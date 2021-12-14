Школьное лесничество в Дивенской – лучше всех!

В этом году соревнования школьных лесничеств и письменная эколого-биологическая олимпиада проводились индивидуально для каждого школьного лесничества.

Основная задача соревнований - подведение итогов деятельности школьных лесничеств в части усвоения основ теоретических знаний о лесе и применения практических навыков выполнения лесохозяйственных работ. Соревнования состояли из пяти командных этапов - «Презентация», «Лесные пожарные», «Таксация», «Ботаника и дендрология» и «Животные и птицы», а также из одного индивидуального – «Олимпиада».

Победителями и призёрами в общекомандном зачёте стали:

- 1 место - школьное лесничество ««Зелёный дом»», Дивенский филиал Рождественской средней школы, Гатчинский район;

- 2 место - школьное лесничество «Зелёная планета», Волховский район;

- 3 место - школьное лесничество «Друзья леса», Выборгский район.

За лучшую работу в команде отмечено школьное лесничество «Муравей», Тосненский район.

Победителями и призёрами в индивидуальном зачёте эколого-биологической олимпиады стали:

- 1 место: Дмитрий Лавринишин, 6 класс, Токсовское школьное лесничество Всеволожского района;

- 2 место: Дарья Сорокатая, 6 класс, Путиловское школьное лесничество Кировского района;

- 3 место: Даниил Земцов, 8 класс, Лодейнопольское школьное лесничество.

Дополнительное место: София Боровская, 6 класс, школьное лесничество «Эко-взгляд», Выборгский район.