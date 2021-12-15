Новые книги – к Новому году!

Здесь можно найти не только художественную литературу, но и издания практически по всем отраслям знаний, сувенирную продукцию, канцелярские и сопутствующие товары. По традиции магазин «Книги» отлично подготовился и к новогодним праздникам, предлагая гатчинцам подарочные издания и тематическую сувенирную продукцию.

С особенным трепетом Нового года ждут дети. Их можно порадовать чудесными новогодними и рождественскими историями не только от классиков детской литературы, но и от современных авторов. Помимо «волшебных» изданий магазин «Книги» предлагает и новинки детской литературы. Среди них - «Похищение в киностудии» М. Лорена, «Побег в леса» Г. Паулсена, «Рождественские истории. Мама для Луны Г.» Х. Вебб, «Кот да Винчи. Оборотень разрушенного замка» Кати Матюшкиной.

Юным гатчинцам будет интересен «Сказочный путеводитель по Гатчине» Ю.А. Скоробогатовой. Эта книга, подготовленная к юбилею города Гатчины, в увлекательной форме знакомит с архитектурой и владельцами гатчинской императорской резиденции.

Сотрудники магазина подготовили для детей предновогоднюю акцию, в рамках которой, приобретая детскую литературу (из ассортимента акции), можно получить еще одну книгу в подарок.

Помимо книг, для детей подготовлены разнообразные наборы для детского творчества, паззлы и календари. А для тех, кто все еще верит в чудеса, можно приобрести яркие конверты для писем деду Морозу.

Отличные книги приготовлены и для взрослых гатчинцев. Среди книжных новинок уходящего года - «Всё как у людей» Шамиля Идиатуллина, «Маньяк Гуревич» Дины Рубиной, альбом «История моды».

В рамках акции «Книги месяца» можно приобрести любимые книги по сниженной цене. Среди книг декабря - «Семь сестер» Люсинды Райли. Романы Райли о семерых сестрах Деплеси стали настоящим феноменом мировой литературы. Истории о девушках, которые после смерти приемного отца Па Солта отправляются на поиски своих корней, стремительно завоевали сердца более 30 миллионов читателей.

Любители изящной литературы по достоинству оценят поэтические сборники из серии «Золотая коллекция поэзии», куда вошли произведения любимых авторов разных эпох. Родители могут порадовать детей прекрасно иллюстрированными книгами «Лучшие сказки и рассказы для детей» Н. Носова и лучшими рассказами и сказками о природе В. Бианки.

По-прежнему востребованной у гатчинцев остается тема краеведения. В частности, в магазине «Книги» на Соборной можно приобрести книги Александра Семочкина и выпущенные в этом году книги Андрея Бурлакова, среди которых «Путеводитель по южным окрестностям Гатчины. Авторские экскурсии» и «История деревни Прибытково».

Один из самых традиционных подарков к Новому году — красочные календари. В книжном магазине — огромный выбор этой продукции самого разного формата и на самые разные темы. Это карманные, настенные, перекидные календари, календари-книги и популярные календари-гобелены Вырицкой фабрики «Узор». Неожиданным и полезным сюрпризом может стать отрывной календарь, который с годами перешел в жанр винтажной продукции. Много в магазине представлено и другой сувенирной продукции, которая отлично подойдет в качестве подарков.

Еще один приятный сюрприз ждет покупателей книг издательства АСТ. В рамках акции им будет подарена яркая настольная ёлочка.

Юлия Лысанюк