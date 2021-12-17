Новый год с Парковым агентством

В этом году на конкурс
было представлено 260 елочных игрушек, которые сейчас украсили новогодние елки
в Приоратском парке и парке усадьбы Демидовых. Жюри, в состав которого вошли
эксперты из Паркового агентства, а также руководитель студии «Рукодельница» МБУ
«Центр творчества юных» Людмила Еремеева и начальник отдела ГБУ ЛО «Ресурсный
добровольческий центр» Виктория Коротина, было непросто выбрать 12 победителей
из большого разнообразия представленных работ. Особое внимание уделялось
уникальности творческого подхода к изготовлению поделки, соответствие возрасту
и использованию оригинальных материалов.
А теперь долгожданные
результаты конкурса:
Самая
экологичная игрушка
- Канаева Олеся («Филя
Арбузов»)
- Рындина Рина
(«Рождественский олень»)
- Минигулов Айдар, Таицкая
школа («Старый филин»)
Самая
оригинальная игрушка
- Григоров Михаил, Никольская
школа («Самолет»)
- Варинова Елизавета, Лужская школа-интернат
(«Снежинка»)
- Безносов Александр, Гатчинская
гимназия им. К.Д. Ушинского («Новогодний Приорат»)
Самая
яркая игрушка
- Казакова Карина, Лужская
школа-интернат («Рождественский ангел»)
- Стрезикозина Татьяна
(«Елочная игрушка 2022»)
- Захаров Матвей, Лужская
школа-интернат («Тигриное настроение»)
Все
возрасты покорны волшебству
- Лутченко Наталья,
Творческая площадка ЮХЛА («Новогодняя сказка»)
- Бюркланд Максим, Детский
сад №12 («Исполнение желаний»)
- Морозов Максим, Таицкая
школа («Чудеса в башмачке).
Конкурсанты получат
благодарности, видеопоздравление от Дедушки Мороза, а также первыми зажгут огни
на новогодних елках в Приоратском парке и в парке усадьбы Демидовых.
Встреча с Дедом Морозом и
Снегурочкой состоится 19 декабря в 13:00 в Приоратском парке (у новогодней елки
рядом с Водонапорной башней) и в 14:30 в парке усадьбе Демидовых – отдельно для
участников конкурса из поселка Тайцы. В празднике могут принять участие все
желающие.
Добавим, что с 20 по 26
декабря на территории парка усадьбы Демидовых откроет свои двери Дом Деда
Мороза. В интерактивных программах примут участие учащиеся школ и воспитанники
детских садов Гатчинского района. Все желающие смогут сделать яркие фотографии
в новогодней фотозоне – искрящихся санях главного новогоднего волшебника.
Все мероприятия
проводятся в соответствии с ограничениями, принятыми на территории
Ленинградской области в связи с недопущением распространения новой
коронавирусной инфекции.
Фото предоставлено Парковым агентством Ленинградской области