ГТО – для всех и для каждого

Воспитанников школы и их учителей приветствовали председатель районного спорткомитета Сергей Пименов, руководитель Центра тестирования ГТО в Гатчинском районе Александра Валуева, директор школы Раиса Василиу.

Сергей Пименов пожелал ребятам спортивных побед, Раиса Василиу рассказала о том, как сама, будучи школьницей, принимала участие в фестивалях ГТО. Александра Валуева объяснила школьникам, какие нормы ГТО им предстоит выполнить: отжимания, поднимание туловища из положения лежа на спине (пресс), прыжок в длину с места и наклон вперед из положения сидя на полу с прямыми ногами.

Перед началом испытаний с концертными номерами выступили воспитанницы кадетских классов Доминика Милашкевич, Полина Чузлова, Софья Пересветова, Дарья Вертепова.

Сергей Пименов вручил благодарственные письма от Центра ГТО родителям, которые активно принимают участие в организации всех спортивных и досуговых мероприятий воспитанников школы № 11. Это Юлия Милашевич, Юлия Пересветова, Ксения Чузлова и Анна Вертепова. Здесь же, в спортивном зале школы, были представлены рисунки, присланные на конкурс «ГТО глазами детей».

Пока ребята выполняли задания под руководством учителей физкультуры, Александра Валуева пояснила, что данный фестиваль – это пилотный проект – первое подобное мероприятие в Ленинградской области.

- Мы хотим приобщить к спорту как можно больше детей и взрослых. Это можно сделать, в том числе с помощью комплекса ГТО. Для детей с особенностями развития существуют свои нормативные показатели и виды испытаний, но они имеют такое же право принять участие в фестивале ГТО, получить знаки отличия, - сказала Александра Валуева.

Аналогичный фестиваль состоится в Сиверской школе-интернате, в нем примут участие порядка 60 юных воспитанников. По итогам двух спортивных праздников будут подведены итоги и состоится церемония награждения.