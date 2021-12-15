Срок действия ПЦР в Ленинградской области — 48 часов

Изменения в постановление
правительства Ленинградской области, регламентирующее меры по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции, подписаны губернатором
Ленинградской области Александром Дрозденко и вступают в силу с сегодняшнего
дня, 14 декабря.
В соответствии с
постановлением Главного государственного санитарного врача России, срок
действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19,
проведенного методом ПЦР-тестирования, составляет 48 часов от времени
результата исследования.
Эти изменения внесены в
санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)».
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