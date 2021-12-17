Что надо знать о мошенниках: топ-5 новых схем финансовых аферистов

Фейковый сайт минздрава
Мошенники публикуют в
группах в соцсети "ВКонтакте" новости о якобы опасности вакцинации и
таким образом заманивают пользователей на сайт-клон минздрава, а затем
перенаправляют на ресурс, который крадет деньги. Такую схему мошенничества
выявила компания Group-IB.
Схема работает так: в
комментариях к постам в популярных группах-миллионниках "ВКонтакте"
злоумышленники публикуют фейковые новости о новом штамме коронавируса, ссылка
ведет на сайт-клон Минздрава России с фейковым интервью министра
здравоохранения Михаила Мурашко, в котором говорится о том, что новая волна
пандемии якобы уничтожит до 80% страны и первыми жертвами станут люди,
получившие вакцину. Далее, через несколько секунд, жертву с лжесайта минздрава
перенаправляют на мошеннический сайт с розыгрышем или получением "крупного
денежного перевода" в размере 237 568 рублей. Деньги можно вывести в
течение 48 часов, но для этого необходимо ввести данные банковской карты.
Пользователям соцсетей
нужно критически относиться к информации и быть особенно внимательными,
переходя по ссылкам с сомнительным содержанием. При переходе на сайт необходимо
обратить внимание на доменное имя ресурса - например, лжесайт минздрава отличается
от настоящего. Вводите свои конфиденциальные данные и реквизиты банковских карт
только на проверенных сайтах.
Лжебанки
В 2021 году BI.ZONE
выявила более 15 тысяч лжебанков - ресурсов, которые маскируются под
действующие кредитные организации, с начала года их количество выросло в 125
раз. Об этом в компании рассказали "РГ".
"Гражданам, которые
хотят оформить договор с той или иной финансовой организацией, прежде всего
необходимо удостовериться в ее статусе - является ли она действующей, -
рассказали "РГ" в пресс-службе Банка России. - Проверить информацию о
банке потребитель может на сайте ЦБ в разделе "Проверить финансовую
организацию".
Для защиты прав
потребителей финансовых услуг и поддержки добросовестной конкуренции на
финансовом рынке ЦБ совместно с поисковыми системами (Яндекс, Mail.ru)
реализует совместный проект по маркировке сайтов добросовестных финансовых
организаций (проект начинался с микрофинансовых организаций, позже он
распространился на страховые организации, кредитные организации, НПФ) в
поисковой выдаче, уточнили в Банке России. Сайты реальных организаций помечены
цветным кружком с галочкой, при наведении курсора появляется надпись о внесении
в реестр ЦБ РФ, добавили представители регулятора.
Рост числа мошеннических
сайтов в интернете продолжается в связи с пандемией и удаленным использованием
банковских сервисов. На фишинговых страницах злоумышленники предлагают принять
участие в опросах, ввести данные собственной карты для "снятия наличных
без комиссии", принять участие в розыгрыше призов и другие активности.
"На текущий момент
фишинг - это самый простой и дешевый способ воровства средств у пользователей.
Мошенники используют фейковые сайты для получения данных клиентов. Обычно
блокировка таких сайтов занимает от нескольких часов до нескольких дней",
- отметил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.
Кредит с потерей жилья
В России фиксируется
новый тренд в финансовом мошенничестве, жертвы которого рискуют остаться с
кредитом на руках и лишиться квартиры. Об этом заявил на форуме AntiFraud
Russia начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей
Велигодский.
По его словам,
преступники уговаривают россиян вместе с кредитом закладывать или продавать
свои квартиры. "Если люди у нас раньше оставались после атак с кредитами,
то теперь они еще и остаются без квартиры", - отметил представитель банка,
слова которого приводит РИА Новости. Велигодский добавил, что, на его взгляд,
это "самая непонятная история, что с этим делать".
На AntiFraud Russia
директор департамента обеспечения кибербезопасности минцифры Владимир Бенгин
заявил, что "большая четверка" сотовых операторов - МТС,
"Билайн", "МегаФон", Tele2 - тестирует свою систему
верификации звонков. "Обычно операторы сами приходят в минцифры и жалуются
на мошенников. Такие звонки наносят удар по репутации операторов", -
пояснил он. По его словам, для безупречной работы системы к ней должны быть
подключены все действующие операторы. "Сейчас их больше тысячи", -
подчеркнул Бенгин.
По оценкам минцифры,
сейчас каждый двадцатый вызов с неизвестного номера - это звонок мошенника, 90%
банковского мошенничества - телефонное, а девять из десяти звонков происходят с
подменой номера.
Фишинг с автостраховками
За девять месяцев 2021
года специалисты "Лаборатории Касперского" (специализируется на
кибербезопасности) обнаружили 56 фишинговых и скам-сайтов, в названии которых
фигурирует слово osago.
