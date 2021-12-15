Сведения о прописке – в жилищном документе из МФЦ

С 15 декабря в многофункциональных центрах региона появилась новая услуга – здесь можно получить жилищный документ, который содержит сведения о гражданах, зарегистрированных в жилых помещениях.

Жилищный документ является региональной альтернативой справке «форма № 9», привычной в обиходе и хорошо знакомой российским гражданам. Он выдается на бумажном носителе в день обращения в МФЦ и содержит сведения о регистрации граждан в жилых помещениях.

В первое время услугой смогут воспользоваться жители области, сведения о которых уже содержатся в информационной системе «Поквартирная карта Ленинградской области». Документ будет готов сразу – специалист распечатает и заверит его прямо во время приема. В дальнейшем, по мере формирования базы данных, услуга будет доступна всем жителям области. Чтобы дать возможность каждому заявителю оперативно получить новый документ, в областных центрах «Мои документы» был разработан специальный сервис.

«Создание регионального аналога «формы №9» ― это первый ощутимый для жителей результат реализации проекта «Поквартирная карта в Ленинградской области». Для этого мы создали информационную систему, сегодня в ней есть сведения о почти 800 тысячах проживающих гражданах, но еще продолжается работа по наполнению системы, в частности с 1 января стартует внесение данных о частных домах. В будущем такая база позволит и вовсе уйти от необходимости получать справку в бумажном виде, все данные для получения услуг будут доступны в информационной системе», ― прокомментировала заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Юлия Косарева.

Ранее сведения о регистрации жители области получали в управляющих компаниях и ТСЖ, которые оказывали свои услуги в ограниченные периоды времени, что создавало значительные неудобства. Теперь можно быстро получить жилищный документ в любом областном МФЦ ― ежедневно с 9 до 21 часа. Для этого нужно предоставить в МФЦ паспорт гражданина РФ, законным представителям ребенка ― свидетельство о рождении, а опекунам – документы, подтверждающие право на опеку.