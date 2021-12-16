Короны для гатчинских красавиц

В концертном зале отеля «Санкт-Петербург» яблоку было
негде упасть – обязательное наличие QR-кодов не стало препятствием для
родственников и друзей, которые захотели поддержать своих «королев».
В конкурсе приняли участие сразу 54 прекрасных
представительниц разных районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Таким
образом, в этом году «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область» побил
своеобразный рекорд, став самым массовым региональным конкурсом красоты.
Соответствующая информация была официально зарегистрирована и внесена в реестр
рекордов России. Всего на конкурс было подано более 300 заявок от женщин в
возрасте от 23 до 56 лет. Среди них – многодетные мамочки и даже бабушки,
представительницы разных профессий, домохозяйки, предпринимательницы –
настоящие ориентиры для современных девушек и женщин.
Вопреки конкурсной составляющей на празднике все
участницы успели подружиться и всячески поддерживали друг друга за кулисами.
Тому способствовало постоянное общение девушек на протяжении трех месяцев перед
гранд финалом. В это время они проходили различные конкурсные этапы, среди
которых «Миссис спорт», «Миссис IQ», «Миссис ПДД», «Миссис Шеф», «Миссис
Авто-Леди», «Миссис бикини», «Эко-Баттл». А еще девушки принимали участие в
посадке саженцев, мастер-классе по постановке подиумного шага,
beauty-девичнике, встречались на «красной» вечеринке, чтобы отдохнуть и
провести время вместе.
Отдельно стоит отметить, что все конкурсантки приняли
участие в сборе макулатуры. В результате, общий объем полезных отходов составил
порядка 10 тонн.
- Каждый конкурс стал настоящим испытанием, который
заставил участниц преодолеть все свое стеснение и неуверенность, позволил
открыть в себе новые таланты и зарядиться положительной энергетикой, -
рассказала директор конкурса «Миссис Гатчина», «Миссис Ленинградская область
Classic – 2020», член Совета женщин Гатчинского района Светлана Зубак.
Гатчинский район на конкурсе представляли пять гатчинских
красавиц. Четверо из них – участницы районного этапа конкурса «Миссис Гатчина»,
одна самостоятельно проходила конкурсный отбор на конкурс «Миссис
Санкт-Петербург и Ленинградская область». Нововведением конкурса стали две
новые номинации: «Grand Ma», в которой принимали участие бабушки, и «MS
Ленинградской области» – девушки старше 24 лет, но еще не имеющие детей.
В состав жюри финала конкурса «Миссис Санкт-Петербург
и Ленинградская область» вошли титулованные королевы российских и международных
конкурсов красоты, партнеры Федерации «Миссис».
По словам Светланы Зубак, в этом году подготовка
участниц превзошла все ожидания и на сцене развернулось красочная феерия.
Видимо, пандемия наложила свой отпечаток, и участницы, соскучившись по красивым
платьям и сцене, подготовили по-настоящему роскошные костюмы и демонстрировали
всю свою грацию как во время дефиле и совместного танца, так и во время
исполнения творческих номеров.
Темой финала конкурса «Миссис Санкт-Петербург и
Ленинградская область» стало народное творчество. Общий танец финалисток под
поппури из стилизованных народных песен, выход в национальных костюмах, даже
конкурсный выход в бикини – проходил в кокошниках.
- Нужно было просто заглянуть в их глаза, наполненные
сиянием и огнем, чтобы понять, какое удовольствие они получают от
происходящего. Получился чудесный праздник красоты. Наших конкурсанток
поддерживали родители, мужья, а дети смотрели с восхищением на своих мамочек и
бабушек. Конкурсантки из Гатчины показали себя достойно, раскрылись на все сто
процентов, - рассказала Светлана Зубак.
Не без гордости скажем, что по решению членов жюри все
пять представительниц Гатчины завоевали короны и соответствующие титулы.
Королевой Ленинградской области, Top of
the dancе стала Ольга Сергеева – мама двоих дочерей, обладательница
титулов «Миссис IQ» и «Миссис Стиль» города Гатчины. Для конкурса Ольга
самостоятельно сшила прекрасные наряды.
Первая Вице-Миссис Ленинградской области,
Master Top of the dancе – Валерия Виноградова. По итогам
конкурса «Миссис Гатчина» Валерия завоевала титулы «ЭКО королева», «Королева
танца», «Миссис гармония». Валерия занимается воспитанием дочери, является
постоянной участницей благотворительных проектов, сама создала свои наряды и
головные уборы для финала.
Вторая Вице-Миссис Ленинградской области,
Супер-мама Ленинградской области – Наталья Игнатьевская, которая также
стала лучшей в знании правил дорожного движения в ходе конкурса «Миссис ПДД».
Наталья – мама троих детей, спортсменка, главный бухгалтер мебельной фабрики,
награждена золотым знаком ГТО, обладатель титула «Миссис Гатчина – 2021».
«MS Ленинградской области» Регина
Морозенко
– активная, яркая девушка, которая увлекается танцами, работает ведущим
менеджером в логистической компании и является дипломированным дайвером.
«Qrand Ma Ленинградской области» –
Екатерина Задорожная. Екатерина – мама двоих детей и бабушка двоих внуков,
работает в НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, неоднократный призер
соревнований по настольному теннису.
- Каждая из наших королев прошла большой путь, но это
только начало. Корона дарит уверенность в себе, помогает сбываться мечтам, а
также возлагает большую ответственность. Титулованные Королевы имеют
возможность представлять наш регион на международных конкурсах, чего мы
искренне желаем нашим умницам и красавицам, - отметила Светлана Зубак.
Все желающие получить новые эмоции, заряд невероятного
позитива, встретить новых друзей и единомышленников, а также приобрести новый –
невероятный опыт приглашаются для участия в конкурсе «Миссис Гатчина 2022». В
следующем году конкурс отметит свое пятилетие. Заявки можно присылать в группу
«Миссис Гатчина» ВКонтакте https://vk.com/mrs_gatchina.
- Королева красоты скрыта в каждой из нас. Кто же в
детстве не представлял себя царской особой и не мечтал о бальных платьях? Чтобы
раскрыть в себе королеву, нужно набраться смелости и хорошо потрудиться.
Сделайте этот решительный шаг, и ваша жизнь уже не будет прежней. Мы всегда
верим в своих участниц, поддерживаем их. С каждым годом на конкурс приходит все
большее количество девушек и женщин, мечтающих окунуться в сказку и раскрыть
свою внутреннюю силу и красоту. На первый взгляд, обычный конкурс красоты
решает очень важную задачу – продемонстрировать всем мамочкам (и даже
бабушкам), что возраст – не помеха для новых побед и свершений, - сказала
Светлана Зубак.
Ирина Хрусталёва
Фото: https://vk.com/mrsstpetersbur