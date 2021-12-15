Встречаем Год Команды 47

Растут доходы и расходы

На заседании Законодательного собрания Ленинградской области 7-го декабря в окончательном чтении был утвержден бюджет Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Доходы областной казны в 2022 году прогнозируются на уровне 160,4 млрд рублей, расходы составят 163,9 млрд рублей.

Как отметил Александр Дрозденко, на протяжении последних восьми лет бюджет Ленобласти растет. С 2012 года доходы выросли более чем в два раза. Это одни из самых высоких темпов роста бюджета в стране.

Бюджет абсолютно социально ориентированный: более 65% уходит на социальные цели и задачи. Основные статьи расходов: здравоохранение, образование и социальная поддержка граждан. Другие крупные статьи расходов: развитие транспортной системы, включая дорожное хозяйство, формирование городской среды, обеспечение качественным жильем.

Несмотря на экономическую ситуацию, осложненную влиянием COVID-19, в бюджете региона предусмотрено строительство и завершение ряда значимых объектов – поликлиники, школы и многофункционального спортивного комплекса в Мурино, школы в Кудрово, бассейна в Сертолово, моста через реку Волхов в Киришах, дорожных развязок во Всеволожском районе, а также реконструкция водоочистных сооружений и строительство газопровода.

Никаких новых ковидных ограничений к Новому году

Говоря о расходах на здравоохранение, которые поднялись с третьего места на второе, губернатор затронул тему ковида. Как отметил Александр Юрьевич, ситуация непростая:

- Был период, когда треть здравоохранения области работала на лечение больных ковидом. И система «светофор» себя оправдала. Мы оценивали ситуацию не по количеству заболевших, а по двум показателям: числу госпитализаций (это основная нагрузка на медицину) и тяжести случаев. Анализируя эти цифры, мы принимали те или иные ограничительные меры. Но до Нового года и в новогодние праздники мы не планируем вводить какие-то новые ограничения.

Новогодние мероприятия разрешены – при условии соблюдения антиковидных мер: QR-коды и свежие тесты ПЦР.

Инвестиционный климат – на «5»

Ленинградская область входит в десятку регионов, которые являются донорами федерального бюджета. Как заметил Александр Дрозденко, «…мы должны ориентироваться на собственные силы. Радует, что рост индекса промышленного производства по полному кругу предприятий –почти 5%, объем инвестиций – свыше 500 млрд рублей. Мы входим в пятерку субъектов РФ с наименьшими инвестиционными рисками». 88% иностранных инвесторов при оценке инвестклимата 47 региона поставили «пятерку».

Кроме того, по словам губернатора, Ленобласть – на почетном втором месте по низкому уровню безработицы, и скоро мы окажемся с дефицитом рабочей силы. На наши глобальные стройки понадобится очень много рабочих рук.

В числе плюсов уходящего года губернатор отметил хороший старт программы расселения аварийного жилья. Притом, что области сложнее, чем мегаполису Петербургу. Наши удаленные территории – такие, как Сясьстрой и Тихвин, например, не столь интересны инвесторам.

- Мы вынуждены не покупать, а строить жилье. А это гораздо сложнее, – подчеркнул Александр Юрьевич. – Мы с нуля строим дома. Создание единого регионального оператора по строительству жилья для расселения ветхих и аварийных домов принесло свои плоды. В частности, в Гатчине, где мы видели новые добротные дома, с благоустроенной территорией. В этом году мы сдали шесть многоквартирных домов в области. А в следующем году построим по программе расселения еще десять.

Мусор, дольщики и «Формула-1»

В числе вызовов региону Александр Дрозденко назвал мусорную проблему, грядущую «Формулу-1» и обманутых дольщиков.

- Если мы не построим три мусоросжигающих завода, мы не выполним свой же собственный закон: до 1 января 2024 года закрыть существующие полигоны в Ленинградской области. Если мы хотим закрыть полигоны, мы должны найти альтернативу. Либо глубокое захоронение, либо сжигание, – заключил губернатор.

Как заметил Александр Дрозденко, «мусорная» реформа буксует из-за позиции самих жителей. Все согласны, что надо строить завод, но пусть он будет на чужой территории. Даже в Выборгском районе, где от предполагаемого места строительства до ближайшего населенного пункта – девять километров, граждане горой стоят против строительства. Невзирая ни на какие соблюдения санитарно-эпидемических норм и опыт Финляндии. Притом, что мусорный полигон в Новом Свете, как напомнил губернатор, всего в трех километрах от Гатчины. И ничего – Гатчина живет и развивается. А полигон в обозначенные сроки будет закрыт.

- Надо находить разумный компромисс и принимать государственное решение. Действовать по принципу страуса, пряча голову в песок, в надежде, что вопрос решится сам собой, нельзя. Я никогда за девять лет своего губернаторства ни одну проблему не решал по принципу «рассосется», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Соревнования «Формула-1», которые должны пройти в Ленобласти в 2023 году, потребуют больших вложений. Да, это почет и уважение, это повышает статус региона. Но автодром, как заметил губернатор, – это еще не «Формула-1». Предстоят большие инвестиции. «Мы рассчитываем на федеральные инвестиции и РЖД», – сказал Александр Юрьевич.

Ситуация с обманутыми дольщиками намного лучше прошлогодней. По словам главы региона, теперь уже совершенно ясно, как будут достраиваться проблемные объекты.

