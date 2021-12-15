Встречаем Год Команды 47

Растут
доходы и расходы
На заседании
Законодательного собрания Ленинградской области 7-го декабря в окончательном
чтении был утвержден бюджет Ленинградской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов. Доходы областной казны в 2022 году прогнозируются на
уровне 160,4 млрд рублей, расходы составят 163,9 млрд рублей.
Как отметил Александр
Дрозденко, на протяжении последних восьми лет бюджет Ленобласти растет. С 2012
года доходы выросли более чем в два раза. Это одни из самых высоких темпов
роста бюджета в стране.
Бюджет абсолютно
социально ориентированный: более 65% уходит на социальные цели и задачи.
Основные статьи расходов: здравоохранение, образование и социальная поддержка
граждан. Другие крупные статьи расходов: развитие транспортной системы, включая
дорожное хозяйство, формирование городской среды, обеспечение качественным
жильем.
Несмотря на экономическую
ситуацию, осложненную влиянием COVID-19, в бюджете региона предусмотрено
строительство и завершение ряда значимых объектов – поликлиники, школы и
многофункционального спортивного комплекса в Мурино, школы в Кудрово, бассейна
в Сертолово, моста через реку Волхов в Киришах, дорожных развязок во
Всеволожском районе, а также реконструкция водоочистных сооружений и
строительство газопровода.
Никаких
новых ковидных ограничений к Новому году
Говоря о расходах на
здравоохранение, которые поднялись с третьего места на второе, губернатор
затронул тему ковида. Как отметил Александр Юрьевич, ситуация непростая:
- Был период, когда треть
здравоохранения области работала на лечение больных ковидом. И система
«светофор» себя оправдала. Мы оценивали ситуацию не по количеству заболевших, а
по двум показателям: числу госпитализаций (это основная нагрузка на медицину) и
тяжести случаев. Анализируя эти цифры, мы принимали те или иные ограничительные
меры. Но до Нового года и в новогодние праздники мы не планируем вводить
какие-то новые ограничения.
Новогодние мероприятия
разрешены – при условии соблюдения антиковидных мер: QR-коды и свежие тесты
ПЦР.
Инвестиционный
климат – на «5»
Ленинградская область
входит в десятку регионов, которые являются донорами федерального бюджета. Как
заметил Александр Дрозденко, «…мы должны ориентироваться на собственные силы.
Радует, что рост индекса промышленного производства по полному кругу
предприятий –почти 5%, объем инвестиций – свыше 500 млрд рублей. Мы входим в
пятерку субъектов РФ с наименьшими инвестиционными рисками». 88% иностранных
инвесторов при оценке инвестклимата 47 региона поставили «пятерку».
Кроме того, по словам
губернатора, Ленобласть – на почетном втором месте по низкому уровню
безработицы, и скоро мы окажемся с дефицитом рабочей силы. На наши глобальные
стройки понадобится очень много рабочих рук.
В числе плюсов уходящего
года губернатор отметил хороший старт программы расселения аварийного жилья.
Притом, что области сложнее, чем мегаполису Петербургу. Наши удаленные
территории – такие, как Сясьстрой и Тихвин, например, не столь интересны
инвесторам.
- Мы вынуждены не
покупать, а строить жилье. А это гораздо сложнее, – подчеркнул Александр
Юрьевич. – Мы с нуля строим дома. Создание единого регионального оператора по
строительству жилья для расселения ветхих и аварийных домов принесло свои
плоды. В частности, в Гатчине, где мы видели новые добротные дома, с
благоустроенной территорией. В этом году мы сдали шесть многоквартирных домов в
области. А в следующем году построим по программе расселения еще десять.
Мусор,
дольщики и «Формула-1»
В числе вызовов региону
Александр Дрозденко назвал мусорную проблему, грядущую «Формулу-1» и обманутых
дольщиков.
- Если мы не построим три
мусоросжигающих завода, мы не выполним свой же собственный закон: до 1 января
2024 года закрыть существующие полигоны в Ленинградской области. Если мы хотим
закрыть полигоны, мы должны найти альтернативу. Либо глубокое захоронение, либо
сжигание, – заключил губернатор.
Как заметил Александр
Дрозденко, «мусорная» реформа буксует из-за позиции самих жителей. Все
согласны, что надо строить завод, но пусть он будет на чужой территории. Даже в
Выборгском районе, где от предполагаемого места строительства до ближайшего
населенного пункта – девять километров, граждане горой стоят против
строительства. Невзирая ни на какие соблюдения санитарно-эпидемических норм и
опыт Финляндии. Притом, что мусорный полигон в Новом Свете, как напомнил
губернатор, всего в трех километрах от Гатчины. И ничего – Гатчина живет и
развивается. А полигон в обозначенные сроки будет закрыт.
- Надо находить разумный
компромисс и принимать государственное решение. Действовать по принципу
страуса, пряча голову в песок, в надежде, что вопрос решится сам собой, нельзя.
Я никогда за девять лет своего губернаторства ни одну проблему не решал по
принципу «рассосется», – подчеркнул Александр Дрозденко.
Соревнования «Формула-1»,
которые должны пройти в Ленобласти в 2023 году, потребуют больших вложений. Да,
это почет и уважение, это повышает статус региона. Но автодром, как заметил
губернатор, – это еще не «Формула-1». Предстоят большие инвестиции. «Мы
рассчитываем на федеральные инвестиции и РЖД», – сказал Александр Юрьевич.
Ситуация с обманутыми
дольщиками намного лучше прошлогодней. По словам главы региона, теперь уже
совершенно ясно, как будут достраиваться проблемные объекты.
