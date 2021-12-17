Не заплатил налоги? Жди неприятностей

Уже со 2 декабря 2021 года на неоплаченную сумму налога началось начисление пеней, и налогоплательщики, не оплатившие вовремя имущественные налоги, перешли в разряд должников.

Важно помнить, что неуплата имущественных налогов в установленный законодательством срок влечет:

- направление налоговым органом требования об уплате налога (срок исполнения - 8 дней);

- по истечении срока исполнения требования физическим лицом налоговый орган приступает к мерам принудительного взыскания недоимки: обращение в суд с иском о взыскании налога за счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в банке и наличных денежных средств. После вынесения судебного приказа материалы направляются в службу судебных приставов для взыскания задолженности.

Принудительное взыскания долга повлечет дополнительные расходы для налогоплательщика. Помимо самого налога и пеней придется заплатить государственную пошлину и исполнительский сбор Федеральной службы судебных приставов.

- ограничение выезда за пределы Российской Федерации.

Кроме того, неплательщики несут репутационные риски: информация о наличии задолженности размещается на сайте службы судебных приставов, может быть направлена по месту работы должников.

Проверить и уплатить задолженность по имущественным налогам можно, не выходя из дома, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) (www.gosuslugi.ru), с помощью «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России(www.nalog.gov.ru).