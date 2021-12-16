Короны для гатчинских красавиц

В концертном зале отеля «Санкт-Петербург» яблоку было негде упасть – обязательное наличие QR-кодов не стало препятствием для родственников и друзей, которые захотели поддержать своих «королев».

В конкурсе приняли участие сразу 54 прекрасных представительниц разных районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Таким образом, в этом году «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область» побил своеобразный рекорд, став самым массовым региональным конкурсом красоты. Соответствующая информация была официально зарегистрирована и внесена в реестр рекордов России. Всего на конкурс было подано более 300 заявок от женщин в возрасте от 23 до 56 лет. Среди них – многодетные мамочки и даже бабушки, представительницы разных профессий, домохозяйки, предпринимательницы – настоящие ориентиры для современных девушек и женщин.

Вопреки конкурсной составляющей на празднике все участницы успели подружиться и всячески поддерживали друг друга за кулисами. Тому способствовало постоянное общение девушек на протяжении трех месяцев перед гранд финалом. В это время они проходили различные конкурсные этапы, среди которых «Миссис спорт», «Миссис IQ», «Миссис ПДД», «Миссис Шеф», «Миссис Авто-Леди», «Миссис бикини», «Эко-Баттл». А еще девушки принимали участие в посадке саженцев, мастер-классе по постановке подиумного шага, beauty-девичнике, встречались на «красной» вечеринке, чтобы отдохнуть и провести время вместе.

Отдельно стоит отметить, что все конкурсантки приняли участие в сборе макулатуры. В результате, общий объем полезных отходов составил порядка 10 тонн.

- Каждый конкурс стал настоящим испытанием, который заставил участниц преодолеть все свое стеснение и неуверенность, позволил открыть в себе новые таланты и зарядиться положительной энергетикой, - рассказала директор конкурса «Миссис Гатчина», «Миссис Ленинградская область Classic – 2020», член Совета женщин Гатчинского района Светлана Зубак.

Гатчинский район на конкурсе представляли пять гатчинских красавиц. Четверо из них – участницы районного этапа конкурса «Миссис Гатчина», одна самостоятельно проходила конкурсный отбор на конкурс «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область». Нововведением конкурса стали две новые номинации: «Grand Ma», в которой принимали участие бабушки, и «MS Ленинградской области» – девушки старше 24 лет, но еще не имеющие детей.

В состав жюри финала конкурса «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область» вошли титулованные королевы российских и международных конкурсов красоты, партнеры Федерации «Миссис».

По словам Светланы Зубак, в этом году подготовка участниц превзошла все ожидания и на сцене развернулось красочная феерия. Видимо, пандемия наложила свой отпечаток, и участницы, соскучившись по красивым платьям и сцене, подготовили по-настоящему роскошные костюмы и демонстрировали всю свою грацию как во время дефиле и совместного танца, так и во время исполнения творческих номеров.

Темой финала конкурса «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область» стало народное творчество. Общий танец финалисток под поппури из стилизованных народных песен, выход в национальных костюмах, даже конкурсный выход в бикини – проходил в кокошниках.

- Нужно было просто заглянуть в их глаза, наполненные сиянием и огнем, чтобы понять, какое удовольствие они получают от происходящего. Получился чудесный праздник красоты. Наших конкурсанток поддерживали родители, мужья, а дети смотрели с восхищением на своих мамочек и бабушек. Конкурсантки из Гатчины показали себя достойно, раскрылись на все сто процентов, - рассказала Светлана Зубак.

Не без гордости скажем, что по решению членов жюри все пять представительниц Гатчины завоевали короны и соответствующие титулы.

Королевой Ленинградской области, Top of the dancе стала Ольга Сергеева – мама двоих дочерей, обладательница титулов «Миссис IQ» и «Миссис Стиль» города Гатчины. Для конкурса Ольга самостоятельно сшила прекрасные наряды.

Первая Вице-Миссис Ленинградской области, Master Top of the dancе – Валерия Виноградова. По итогам конкурса «Миссис Гатчина» Валерия завоевала титулы «ЭКО королева», «Королева танца», «Миссис гармония». Валерия занимается воспитанием дочери, является постоянной участницей благотворительных проектов, сама создала свои наряды и головные уборы для финала.

Вторая Вице-Миссис Ленинградской области, Супер-мама Ленинградской области – Наталья Игнатьевская, которая также стала лучшей в знании правил дорожного движения в ходе конкурса «Миссис ПДД». Наталья – мама троих детей, спортсменка, главный бухгалтер мебельной фабрики, награждена золотым знаком ГТО, обладатель титула «Миссис Гатчина – 2021».

«MS Ленинградской области» Регина Морозенко – активная, яркая девушка, которая увлекается танцами, работает ведущим менеджером в логистической компании и является дипломированным дайвером.

«Qrand Ma Ленинградской области» – Екатерина Задорожная. Екатерина – мама двоих детей и бабушка двоих внуков, работает в НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, неоднократный призер соревнований по настольному теннису.

- Каждая из наших королев прошла большой путь, но это только начало. Корона дарит уверенность в себе, помогает сбываться мечтам, а также возлагает большую ответственность. Титулованные Королевы имеют возможность представлять наш регион на международных конкурсах, чего мы искренне желаем нашим умницам и красавицам, - отметила Светлана Зубак.

Все желающие получить новые эмоции, заряд невероятного позитива, встретить новых друзей и единомышленников, а также приобрести новый – невероятный опыт приглашаются для участия в конкурсе «Миссис Гатчина 2022». В следующем году конкурс отметит свое пятилетие. Заявки можно присылать в группу «Миссис Гатчина» ВКонтакте https://vk.com/mrs_gatchina.

- Королева красоты скрыта в каждой из нас. Кто же в детстве не представлял себя царской особой и не мечтал о бальных платьях? Чтобы раскрыть в себе королеву, нужно набраться смелости и хорошо потрудиться. Сделайте этот решительный шаг, и ваша жизнь уже не будет прежней. Мы всегда верим в своих участниц, поддерживаем их. С каждым годом на конкурс приходит все большее количество девушек и женщин, мечтающих окунуться в сказку и раскрыть свою внутреннюю силу и красоту. На первый взгляд, обычный конкурс красоты решает очень важную задачу – продемонстрировать всем мамочкам (и даже бабушкам), что возраст – не помеха для новых побед и свершений, - сказала Светлана Зубак.

Ирина Хрусталёва

Фото: https://vk.com/mrsstpetersbur