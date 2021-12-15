Сведения о прописке – в жилищном документе из МФЦ

С 15 декабря в
многофункциональных центрах региона появилась новая услуга – здесь можно
получить жилищный документ, который содержит сведения о гражданах,
зарегистрированных в жилых помещениях.
Жилищный документ
является региональной альтернативой справке «форма № 9», привычной в обиходе и
хорошо знакомой российским гражданам. Он выдается на бумажном носителе в день
обращения в МФЦ и содержит сведения о регистрации граждан в жилых помещениях.
В первое время услугой
смогут воспользоваться жители области, сведения о которых уже содержатся в
информационной системе «Поквартирная карта Ленинградской области». Документ
будет готов сразу – специалист распечатает и заверит его прямо во время приема.
В дальнейшем, по мере формирования базы данных, услуга будет доступна всем
жителям области. Чтобы дать возможность каждому заявителю оперативно получить
новый документ, в областных центрах «Мои документы» был разработан специальный
сервис.
«Создание регионального
аналога «формы №9» ― это первый ощутимый для жителей результат реализации
проекта «Поквартирная карта в Ленинградской области». Для этого мы создали
информационную систему, сегодня в ней есть сведения о почти 800 тысячах
проживающих гражданах, но еще продолжается работа по наполнению системы, в
частности с 1 января стартует внесение данных о частных домах. В будущем такая
база позволит и вовсе уйти от необходимости получать справку в бумажном виде,
все данные для получения услуг будут доступны в информационной системе», ―
прокомментировала заместитель председателя комитета экономического развития и
инвестиционной деятельности Юлия Косарева.
Ранее сведения о
регистрации жители области получали в управляющих компаниях и ТСЖ, которые
оказывали свои услуги в ограниченные периоды времени, что создавало
значительные неудобства. Теперь можно быстро получить жилищный документ в любом
областном МФЦ ― ежедневно с 9 до 21 часа. Для этого нужно предоставить в МФЦ
паспорт гражданина РФ, законным представителям ребенка ― свидетельство о
рождении, а опекунам – документы, подтверждающие право на опеку.