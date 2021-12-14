Антонина Калинина из ГИЭФПТ поборется за звание лучшей студентки России

Девушки прошли отбор из более чем 8000 участников, представляющих 75 регионов России. Они продемонстрируют свои достижения и навыки в индивидуальных номинациях «Интеллект года» и «Творческая личность года».

Студентка Государственного института экономики, финансов, права и технологий Антонина Калинина стала финалистом в номинации «Творческая личность года». Антонина участвует в образовательных акциях, научно-практических конференциях всероссийского уровня, ведет волонтерскую деятельность, выступает в качестве организатора мероприятий вуза и области.

За победу в номинации «Интеллект» поборется София Довбышенко. Студентка Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина поддерживает и развивает культурно-просветительскую деятельность факультета в сотрудничестве со школами Ломоносовского района Ленобласти, активно участвует в общественной студенческой жизни. В 2021 году Софья была награждена дипломом победителя и получила медаль за успехи в науке Всероссийского конкурса научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ «Наука, творчество, духовность».

В 2021 году финал премии проходит в онлайн-формате. В нём принимает участие 600 студентов вузов из 71 региона России. На протяжении пяти дней студенты проходят конкурсные испытания, включающие индивидуальные и общие задания: самопрезентация, специальные тестирования, кейсы, открытые уроки, дебаты, социальное проектирование и ролевые игры.

Экспертами премии выступили общественные, политические и научные деятели, спортсмены, деятели культуры и искусства, журналисты и медийные личности.

Победители будут определены по шести индивидуальным номинациям: «Председатель совета обучающихся года», «Интеллект года», «Общественник года», «Иностранный студент года», «Творческая личность года», «Спортсмен года» и 6 коллективным: «Добровольческое объединение года», «Патриотическое объединение года», «Студенческое медиа года», «Студенческое научное общество года», «Юридическое объединение года», «Киберспортивный клуб года».

Организаторами Премии являются Министерство образования Российской Федерации, Правительство Томской области, Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи». Премия проходит при информационной поддержке Федерального агентства по делам молодежи.