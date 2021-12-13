Ленинградская молодёжь - за ЗОЖ!

Ребята из Ресурсного Добровольческого центра Ленинградской области считают, что молодёжь должна выбирать волонтёрство, спорт и здоровый образ жизни. Они рассказывают об этом на самых популярных площадках у молодежи и собирают огромное количество просмотров. Лайк, если любишь ЗОЖ! #ЗОЖМОЛОДЕЖЬСМИЛО

Рубрики : Молодежь     13 Dec 2021
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