Школьное лесничество в Дивенской – лучше всех!

В
этом году соревнования школьных лесничеств и письменная эколого-биологическая олимпиада
проводились индивидуально для каждого школьного лесничества.
Основная
задача соревнований - подведение итогов деятельности школьных лесничеств в
части усвоения основ теоретических знаний о лесе и применения практических
навыков выполнения лесохозяйственных работ. Соревнования состояли из пяти
командных этапов - «Презентация», «Лесные пожарные», «Таксация», «Ботаника и
дендрология» и «Животные и птицы», а также из одного индивидуального –
«Олимпиада».
Победителями
и призёрами в общекомандном зачёте стали:
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1 место - школьное лесничество ««Зелёный дом»», Дивенский филиал Рождественской
средней школы, Гатчинский район;
-
2 место - школьное лесничество «Зелёная планета», Волховский район;
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3 место - школьное лесничество «Друзья леса», Выборгский район.
За
лучшую работу в команде отмечено школьное лесничество «Муравей», Тосненский
район.
Победителями
и призёрами в индивидуальном зачёте эколого-биологической олимпиады стали:
- 1 место: Дмитрий Лавринишин, 6 класс, Токсовское школьное лесничество Всеволожского района;
- 2 место: Дарья Сорокатая, 6 класс, Путиловское школьное лесничество Кировского района;
- 3 место: Даниил Земцов, 8 класс, Лодейнопольское школьное лесничество.
Дополнительное место: София Боровская, 6 класс, школьное лесничество «Эко-взгляд», Выборгский район.