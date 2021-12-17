Новый год с Парковым агентством

В этом году на конкурс было представлено 260 елочных игрушек, которые сейчас украсили новогодние елки в Приоратском парке и парке усадьбы Демидовых. Жюри, в состав которого вошли эксперты из Паркового агентства, а также руководитель студии «Рукодельница» МБУ «Центр творчества юных» Людмила Еремеева и начальник отдела ГБУ ЛО «Ресурсный добровольческий центр» Виктория Коротина, было непросто выбрать 12 победителей из большого разнообразия представленных работ. Особое внимание уделялось уникальности творческого подхода к изготовлению поделки, соответствие возрасту и использованию оригинальных материалов.

А теперь долгожданные результаты конкурса:

Самая экологичная игрушка

- Канаева Олеся («Филя Арбузов»)

- Рындина Рина («Рождественский олень»)

- Минигулов Айдар, Таицкая школа («Старый филин»)

Самая оригинальная игрушка

- Григоров Михаил, Никольская школа («Самолет»)

- Варинова Елизавета, Лужская школа-интернат («Снежинка»)

- Безносов Александр, Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского («Новогодний Приорат»)

Самая яркая игрушка

- Казакова Карина, Лужская школа-интернат («Рождественский ангел»)

- Стрезикозина Татьяна («Елочная игрушка 2022»)

- Захаров Матвей, Лужская школа-интернат («Тигриное настроение»)

Все возрасты покорны волшебству

- Лутченко Наталья, Творческая площадка ЮХЛА («Новогодняя сказка»)

- Бюркланд Максим, Детский сад №12 («Исполнение желаний»)

- Морозов Максим, Таицкая школа («Чудеса в башмачке).

Конкурсанты получат благодарности, видеопоздравление от Дедушки Мороза, а также первыми зажгут огни на новогодних елках в Приоратском парке и в парке усадьбы Демидовых.

Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой состоится 19 декабря в 13:00 в Приоратском парке (у новогодней елки рядом с Водонапорной башней) и в 14:30 в парке усадьбе Демидовых – отдельно для участников конкурса из поселка Тайцы. В празднике могут принять участие все желающие.

Добавим, что с 20 по 26 декабря на территории парка усадьбы Демидовых откроет свои двери Дом Деда Мороза. В интерактивных программах примут участие учащиеся школ и воспитанники детских садов Гатчинского района. Все желающие смогут сделать яркие фотографии в новогодней фотозоне – искрящихся санях главного новогоднего волшебника.

Все мероприятия проводятся в соответствии с ограничениями, принятыми на территории Ленинградской области в связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции.





Фото предоставлено Парковым агентством Ленинградской области