжительность их действия не устанавливается. Если срок действия ОП не ограничен, то его обладателю необходимо следить за изменениями в действующем законодательстве. Если определенная товарная позиция будет включена в список объектов, подлежащих обязательной оценке, то отказное письмо утратит свою актуальность. Использовать такой документ в работе не допускается (является недействительным).

Поэтому, если ОП было оформлено более года назад, стоит получить новую документацию, или же проконсультироваться со специалистами центра «Оптиматест» в отношении его актуальности.

Кому необходимо получить отказное письмо?

Оформление ОП носит исключительно добровольный характер, поэтому предприниматель самостоятельно решает, получать или нет указанный документ на выпускаемую или импортируемую продукцию. При этом его наличие позволяет беспрепятственно транспортировать товары через государственную границу и избежать проблем при проведении проверок контролирующими органами.

Обратите внимание! Получить отказное письмо https://optimatest.ru/cert-letter/ может только субъект хозяйствования, официально зарегистрированный на территории РФ. Иностранные предприниматели, которые являются нерезидентами, и граждане не могут выступать в качестве заявителей на проведение сертификационных мероприятий.

Оформляется ОП в течение одного дня – при условии предоставления заявителем полного комплекта бумаг и необходимых данных.

Что включает в себя ОП?

Указанный документ содержит сведения о:

- дате оформления;

- аккредитованном сертификационном органе, выдавшем отказ;

- заявителе – в его роли может выступать производитель или импортер товаров (уполномоченное им лицо);

- продукции, которая не подлежит обязательному подтверждению соответствия со ссылками на нормы действующего законодательства.

Подписывается руководителем органа по сертификации, удостоверяется печатью.

Важно! В ситуациях, когда изменилось наименование заявителя, были внесены корректировки в ассортиментный перечень изделий или торговую марку, потребуется переоформление ОП.

Процедура оформления отказных писем

Решение об оформлении ОП принимают по результатам анализа предоставленной заказчиком документации и сопоставления ее с нормами действующего законодательства. Чтобы получить указанную документацию, заинтересованному лицу необходимо выполнить следующие действия:

- направить заявку об оказании услуг в сертификационный центр «Оптиматест»;

- уточнить детали оформления в каждом конкретном случае;

- подготовить необходимый пакет документов и направить его по электронной почте экспертам компании;

- забрать готовый документ в офисе или воспользоваться услугами курьерской доставки.

Вместе с отказным письмом субъект хозяйствования вправе получить добровольный сертификат качества на товар. Данный документ необходим для получения конкурентных преимуществ и продвижения продукции на рынке.

Что потребуется для оформления ОП?

Для получения указанной документации субъекту хозяйствования предстоит предоставить в сертификационный орган следующее:

- заполненную заявку об оказании услуг;

- перечень продукции;

- детальное описание товаров – указывают наименование, коды ТН ВЭД, ОКПД 2, состав, характеристики и свойства, область использования и другие сведения;

- НТД (нормативно-техническую документацию), по которой выпускаются изделия;

- заверенные копии свидетельств ИНН, ОГРН;

- копию устава и учредительного договора (при наличии);

- выписку из ЕГРЮЛ.

Дополнительно могут потребоваться и дополнительные бумаги, которые необходимы для правильной идентификации продукции.

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