- Впервые у нас
количество дольщиков не увеличилось, а уменьшилось – на 5,5 тысяч человек. Мы
уже достроили 15 домов и до конца года введем еще 10 объектов. И уже
рассчитываем не только на федеральную помощь, но и на собственные силы, –
отметил губернатор. – Для решения проблемы дольщиков пришлось увеличить
этажность и привлечь со-инвесторов. Да, это тяжелая нагрузка на бюджет. 7,5
миллиардов, которые мы отдадим из бюджета области, можно было бы потратить на
строительство социальных объектов. И 10 миллиардов, которые дадут со-инвесторы,
можно было бы направить на строительство дорог. Но мы свои обязательства
выполним – до конца 2024 года проблема дольщиков будет решена.
Представителей СМИ
волновал вопрос: будет ли область платить по 10 тысяч обманутым дольщикам,
снимающим жилье, как обещалось? По подсчетам журналистов, сумма на всю область
набегает немаленькая…
- Мы обсуждали это с
прокуратурой, с Союзом строителей области, с самими дольщиками, – поделился
Александр Дрозденко. – Нам нужно оказывать помощь людям, оказавшимся в трудной
ситуации из-за недостроенного жилья. Дольщиков у нас уже не 20 тысяч, а 15.
Прокуратура предложила выплачивать эти деньги, во-первых, только тем, кто
снимает жилье и прописан в Ленинградской области. Во-вторых, тем, кто находится
в наиболее сложных материальных условиях – матерям-одиночкам, многодетным.
В-третьих, тем, у кого доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного
минимума. И в число тех, кому положено вспомоществование, не попадают дольщики,
у которых в собственности больше одной квартиры. Таким образом, с учетом всех
ограничений, выплаты полагаются 10-15% всех дольщиков.
Как
попасть в столицу Ленинградской области?
Журналисты задавали
губернатору вопросы – о помощи поисковикам, о реставрации объектов деревянного
зодчества и о транспортном сообщении с новой столицей области.
Александр Дрозденко
ответил, что для помощи поисковикам в их благородной работе нужно
законодательно удлинить сроки экспедиции:
- Сегодня по
законодательству у поисковиков на все – три месяца. Но это работа кропотливая,
чтобы провести все процедуры, требуется время. Многие работают на грани
нормативно-правовых актов.
В области серьезной
реставрации деревянных памятников архитектуры долго ничего не проводилось.
Сегодня, по словам губернатора, стоит задача: все, что касается деревянного
зодчества, восстановить.
Журналист из Киришей
интересовался, станет ли более доступным транспортное сообщение с Гатчиной в
связи с тем, что она объявлена столицей региона.
- Я встречался с
руководителем РЖД, мы обсуждали тему грузовых и пассажирских перевозок в свете
высокоскоростной магистрали – ВСМ. Отдельная ВСМ позволит серьезно разгрузить
сегодняшний транспортный поток, – сказал Александр Юрьевич. – Мы закончили
работу по выбору трассы прохождения магистрали. Вопрос только с новолисинским
заказником-заповедником. Если трасса и затронет его территорию, то это будет не
прямое прохождение по земле, а, скорее всего, виадук. Как только запустим ВСМ,
можно говорить о скоростной электричке от Петербурга до Киришей.
Вообще, как заметил
губернатор, в Гатчину можно будет попадать из любого района области двумя
путями: через кольцевую автодорогу или через Северную столицу:
- Мы получили
подтверждение от РЖД о запуске челночной электрички с ближайшего
железнодорожного вокзала в Петербурге. Жители области могут приехать в Петербург,
добраться на метро до вокзала и в течение 20 минут окажутся в Гатчине.
По словам Александра
Дрозденко, КАД-2 будет затрагивать Гатчину.
- Мы хотим, чтобы вторая
кольцевая автодорога максимально придвинулась к городу, тогда можно будет
запустить международное автобусное сообщение, – поделился планами губернатор.
Есть несколько вариантов
прохождения КАД-2, но в створе бетонки ни один из предполагаемых маршрутов не
проходит. Как считает губернатор, важнее приблизить территорию КАД-2 к КАД-1 и
пройти рядом с зонами, требующими развязок.
- Ни один вариант пока не
определен. Скорее всего, будет микс из двух вариантов. Каждый связан с выкупом
земельных участков, поскольку затрагивает территории, где есть собственность.
Конечно, проектировщики заинтересованы, чтобы собственность затрагивалась как
можно меньше – и с точки зрения финансов, и с точки зрения соблюдения всех
экологических норм, – подчеркнул глава региона.
Скорее всего, вопрос
будет решен во втором квартале 2022 года. По словам губернатора, это уже не
просто идея – это поручение президента, которое исполняется всеми сторонами: и
правительством Ленинградской области, и правительством Петербурга, и
Росавтодором, и Минтрансом. Все над этой темой серьезно работают.
«Настоящих
буйных мало…»
Следующий год в
Ленинградской области объявлен Годом Команды 47. Кто это такие? Какие задачи
перед ними стоят? Александр Юрьевич ответил словами Высоцкого: «Настоящих
буйных мало, вот и нету вожаков»:
- Хотелось, чтобы в
Команду 47 входили неравнодушные люди. Не устраивает, как работает местная
власть? Не нравится экологическая ситуация? Вмешайтесь! А то у нас на одного
исполнителя – десяток «диванных экспертов». Надо не только подсказать, как
сделать, а принять участие. В Команду 47 мы приглашаем «Волонтеров Победы», с
которыми мы уже проводили совместные акции, экоактивистов, активных
журналистов, которые занимаются не критиканством, а поднимают насущные
проблемы.
Александр Дрозденко
подчеркнул, что в команде ждут представителей разных партий:
- Мы не должны делить
друг друга по партийности. Команда 47 – это команда ответственных людей, у
которых слово не расходится с делом.
Екатерина Дзюба