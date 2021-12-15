ГТО – для всех и для каждого

Воспитанников школы и их
учителей приветствовали председатель районного спорткомитета Сергей Пименов,
руководитель Центра тестирования ГТО в Гатчинском районе Александра Валуева,
директор школы Раиса Василиу.
Сергей Пименов пожелал
ребятам спортивных побед, Раиса Василиу рассказала о том, как сама, будучи
школьницей, принимала участие в фестивалях ГТО. Александра Валуева объяснила
школьникам, какие нормы ГТО им предстоит выполнить: отжимания, поднимание
туловища из положения лежа на спине (пресс), прыжок в длину с места и наклон
вперед из положения сидя на полу с прямыми ногами.
Перед началом испытаний с
концертными номерами выступили воспитанницы кадетских классов Доминика
Милашкевич, Полина Чузлова, Софья Пересветова, Дарья Вертепова.
Сергей Пименов вручил
благодарственные письма от Центра ГТО родителям, которые активно принимают
участие в организации всех спортивных и досуговых мероприятий воспитанников
школы № 11. Это Юлия Милашевич, Юлия Пересветова, Ксения Чузлова и Анна
Вертепова. Здесь же, в спортивном зале школы, были представлены рисунки, присланные
на конкурс «ГТО глазами детей».
Пока ребята выполняли
задания под руководством учителей физкультуры, Александра Валуева пояснила, что
данный фестиваль – это пилотный проект – первое подобное мероприятие в
Ленинградской области.
- Мы хотим приобщить к
спорту как можно больше детей и взрослых. Это можно сделать, в том числе с
помощью комплекса ГТО. Для детей с особенностями развития существуют свои
нормативные показатели и виды испытаний, но они имеют такое же право принять
участие в фестивале ГТО, получить знаки отличия, - сказала Александра Валуева.
Аналогичный фестиваль
состоится в Сиверской школе-интернате, в нем примут участие порядка 60 юных
воспитанников. По итогам двух спортивных праздников будут подведены итоги и
состоится церемония награждения.