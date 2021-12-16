Гатчинский район признан самым инвестиционно-гостеприимным

Победителем конкурса «Инвестор года» в номинации «Стратегический инвестор в сфере промышленности» была признана компания «Апатит», которая строит на своей площадке в Волхове новые мощности по производству минеральных удобрений.

В номинации «Самый инвестиционно-гостеприимный район Ленинградской области» определены два победителя: в группе районов, находящейся в Санкт-Петербургской агломерации, победителем признан Гатчинский район. В группе отдаленных районов победителем стал Сланцевский район.

Напомним, региональный конкурс «Инвестор года» впервые проходил в 2021 году. «Стратегический инвестор Ленинградской области» будет награжден дипломом за подписью губернатора и получит нефинансовые меры государственной поддержки. К примеру, обращения в федеральные органы власти по вопросам реализации инвестиционного проекта на территории Ленинградской области, назначение куратора проекта от власти региона для оказания оперативной помощи в решении проблемных вопросов, информационная поддержка и другие.

Районы-победители получат информационное освещение своей территории на инвестиционном портале Ленинградской области, размещение информации об инвестиционных возможностях на стенде Ленинградской области в рамках Петербургского международного экономического форума, презентацию инвестиционного потенциала на Балтийском региональном инвестиционном форуме.