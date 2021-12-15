Срок действия ПЦР в Ленинградской области — 48 часов

Срок действия ПЦР в Ленинградской области — 48 часов

В Ленинградской области сокращен срок действия ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

Рубрики : COVID-19     15 Dec 2021

Изменения в постановление правительства Ленинградской области, регламентирующее меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, подписаны губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и вступают в силу с сегодняшнего дня, 14 декабря.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача России, срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом ПЦР-тестирования, составляет 48 часов от времени результата исследования.

Эти изменения внесены в санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».


Фото pixabay.com

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