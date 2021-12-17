Не заплатил налоги? Жди неприятностей

Уже
со 2 декабря 2021 года на неоплаченную сумму налога началось начисление пеней,
и налогоплательщики, не оплатившие вовремя имущественные налоги, перешли в
разряд должников.
Важно
помнить, что неуплата имущественных налогов в установленный законодательством
срок влечет:
-
направление налоговым органом требования об уплате налога (срок исполнения - 8
дней);
-
по истечении срока исполнения требования физическим лицом налоговый орган
приступает к мерам принудительного взыскания недоимки: обращение в суд с иском
о взыскании налога за счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в
банке и наличных денежных средств. После вынесения судебного приказа материалы
направляются в службу судебных приставов для взыскания задолженности.
Принудительное
взыскания долга повлечет дополнительные расходы для налогоплательщика. Помимо самого
налога и пеней придется заплатить государственную пошлину и исполнительский
сбор Федеральной службы судебных приставов.
-
ограничение выезда за пределы Российской Федерации.
Кроме
того, неплательщики несут репутационные риски: информация о наличии
задолженности размещается на сайте службы судебных приставов, может быть
направлена по месту работы должников.
Проверить
и уплатить задолженность по имущественным налогам можно, не выходя из дома, на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) (www.gosuslugi.ru),
с помощью «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС
России(www.nalog.gov.ru).