Срок действия ПЦР в Ленинградской области — 48 часов

Изменения в постановление правительства Ленинградской области, регламентирующее меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, подписаны губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и вступают в силу с сегодняшнего дня, 14 декабря.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача России, срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом ПЦР-тестирования, составляет 48 часов от времени результата исследования.

Эти изменения внесены в санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».





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