Как уточнили в компании,
пользователь вводит данные автомобиля, получает список предложений, далее
заполняет необходимые данные и оплачивает. Страховка на таких сайтах если и
приходит, то оказывается недействительной. В результате мошенники получают
данные и денежные средства пользователя. По оценкам "Лаборатории
Касперского", пользователь теряет от нескольких тысяч до нескольких
десятков тысяч рублей. Кроме того, злоумышленники активно продвигают свои
ресурсы, выводят их в топ поисковых систем, используют всплывающие рекламные
баннеры на других ресурсах.
В Group-IB, Digital
Security, "Инфосистемы Джет" и "Газинформсервис",
специализирующихся на кибербезопасности, знают о схеме. Под угрозой находится
любой, кто желает быстро и выгодно оформить страховку, уточнил специалист
департамента анализа защищенности Digital Security Александр Багов. "После
того как появилась возможность оформления электронного страхового полиса,
возникли агрегаторы - интернет-ресурсы, позволяющие выбрать для себя наиболее
выгодные и удобные условия различных страховых компаний, - говорит ведущий
аналитик департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров. - Взяв
за основу эти сайты, мошенники начали создавать фишинговые ресурсы, посетители
которых рискуют получить поддельный полис или вовсе потерять деньги и передать
злоумышленникам свои конфиденциальные данные".
С 1 декабря ЦБ получил
право блокировать фишинговые сайты во внесудебном порядке, что должно помочь в
борьбе со злоумышленниками. "Это позитивный шаг, но необходимо отметить,
что новый механизм отличается от существующих механизмов досудебной блокировки
запрещенной информации, предусматривающих прямое взаимодействие между
Роскомнадзором и компетентными государственными органами", - уточнил глава
отдела спецпроектов департамента Digital Risk Protection Group-IB Владимир
Калугин.
"Отличить
мошеннический сайт от настоящего с предложениями, связанными с оформлением
обязательных страховок, бывает нелегко, поэтому автовладельцам стоит быть более
внимательными и обращать внимание на несоответствия, любые детали на сайте или
в письмах с выгодными предложениями: например, ошибки в URL-адресах, наличие
опечаток и использование посторонних элементов, неверных цветов в логотипах на
сайте сразу должны натолкнуть на мысль, что что-то не так, - отметил Багов. -
Следует с осторожностью относиться к доменам, оканчивающимся на .su, .net,
.biz, .info .tv, .mobi, .org, и оплачивать заказы только на проверенных
сайтах".
Кредит под низкий процент
Финансовые мошенники под
видом сотрудников банков начали предлагать гражданам оформить кредит под низкий
процент (5%). Заинтересовавшимся (то есть нажавшим в тоновом режиме цифру
"1" во время разговора) присылают ссылку на якобы официальную
онлайн-страницу банка, где нужно ввести логин и пароль. В результате мошенники
получают доступ к данным жертвы. Для правдоподобности мошенники подключают к
прозвону потенциальных жертв роботов. О новой схеме "Российской
газете" рассказал руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-компаний
"Газинформсервис" Сергей Полунин.
256 тысяч раз только в
третьем квартале 2021 года у клиентов банков пытались украсть деньги, это рост
примерно на 40%. При этом доля денег, которые удалось вернуть гражданам,
составила 7,7%, гораздо меньше, чем в третьем квартале прошлого года
Расчет на то, что
человек, обрадовавшись выгодному предложению, не станет проверять достоверность
полученной информации и перейдет по поддельной ссылке якобы для подтверждения
своих данных (аутентификации) на онлайн-странице банка. В результате
пользователь теряет платежную информацию, которая затем используется
"банкирами" для вывода денег с его счета.
"Схема, несмотря на
свою примитивность, довольно опасна, - отметил руководитель отдела исследования
цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов. - В основном из-за того, что
мошенники работают не на "холодную" и выбирают не просто
пользователей банка, а тех, кто действительно заинтересован в кредитных
продуктах. Это возможно благодаря большому количеству тематических сайтов.
Подобные ресурсы нередко работают на две стороны: с одной стороны, они честно
передают пользователя банку, с другой - сливают базу контактных данных. Также
нередко происходят утечки и у самих банков и их партнеров".
Аналитик Positive
Technologies Яна Юракова добавила, что жертве не оставляют времени на
обдумывание.
Руководитель департамента
противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании
"Инфосистемы Джет" Алексей Сизов уточнил: использование
автоматизированных помощников становится регулярной практикой, то есть как
минимум половина попыток мошенничества с использованием социальной инженерии
сегодня начинается именно со звонка робота, констатирующего оформление кредита
или нелегитимный перевод, и это тенденция стартовала еще с конца первого
квартала 2021 года.
Михаил Загайнов,
Анастасия Алексеевских
«Российская газета» https://rg.ru/2021/12/15/chto-nado-znat-o-moshennikah-top-5-novyh-shem-finansovyh-aferistov.html
Инфографика
"РГ" / Александр Чистов / Михаил Загайнов