- Впервые у нас количество дольщиков не увеличилось, а уменьшилось – на 5,5 тысяч человек. Мы уже достроили 15 домов и до конца года введем еще 10 объектов. И уже рассчитываем не только на федеральную помощь, но и на собственные силы, – отметил губернатор. – Для решения проблемы дольщиков пришлось увеличить этажность и привлечь со-инвесторов. Да, это тяжелая нагрузка на бюджет. 7,5 миллиардов, которые мы отдадим из бюджета области, можно было бы потратить на строительство социальных объектов. И 10 миллиардов, которые дадут со-инвесторы, можно было бы направить на строительство дорог. Но мы свои обязательства выполним – до конца 2024 года проблема дольщиков будет решена.

Представителей СМИ волновал вопрос: будет ли область платить по 10 тысяч обманутым дольщикам, снимающим жилье, как обещалось? По подсчетам журналистов, сумма на всю область набегает немаленькая…

- Мы обсуждали это с прокуратурой, с Союзом строителей области, с самими дольщиками, – поделился Александр Дрозденко. – Нам нужно оказывать помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации из-за недостроенного жилья. Дольщиков у нас уже не 20 тысяч, а 15. Прокуратура предложила выплачивать эти деньги, во-первых, только тем, кто снимает жилье и прописан в Ленинградской области. Во-вторых, тем, кто находится в наиболее сложных материальных условиях – матерям-одиночкам, многодетным. В-третьих, тем, у кого доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума. И в число тех, кому положено вспомоществование, не попадают дольщики, у которых в собственности больше одной квартиры. Таким образом, с учетом всех ограничений, выплаты полагаются 10-15% всех дольщиков.

Как попасть в столицу Ленинградской области?

Журналисты задавали губернатору вопросы – о помощи поисковикам, о реставрации объектов деревянного зодчества и о транспортном сообщении с новой столицей области.

Александр Дрозденко ответил, что для помощи поисковикам в их благородной работе нужно законодательно удлинить сроки экспедиции:

- Сегодня по законодательству у поисковиков на все – три месяца. Но это работа кропотливая, чтобы провести все процедуры, требуется время. Многие работают на грани нормативно-правовых актов.

В области серьезной реставрации деревянных памятников архитектуры долго ничего не проводилось. Сегодня, по словам губернатора, стоит задача: все, что касается деревянного зодчества, восстановить.

Журналист из Киришей интересовался, станет ли более доступным транспортное сообщение с Гатчиной в связи с тем, что она объявлена столицей региона.

- Я встречался с руководителем РЖД, мы обсуждали тему грузовых и пассажирских перевозок в свете высокоскоростной магистрали – ВСМ. Отдельная ВСМ позволит серьезно разгрузить сегодняшний транспортный поток, – сказал Александр Юрьевич. – Мы закончили работу по выбору трассы прохождения магистрали. Вопрос только с новолисинским заказником-заповедником. Если трасса и затронет его территорию, то это будет не прямое прохождение по земле, а, скорее всего, виадук. Как только запустим ВСМ, можно говорить о скоростной электричке от Петербурга до Киришей.

Вообще, как заметил губернатор, в Гатчину можно будет попадать из любого района области двумя путями: через кольцевую автодорогу или через Северную столицу:

- Мы получили подтверждение от РЖД о запуске челночной электрички с ближайшего железнодорожного вокзала в Петербурге. Жители области могут приехать в Петербург, добраться на метро до вокзала и в течение 20 минут окажутся в Гатчине.

По словам Александра Дрозденко, КАД-2 будет затрагивать Гатчину.

- Мы хотим, чтобы вторая кольцевая автодорога максимально придвинулась к городу, тогда можно будет запустить международное автобусное сообщение, – поделился планами губернатор.

Есть несколько вариантов прохождения КАД-2, но в створе бетонки ни один из предполагаемых маршрутов не проходит. Как считает губернатор, важнее приблизить территорию КАД-2 к КАД-1 и пройти рядом с зонами, требующими развязок.

- Ни один вариант пока не определен. Скорее всего, будет микс из двух вариантов. Каждый связан с выкупом земельных участков, поскольку затрагивает территории, где есть собственность. Конечно, проектировщики заинтересованы, чтобы собственность затрагивалась как можно меньше – и с точки зрения финансов, и с точки зрения соблюдения всех экологических норм, – подчеркнул глава региона.

Скорее всего, вопрос будет решен во втором квартале 2022 года. По словам губернатора, это уже не просто идея – это поручение президента, которое исполняется всеми сторонами: и правительством Ленинградской области, и правительством Петербурга, и Росавтодором, и Минтрансом. Все над этой темой серьезно работают.

«Настоящих буйных мало…»

Следующий год в Ленинградской области объявлен Годом Команды 47. Кто это такие? Какие задачи перед ними стоят? Александр Юрьевич ответил словами Высоцкого: «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков»:

- Хотелось, чтобы в Команду 47 входили неравнодушные люди. Не устраивает, как работает местная власть? Не нравится экологическая ситуация? Вмешайтесь! А то у нас на одного исполнителя – десяток «диванных экспертов». Надо не только подсказать, как сделать, а принять участие. В Команду 47 мы приглашаем «Волонтеров Победы», с которыми мы уже проводили совместные акции, экоактивистов, активных журналистов, которые занимаются не критиканством, а поднимают насущные проблемы.

Александр Дрозденко подчеркнул, что в команде ждут представителей разных партий:

- Мы не должны делить друг друга по партийности. Команда 47 – это команда ответственных людей, у которых слово не расходится с делом.

Екатерина Дзюба